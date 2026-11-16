Cứu sống bé sơ sinh 'đẻ rớt' tại nhà, hít phân su và suy đa cơ quan nguy kịch

Các y bác sĩ chia vui cùng gia đình trẻ.

Bệnh nhi chào đời ở tuần thai thứ 39 tuần 6 ngày, nặng 3 kg trong một ca đẻ rớt tại nhà với nước ối xanh đậm. Ngay sau sinh, trẻ tím tái toàn thân, da, móng và dây rốn tẩm nhuộm phân su. Dù được tuyến cơ sở và Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế xử trí ban đầu, đặt nội khí quản, tình trạng suy hô hấp của trẻ vẫn diễn tiến nặng và phải chuyển khẩn cấp đến Khoa Hồi sức tích cực Nhi Sơ sinh, Trung tâm Nhi - Bệnh viện Trung ương Huế.

Tại đây, dịch phân su vẫn trào qua ống nội khí quản, phổi tổn thương lan tỏa. Trong 24-48 giờ đầu đời, bệnh nhi rơi vào trạng thái toan hô hấp mất bù. Các cơn tăng áp động mạch phổi kịch phát khiến chỉ số oxy máu SpO2 có lúc tụt sâu chỉ còn 27%, nhịp tim giảm, huyết áp trung bình rơi xuống 20-23 mmHg. Không dừng lại ở đó, trẻ còn bị nhiễm trùng huyết sơ sinh, rối loạn đông máu và tổn thương thận cấp vô niệu kéo dài, đe dọa trực tiếp tính mạng.

Trước tình trạng nguy kịch đặc biệt, các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực Nhi Sơ sinh đã kích hoạt đồng bộ các biện pháp hồi sức chuyên sâu. Bệnh nhi được chuyển sang thở máy rung tần số cao (HFO) kết hợp bơm surfactant ngoại sinh hai lần để phục hồi phế nang. Đồng thời, ê-kíp phối hợp ba loại thuốc trợ tim, vận mạch liều cao, thuốc giãn mạch phổi và an thần sâu để kiểm soát cơn tăng áp phổi, duy trì huyết áp. Cùng với đó, trẻ được điều trị kháng sinh phổ rộng, truyền chế phẩm máu và kiểm soát chặt chẽ lượng dịch ra vào để bảo vệ thận.

Các bác sĩ cho biết, hội chứng hít phân su (MAS) là một cấp cứu sơ sinh cực kỳ nguy hiểm, có thể dẫn đến viêm phổi nặng, suy tuần hoàn và suy đa cơ quan. Đặc biệt, những trường hợp đẻ rớt tại nhà không được hỗ trợ y tế kịp thời sẽ làm gia tăng nguy cơ ngạt, hạ thân nhiệt và nhiễm trùng.

Qua ca bệnh này, ngành y tế khuyến cáo các sản phụ cần khám thai định kỳ đầy đủ, đến ngay cơ sở y tế khi có dấu hiệu chuyển dạ để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cả mẹ và bé. Thành công trên một lần nữa khẳng định năng lực chuyên môn và làm chủ các kỹ thuật hồi sức sơ sinh chuyên sâu của Bệnh viện Trung ương Huế.