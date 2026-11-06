Cứu sống bé sơ sinh 2 ngày tuổi bị thủng dạ dày hiếm gặp

Ngày 6/11, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, các bác sĩ của đơn vị vừa cứu sống một bé nam 2 ngày tuổi (nặng 2,9 kg) được chuyển tuyến từ Bệnh viện đa khoa Như Xuân. Bệnh nhi bị thủng dạ dày gây viêm phúc mạc - biến chứng ngoại khoa hiếm gặp nhưng có tỷ lệ tử vong rất cao.

Trước đó, trẻ sinh đủ tháng, đi tiêu phân su bình thường nhưng sang ngày thứ hai bắt đầu nôn trớ, bụng chướng căng và quấy khóc nhiều.

Ngày 15/10, trẻ nhập viện trong tình trạng da tái, bụng chướng nhiều, hút dịch dạ dày ra gợn bẩn, kết quả X-quang và siêu âm cho thấy hình ảnh khí tự do trong ổ bụng, chỉ số nhiễm trùng tăng cao. Xác định đây là tình huống cấp cứu tối khẩn cấp, Khoa Sơ sinh đã hội chẩn nhanh với Khoa Ngoại Tổng hợp và Khoa Hồi sức Tích cực Sơ sinh để chỉ định mổ gấp.

Hiện tại sức khỏe bệnh nhi hồi phục rõ rệt, dự kiến sẽ xuất viện trong vài ngày tới.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, xác định chính xác nguyên nhân là viêm phúc mạc do thủng dạ dày. Ngay sau can thiệp ngoại khoa, bệnh nhi được đưa về Khoa Hồi sức Tích cực Sơ sinh chăm sóc đặc biệt: hỗ trợ hô hấp, nuôi dưỡng hoàn toàn qua đường tĩnh mạch, dùng kháng sinh phổ rộng và truyền máu.

Sau gần 3 tuần kiên trì điều trị, sức khỏe bệnh nhi hồi phục rõ rệt: tự bú tốt, bụng mềm, vết mổ liền khô, chỉ số nhiễm trùng giảm sâu và dự kiến sẽ xuất viện trong vài ngày tới.

Theo BS.CKI Đỗ Thị Phương, Phó Trưởng khoa Hồi sức Tích cực Sơ sinh, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa: Kết quả này có được nhờ sự phối hợp hiệu quả giữa Khoa Sơ sinh, Khoa Ngoại Tổng hợp và Khoa Hồi sức Tích cực Sơ sinh, cùng việc tuân thủ chặt chẽ quy trình điều trị. Đối với trẻ mới 2 ngày tuổi, phẫu thuật cần được thực hiện nhanh chóng, tỉ mỉ, chính xác; hồi sức sau mổ cũng đặc biệt quan trọng để duy trì hô hấp, tuần hoàn, dinh dưỡng và kiểm soát nhiễm trùng.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa ngay khi thấy các dấu hiệu bất thường như: bụng chướng căng, bỏ bú, nôn dịch màu xanh, vàng bất thường, đen hay có máu, quấy khóc liên tục...