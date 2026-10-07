Cứu sống bệnh nhân 76 tuổi ngưng tim nguy hiểm tính mạng, nhờ quy trình Code Stemi

Chiều 7.10, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết, vừa cấp cứu thành công cho một bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp, dẫn đến ngưng tim, nhờ kích hoạt quy trình Code Stemi để nhanh chóng tái thông mạch vành giúp bệnh nhân vượt qua giai đoạn nguy kịch.

Các bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân L.V.O. tại bệnh viện

Theo đó, ông L.V.O. (76 tuổi, ngụ TP. Cần Thơ) được đưa đến Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long trong tình trạng đau ngực. Tuy nhiên, khi vào tới khoa Cấp cứu thì bất ngờ xảy ra ngưng tim, tình trạng hết sức nguy kịch.

Ngay lập tức các bác sĩ tiến hành hồi sức tim phổi, đồng thời kích hoạt quy trình cấp cứu dành cho người nhồi máu cơ tim cấp. Các đơn vị liên quan đã nhanh chóng phối hợp nhằm rút ngắn tối đa thời gian từ chẩn đoán đến tái thông mạch vành.

Bệnh nhân được hồi sức và can thiệp tái thông mạch vành trong thời gian dưới 60 phút. Sau khi tái lập tuần hoàn, bệnh nhân được khẩn trương chuyển đến phòng can thiệp tim mạch.

Kết quả chụp mạch vành ghi nhận tổn thương nặng động mạch liên thất trước. Các bác sĩ tiến hành can thiệp cấp cứu, đặt một stent để tái thông động mạch vành, khôi phục dòng máu nuôi cơ tim, giúp bệnh nhân dần hồi phục...

BS CKII Nguyễn Hữu Thái, Trưởng khoa Tim mạch (Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long) cho biết, nhồi máu cơ tim cấp có thể diễn tiến nhanh và gây nhiều biến chứng nặng như rối loạn nhịp, suy tim, sốc tim, thậm chí ngưng tim.

Ở trường hợp này, bệnh nhân đã ngưng tim nên từng phút trong quá trình cấp cứu đều rất quan trọng. Việc hồi sức kịp thời, kích hoạt quy trình cấp cứu và phối hợp nhanh giữa các ê kíp để tái thông mạch vành sớm là những yếu tố quyết định giúp bệnh nhân vượt qua tình trạng nguy kịch.

Sau can thiệp, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi sát và điều trị nội khoa với thuốc kháng đông, kháng kết tập tiểu cầu, cùng các biện pháp điều trị phù hợp khác. Tình trạng sức khỏe dần cải thiện, đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không còn đau ngực, khó thở.

Niềm vui của bác sĩ và bệnh nhân sau khi cấp cứu thành công

BS CKII Nguyễn Hữu Thái khuyến cáo, trong nhồi máu cơ tim cấp, thời gian tái thông mạch vành có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Động mạch vành bị tắc càng lâu, vùng cơ tim bị thiếu máu và tổn thương càng nhiều; từ đó làm tăng nguy cơ suy tim, rối loạn nhịp, sốc tim, ngưng tim và tử vong.

Do đó, khi xuất hiện đau hoặc cảm giác đè nặng ở ngực, nhất là cơn đau kéo dài, khó thở, vã mồ hôi, mệt bất thường… người bệnh cần đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu và can thiệp tim mạch càng sớm càng tốt.

Không nên cố chịu đau hoặc chờ triệu chứng tự hết, bởi việc trì hoãn có thể làm mất đi cơ hội tái thông mạch vành sớm và tăng nguy cơ biến chứng.