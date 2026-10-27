Cứu sống bé trai 12 tuổi bị đứt bó mạch đùi do tông vào cánh cửa ô tô mở bất ngờ

Ê kíp y, bác sĩ thực hiện phẫu thuật, can thiệp cho bệnh nhi. Ảnh: ĐVCC

Trước đó, chiều 24/10, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam tiếp nhận cấp cứu một bệnh nhi nam 12 tuổi trong tình trạng nguy kịch với vết thương phức tạp vùng đùi, kèm biểu hiện choáng chấn thương do mất máu cấp.

Theo người nhà, tai nạn xảy ra khi bệnh nhi đang điều khiển xe đạp điện trên đường thì bất ngờ một ô tô đậu bên đường mở cửa đột ngột. Do tình huống diễn ra quá nhanh, cháu bé không kịp xử lý nên tông trực diện vào cánh cửa xe. Cú va chạm mạnh khiến đùi trái em bị xé rách phức tạp, máu chảy xối xả tại hiện trường.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ trực cấp cứu lập tức kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện, tiến hành hồi sức chống choáng, truyền máu khẩn cấp và chuyển thẳng bệnh nhi lên phòng mổ.

Qua thăm khám, bác sĩ trực cấp cứu cùng BSCKI. Trần Phước Việt (Trung tâm Chấn thương chỉnh hình - Bỏng) xác định bệnh nhi bị dập nát phức tạp vùng đùi trái, đứt bó mạch đùi. Nếu không được phẫu thuật kịp thời, vết thương có thể dẫn đến hoại tử, buộc phải cắt cụt chi.

Ca mổ khẩn cấp do ê kíp bác sĩ Trung tâm Chấn thương chỉnh hình - Bỏng thực hiện, với BSCKI. Trần Phước Việt là phẫu thuật viên chính. Bệnh nhi được cắt lọc vết thương, ghép đoạn động mạch và tĩnh mạch đùi bằng tĩnh mạch hiển lớn để tái lưu thông máu cho chân bị tổn thương.

BSCKI. Trần Phước Việt cho biết: “Đây là tổn thương cực kỳ nghiêm trọng, nguy hiểm đến tính mạng. Bệnh nhi không chỉ đứng trước nguy cơ mất chi do thiếu máu nuôi dưỡng kéo dài mà còn đối mặt với nguy cơ tử vong ngay trên bàn mổ do sốc mất máu. Trường hợp này rất phức tạp do tổn thương dập đứt, mất đoạn mạch máu gần 10cm, cần nối ghép bằng mảnh ghép tĩnh mạch hiển lớn. Mọi thao tác cầm máu, xử lý tổn thương dập nát và phục hồi mạch máu đòi hỏi sự chính xác, nhanh chóng đến từng phút”.

Sau phẫu thuật và điều trị tích cực, bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch. Các chỉ số sinh hiệu hiện ổn định, chân trái hồng ấm, vận động và cảm giác ngón chân hồi phục tốt.

Bên cạnh đó, phụ huynh cần quản lý chặt chẽ và nhắc con em khi giao xe đạp điện, xe máy điện ở lứa tuổi học sinh. Khi tham gia giao thông, các em cần giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện đang dừng đỗ, chú ý quan sát và làm chủ tốc độ để tránh những tai nạn đáng tiếc tương tự.