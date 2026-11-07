Cứu sống bé trai 5 tuổi vỡ khí quản sau tai nạn khi vui chơi
Chỉ một va chạm tưởng chừng rất bình thường khi vui chơi, một bé trai hơn 5 tuổi ở Hà Nội đã rơi vào tình trạng nguy kịch do vỡ khí quản, suy hô hấp nặng. Trước tổn thương đặc biệt nghiêm trọng, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương đã phải chạy đua với thời gian, huy động nhiều chuyên khoa phối hợp cấp cứu và phẫu thuật.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/cuu-song-be-trai-5-tuoi-vo-khi-quan-sau-tai-nan-khi-vui-choi-246261107133946916.htm