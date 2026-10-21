Chiều 21/10, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, các bác sĩ vừa phẫu thuật thành công, cứu sống bệnh nhân N.V.T (33 tuổi, ở xã Ninh Sơn) bị vết thương thấu ngực gây thủng tim, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Khi được đưa vào khoa cấp cứu, bệnh nhân trong tình trạng sốc nặng, tụt huyết áp, có nhiều vết thương ở vùng trước xương ức và ngực phải.

Qua siêu âm cấp cứu, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị tràn máu màng tim và tràn máu màng phổi.

Đây là tình trạng nguy hiểm, có thể khiến người bệnh tử vong nhanh chóng do mất máu cấp và chèn ép tim nếu không được can thiệp kịp thời.

Trước diễn biến nguy kịch, bệnh viện lập tức kích hoạt quy trình báo động đỏ, huy động các chuyên khoa phối hợp cấp cứu và phẫu thuật.

Cứu sống bệnh nhân bị thủng tim.

Ê-kíp Khoa Ngoại Tổng hợp, với sự hỗ trợ của các bác sĩ chuyên khoa Huyết học - Truyền máu và Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, nhanh chóng tiến hành mở ngực phải để xử trí tổn thương.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ ghi nhận khoảng 1.000ml máu cục và máu loãng trong khoang màng phổi. Khoang màng tim cũng chứa nhiều máu, trong khi tim bệnh nhân đập yếu.

Ê-kíp tiếp tục mở cửa sổ màng tim, lấy ra khoảng 120ml máu cục và máu loãng, giải phóng tình trạng chèn ép và xử trí tổn thương. Nhờ sự phối hợp khẩn trương giữa các chuyên khoa, ca phẫu thuật được thực hiện thành công.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, sức khỏe dần hồi phục và diễn biến tích cực.

Theo lãnh đạo bệnh viện, đây không phải lần đầu tiên các bác sĩ của đơn vị cứu sống người bệnh bị vết thương tim trong tình trạng nguy kịch. Trước đó, bệnh viện cũng đã tiếp nhận, cấp cứu và phẫu thuật thành công nhiều trường hợp tương tự.

Kết quả này cho thấy vai trò quan trọng của việc phát hiện nhanh tình trạng nguy hiểm, kích hoạt quy trình cấp cứu kịp thời và phối hợp hiệu quả giữa các chuyên khoa trong điều trị những ca chấn thương nghiêm trọng.