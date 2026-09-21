Cứu sống bệnh nhân bị 2 thanh sắt đâm xuyên cơ thể

Hai thanh sắt đâm xuyên người bệnh nhân sau tai nạn

Bệnh nhân nam L.H.K. (sinh năm 1986, ngụ TP Cần Thơ) được tuyến trước chuyển đến Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ vào tối 18-9 trong tình trạng có 2 thanh sắt đâm xuyên qua cơ thể.

Gia đình cho biết, trước đó bệnh nhân điều khiển xe máy không may bị ngã vào khu vực công trường đang xây dựng và bị 2 thanh sắt đâm vào người. Sau đó, nạn nhân được người dân hỗ trợ cắt các thanh sắt, đưa đến cơ sở y tế cấp cứu.

Tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân có nhiều tổn thương phức tạp do một thanh sắt đâm xuyên qua nhiều vị trí cơ thể. Trong đó, một thanh sắt xuyên từ đùi phải xuyên bụng lên hông trái, thanh sắt còn lại xuyên mặt ngoài đùi trái thấu xuống đùi phải.

Bệnh nhân hồi phục tốt sau phẫu thuật

Với tổn thương nghiêm trọng, phức tạp, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện để tiến hành cứu chữa.

Ê-kíp các sĩ đã triển khai phẫu thuật, tiến hành thám sát ổ bụng và rút thanh sắt. Kết quả ghi nhận có dịch tiêu hóa trong ổ bụng, dị vật gây thủng ruột non và rách mạc nối lớn. Sau khi đánh giá tình trạng tổn thương phức tạp, các bác sĩ chuyển sang phẫu thuật mở và xử lý các tổn thương nghiêm trọng.

Sau hơn 1 giờ, ca phẫu thuật kết thúc thành công, bệnh nhân được chuyển về hồi sức ngoại để tiếp tục theo dõi và điều trị. Đến nay, tình trạng bệnh nhân ổn định, tiếp xúc tốt, không sốt, vết mổ khô… đang được tiếp tục theo dõi và chăm sóc.