Cứu sống bệnh nhân 63 tuổi bị bóc tách, vỡ động mạch chủ ngực

Bệnh nhân D. hồi phục sức khỏe tốt sau phẫu thuật tim cấp cứu.

Bệnh nhân T.T.L.D. (63 tuổi, trú xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) nhập viện trong tình trạng đau ngực dữ dội lan ra sau lưng, khó thở, vã mồ hôi, tay chân lạnh. Tình trạng nhanh chóng diễn tiến nặng, trụy mạch, huyết áp tụt kẹt.

Qua thăm khám và siêu âm tim khẩn cấp, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị tràn dịch màng ngoài tim gây chèn ép tim cấp. Ê-kíp lập tức chọc dẫn lưu dịch màng ngoài tim để tạm thời ổn định huyết động. Kết quả chụp cắt lớp vi tính xác định bệnh nhân bị bóc tách động mạch chủ ngực typ I DeBakey, từ đoạn gốc lan xuống động mạch chủ bụng.

Hình ảnh thay động mạch chủ bằng ghép mạch máu nhân tạo trong phẫu thuật tim cấp cứu cho bệnh nhân D.

Trước tình trạng nguy kịch, các bác sĩ nhanh chóng hội chẩn và chỉ định phẫu thuật tim hở cấp cứu. Sau gần 6 giờ phẫu thuật với sự hỗ trợ của hệ thống tim phổi nhân tạo, ê-kíp đã thay động mạch chủ lên và một phần quai động mạch chủ cho bệnh nhân.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được chuyển đến phòng hồi sức tim, tiếp tục theo dõi và chăm sóc tích cực bao gồm máy lọc thận nhân tạo liên tục (CRRT). Nhờ được cấp cứu và điều trị kịp thời, sức khỏe bệnh nhân dần hồi phục và đã được xuất viện.

Bệnh nhân D. được chăm sóc, theo dõi sức khỏe tích cực sau phẫu thuật.

TS.BS Nguyễn Lương Tấn, Khoa Ngoại Tim mạch - Lồng ngực, Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng cho biết, bóc tách động mạch chủ là bệnh lý tim mạch tối cấp, có thể gây vỡ mạch máu, chèn ép tim và tử vong nhanh chóng. Việc chẩn đoán sớm, phối hợp cấp cứu và phẫu thuật kịp thời có ý nghĩa quyết định đối với cơ hội sống của người bệnh.

Từ năm 2024 đến nay, Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng đã thực hiện 117 ca phẫu thuật tim hở. Kết quả này góp phần khẳng định năng lực chuyên môn của bệnh viện, đồng thời tạo điều kiện để người dân phía nam TP Đà Nẵng và các tỉnh lân cận như Quảng Ngãi, Gia Lai tiếp cận các kỹ thuật điều trị tim mạch chuyên sâu ngay tại địa phương.