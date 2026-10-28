Cứu sống bé trai sinh non 29 tuần nặng 1kg sau 41 ngày điều trị

Trước khi nhập viện, sản phụ được điều trị tại cơ sở y tế địa phương do có triệu chứng khó thở, đau ngực. Khi tình trạng chuyển biến nặng, người mẹ được chẩn đoán phù phổi cấp kèm tiền sản giật nặng, phải đặt nội khí quản và chuyển cấp cứu khẩn cấp đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.

Đứng trước nguy cơ đe dọa tính mạng cả sản phụ lẫn thai nhi 29 tuần tuổi, các chuyên khoa Sản phụ khoa, Gây mê hồi sức và Nhi - Sơ sinh đã nhanh chóng hội chẩn, thống nhất phương án mổ lấy thai để bảo đảm an toàn cho cả hai mẹ con.

Em bé chào đời trong tình trạng không khóc, bị tím tái, nhịp tim dưới 60 lần/phút và suy giảm nghiêm trọng cả về hô hấp lẫn tuần hoàn. Ngay tại phòng mổ, ThS.BSNT Nguyễn Thị Duyên cùng ê-kíp đã khẩn trương đặt nội khí quản, hỗ trợ thông khí và tiến hành hồi sức tích cực liên tục trong khoảng 25 phút. Nhờ sự chính xác và quyết tâm trong từng thao tác cấp cứu, trẻ đã có nhịp đáp ứng và được chuyển ngay đến Khoa Nhi - Sơ sinh để theo dõi chuyên sâu.

Bác sĩ kiểm tra sức khoẻ cho bé trai sinh non tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình. Ảnh: BV

Do sinh non ở tuần thai thứ 29, cơ thể trẻ chưa phát triển hoàn thiện, đặc biệt hệ hô hấp mắc bệnh màng trong và suy hô hấp nặng. Trong 10 ngày đầu, bệnh nhi phải thở máy và sử dụng surfactant để cải thiện chức năng phổi, đồng thời các chỉ số tuần hoàn cùng nguy cơ biến chứng được theo dõi chặt chẽ.

Bên cạnh các biện pháp hồi sức, chế độ dinh dưỡng được điều chỉnh linh hoạt theo từng giai đoạn phục hồi. Từ việc nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch ở giai đoạn đầu, trẻ dần chuyển sang nuôi dưỡng qua sonde và tập bú bình khi lâm sàng cho phép. Em bé cũng được chăm sóc kết hợp theo dõi sát thân nhiệt và áp dụng phương pháp Kangaroo (da kề da) để hỗ trợ tăng trưởng phù hợp với đặc điểm của trẻ sinh non.

BSCKII Phạm Công Khắc - Phó Giám đốc Trung tâm Nhi khoa, phụ trách Khoa Nhi - Sơ sinh trực tiếp chỉ đạo chuyên môn cho biết, những trường hợp trẻ non tháng và nhẹ cân luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, đòi hỏi đội ngũ y bác sĩ phải theo dõi sát sao từng diễn biến, phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa để giúp trẻ vượt qua từng giai đoạn một cách an toàn.

Sau 41 ngày điều trị, sức khỏe của bé trai đã có những bước tiến triển tích cực khi trẻ tự thở tốt, bú bình bình thường và tăng cân đạt 1,5kg. Xúc động trước sự tận tâm của đội ngũ y tế, gia đình bệnh nhân đã gửi thư cảm ơn tập thể Khoa Nhi - Sơ sinh, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình./.