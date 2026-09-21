Cứu sống bệnh nhân 34 tuổi bị lóc động mạch chủ cấp tính type A

Ngày 21/9, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết Khoa Ngoại Tim mạch vừa phối hợp với Khoa Gây mê hồi sức phẫu thuật cấp cứu một trường hợp lóc động mạch chủ ngực cấp tính type A trên nền phình gốc động mạch chủ và hở nặng van động mạch chủ.

Bệnh nhân Nguyễn A.T. (SN 1992, ngụ phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau khi đột ngột xuất hiện cơn đau ngực dữ dội vùng sau xương ức, lan xuống bụng.

Bác sĩ khoa Ngoại tim mạch thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: Quốc Phương

Qua thăm khám, xét nghiệm và chụp CT mạch máu (CTA), các bác sĩ xác định bệnh nhân bị lóc động mạch chủ ngực cấp tính type A trên nền phình gốc động mạch chủ và hở nặng van động mạch chủ, liên quan đến hội chứng Marfan.

Tổn thương đặc biệt nghiêm trọng khi tình trạng lóc tách đã gây tắc động mạch thận phải và động mạch chậu trái. Hình ảnh CTA cũng cho thấy đường lóc tách lan vào động mạch cảnh chung hai bên, động mạch dưới đòn trái và gốc động mạch vành hai bên.

Trước nguy cơ đe dọa tính mạng, bệnh nhân được hội chẩn và chỉ định phẫu thuật cấp cứu. Các bác sĩ Khoa Ngoại Tim mạch phối hợp Khoa Gây mê hồi sức triển khai đồng thời nhiều kỹ thuật phức tạp nhằm xử trí tổn thương động mạch chủ và các biến chứng liên quan. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 7 giờ.

Sau một ngày phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, huyết động ổn định, không có dấu hiệu yếu liệt; tình trạng thiếu máu chân trái được cải thiện. Chức năng gan, thận cũng đang dần hồi phục. Đến ngày thứ hai sau mổ, bệnh nhân đã có thể ăn uống và tự vận động, đi lại trong phòng.

BSCKII Nguyễn Minh Hải, Trưởng Khoa Ngoại Tim mạch, Bệnh viện Đà Nẵng, cho biết lóc động mạch chủ ngực cấp tính type A là tình trạng cấp cứu tim mạch đặc biệt nguy hiểm. Ở người mắc hội chứng Marfan, nguy cơ tổn thương động mạch chủ càng đáng lưu ý.

Theo BS Hải, nếu không được phẫu thuật kịp thời, lóc động mạch chủ type A có thể gây tử vong khoảng 50% trong 24-48 giờ đầu kể từ khi khởi phát.

Bệnh nhân trong trường hợp này còn có tiền sử tăng huyết áp nhưng chưa tuân thủ điều trị tốt. Theo các khuyến cáo, tăng huyết áp là một trong những yếu tố nguy cơ quan trọng của lóc động mạch chủ.

BS Nguyễn Minh Hải khuyến cáo hội chứng Marfan có tính chất di truyền. Khi phát hiện một người mắc bệnh, các thành viên trong gia đình cần được tầm soát, đặc biệt là đánh giá hệ tim mạch và động mạch chủ bằng siêu âm tim.

Người mắc hội chứng Marfan cũng cần được theo dõi định kỳ, kiểm soát huyết áp và tuân thủ hướng dẫn điều trị của bác sĩ. Việc phát hiện sớm, theo dõi và điều trị phù hợp có thể giúp hạn chế nguy cơ biến chứng lóc động mạch chủ, giảm nguy cơ tử vong.