Cứu sống bé trai 7 tuổi bị cúm A gây viêm cơ tim tối cấp

Bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 thăm khám cho bệnh nhi. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Bệnh nhi P.T.D.A. 7 tuổi, ngụ phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, khởi bệnh với triệu chứng ho khan, sổ mũi, sốt cao liên tục, đáp ứng kém với thuốc hạ sốt. Sang ngày thứ hai, trẻ mệt, khó thở, được đưa đến Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu trong tình trạng tím tái, trụy tim mạch. Các bác sĩ đặt nội khí quản, hỗ trợ hô hấp, dùng thuốc vận mạch và chuyển trẻ đến Bệnh viện Nhi Đồng 1.

17 giờ ngày 12/10, bệnh nhi nhập khoa Cấp cứu trong tình trạng hôn mê, tím tái, sốc tim. Các bác sĩ xác định trẻ bị phù phổi cấp, viêm cơ tim tối cấp, chức năng co bóp cơ tim suy giảm nghiêm trọng, có nguy cơ ngừng tim.

Bệnh viện lập tức kích hoạt báo động đỏ, huy động ê-kíp hồi sức triển khai kỹ thuật tim phổi nhân tạo (ECMO) để hỗ trợ tuần hoàn và hô hấp.

Ê-kíp Bệnh viện Nhi đồng 1 can thiệp cấp cứu bệnh nhi. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Trẻ đồng thời được hạ thân nhiệt để bảo vệ não, lọc máu liên tục nhằm hỗ trợ các cơ quan và điều trị cơn bão cytokine. Sau khoảng 20 phút cấp cứu, tình trạng tím tái, trụy tim mạch cải thiện. Kết quả xét nghiệm xác định trẻ nhiễm cúm A nặng, các bác sĩ nhanh chóng sử dụng thuốc kháng virus.

Sáng 23/10, sau gần 12 ngày được hỗ trợ bằng ECMO, tình trạng hô hấp, tim mạch và các cơ quan của bệnh nhi cải thiện, đủ điều kiện cai ECMO. Sau đó, trẻ tiếp tục được cai máy thở, chức năng hô hấp, tim mạch và các cơ quan dần phục hồi.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Văn Quang - Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 1, cúm mùa thường gây sốt, ho, đau họng, sổ mũi, đau đầu và mệt mỏi. Tuy nhiên, một số trường hợp có thể diễn tiến nặng, gây viêm phổi, viêm cơ tim, trụy tim mạch hoặc tổn thương các cơ quan, đe dọa tính mạng.

Khi trẻ mắc cúm có biểu hiện khó thở, thở nhanh, đau ngực, tím tái, rối loạn tri giác hoặc tay chân lạnh, gia đình cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay. Lưu ý người bệnh không tự ý dùng thuốc kháng virus hoặc kháng sinh khi chưa có chỉ định của bác sĩ.