Cứu sống bé trai 7 tuổi nguy kịch do cúm A

Ngày 28/10, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết, vừa cứu sống bé trai 7 tuổi bị cúm A nặng, gây sốc nhiễm trùng, viêm phổi nặng và viêm cơ tim tối cấp.

Sau gần 12 ngày hỗ trợ bằng ECMO, bệnh nhi bị viêm phổi nặng, viêm cơ tim tối cấp do cúm A đã dần hồi phục.

Bệnh nhi P.T.D.A (7 tuổi, ngụ phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ) được Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1 ngày 12/10 trong tình trạng nguy kịch.

Theo bệnh sử, bé khởi phát với các triệu chứng ho khan, sổ mũi, sốt cao liên tục, đáp ứng kém với thuốc hạ sốt. Sang ngày hôm sau, bé vẫn sốt cao, mệt mỏi và khó thở. Gia đình đưa bé đến bệnh viện khi trẻ đã tím tái, trụy tim mạch.

Tại bệnh viện tuyến trước, các bác sĩ đặt nội khí quản, hỗ trợ hô hấp, sử dụng kháng sinh, thuốc vận mạch và hội chẩn khẩn trước khi chuyển viện. Khi nhập Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 1, bệnh nhi trong tình trạng hôn mê, môi tái, sốc tim, phù phổi cấp. Dù được hồi sức tích cực, chức năng co bóp cơ tim của bé vẫn suy giảm nghiêm trọng, nguy cơ ngừng tim cận kề.

Các bác sĩ tích cực điều trị cho bệnh nhi.

Trước tình trạng nguy kịch, bệnh viện kích hoạt báo động đỏ, huy động các bác sĩ hồi sức tích cực triển khai kỹ thuật ECMO (tim phổi nhân tạo) để hỗ trợ tuần hoàn và hô hấp. Đồng thời, ê-kíp tiến hành hạ thân nhiệt bảo vệ não, lọc máu liên tục nhằm hỗ trợ chức năng các cơ quan và điều trị cơn bão cytokine.

Sau khoảng 20 phút, tình trạng tím tái, trụy tim mạch của bé được cải thiện, da hồng hào trở lại. Kết quả xét nghiệm xác định bệnh nhi nhiễm cúm A nặng. Các bác sĩ lập tức sử dụng thuốc kháng virus, kết hợp hồi sức tích cực và theo dõi sát diễn biến bệnh.

Sau gần 12 ngày được hỗ trợ bằng ECMO, tình trạng hô hấp, tim mạch và chức năng các cơ quan của bé dần hồi phục. Sáng 23/10, bệnh nhi được cai ECMO với sự hỗ trợ của ê-kíp phẫu thuật tim mạch và gây mê. Sau đó, bé tiếp tục được cai máy thở, các chức năng hô hấp, tim mạch và những cơ quan khác phục hồi.

Theo các bác sĩ, cúm mùa thường do virus cúm A và B gây ra, với các triệu chứng như sốt, ớn lạnh, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, ho khan, đau họng, nghẹt mũi hoặc chảy nước mũi. Trẻ em mắc cúm còn có thể buồn nôn, nôn hoặc tiêu chảy. Phần lớn người mắc cúm mùa có thể tự hồi phục, tuy nhiên, một số trường hợp có thể diễn tiến nặng, gây viêm phổi, viêm cơ tim cấp, trụy tim mạch hoặc tổn thương gan, thận, đe dọa tính mạng. Các bác sĩ khuyến cáo, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện dấu hiệu cảnh báo như khó thở, thở nhanh hoặc gắng sức, đau ngực, tím tái, rối loạn tri giác, tay chân lạnh, da nổi bông hoặc mạch nhanh, nhẹ. Người dân không tự ý sử dụng thuốc kháng virus hoặc kháng sinh. Việc dùng thuốc cần tuân thủ chỉ định của nhân viên y tế để bảo đảm hiệu quả điều trị, hạn chế tác dụng phụ và nguy cơ kháng kháng sinh.