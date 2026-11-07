Cứu sống bé trai 5 tuổi vỡ khí quản sau tai nạn khi vui chơi

Với người bệnh, chuyển đổi số không bắt đầu từ những cỗ máy đắt tiền, mà từ việc không phải xếp hàng từ sáng sớm và không phải kể lại bệnh sử từ đầu mỗi lần tái khám. Tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, từ chiếc ki-ốt ở sảnh đến bộ công cụ số hóa bệnh án của phòng khám mày đay, tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW đang được cụ thể hóa bằng những thay đổi người bệnh cảm nhận được.