Cứu sống 4 ngư dân Lâm Đồng sau vụ chìm tàu trên biển

Chiều 23/10, tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Trần Đề, Đồn Biên phòng Trung Bình, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ cho biết đã tiếp nhận 4 ngư dân gặp nạn trên biển, được tàu cá CT-00787-TS cứu vớt và đưa vào bờ.

Tàu cá CT-00787-TS đưa 4 ngư dân gặp nạn vào bờ an toàn trưa 23/10.

Bốn ngư dân gồm ông Nguyễn Văn Hai (SN 1982, thuyền trưởng), anh Nguyễn Văn Hậu (SN 2003), anh Lê Văn Lượm (SN 1990) và anh Bùi Minh Cảnh (SN 2001), cùng trú tại phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó như Nhà báo & Công luận thông tin, tàu cá BTH-80712-TS bị chìm lúc 1h20 ngày 21/10 do gặp sóng to, gió lớn, tại vị trí cách cảng cá Trần Đề khoảng 153 hải lý. Sau khi phát hiện các thuyền viên trôi dạt trên biển, tàu cá CT-00787-TS do ông Nguyễn Hải Đăng (SN 1990, trú tại xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ) làm thuyền trưởng đã tổ chức cứu vớt.

Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ tiếp nhận 4 ngư dân Lâm Đồng được cứu sống sau vụ chìm tàu cá trên biển.

Đến 12h45 ngày 23/10, tàu cá cập cầu cảng Hải đội Biên phòng, Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ và bàn giao 4 ngư dân cho Đồn Biên phòng Trung Bình.

Lực lượng biên phòng đã cử cán bộ, nhân viên quân y kiểm tra sức khỏe, chăm sóc y tế cho các ngư dân. Qua thăm khám, cả 4 người đều khỏe mạnh. Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ đang hoàn tất thủ tục, phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng để bàn giao các ngư dân về với gia đình.

Lực lượng quân y kiểm tra sức khỏe cho 4 ngư dân sau khi được cứu vớt, đưa vào bờ.

Anh Nguyễn Cấm, người nhà thuyền viên Bùi Minh Cảnh, cho biết sáng 23/10, gia đình vừa chuẩn bị ra ghe tìm kiếm thì nhận được điện thoại từ chủ ghe báo tin các thuyền viên đã bình an.

“Do sóng điện thoại ngoài biển yếu, đường truyền chập chờn nên ban đầu chúng tôi chưa nghe rõ, chỉ biết có người sống sót nhưng chưa xác định được cụ thể bao nhiêu người. Vài phút sau, khi có sóng trở lại, chúng tôi nhận được tin cả 4 người đã được vớt lên, sức khỏe đều ổn định. Cả nhà mừng lắm”, anh Cấm kể.

Theo anh Cấm, ngay khi nhận tin, người thân các thuyền viên lập tức lên đường đi đón, mỗi gia đình cử khoảng 2 người. Bà con trong xóm cũng tập trung tại nhà để chờ thêm thông tin.

“Mấy ngày qua, gia đình rất lo lắng, mọi người tìm cách đi tìm người thân. Sáng nay, vừa chuẩn bị lên ghe thì nhận được tin báo bình an. Nghe tin cả 4 người được cứu sống, ai cũng mừng, nhẹ nhõm hơn rất nhiều”, anh Cấm chia sẻ.

Hiện, các cơ quan chức năng đang phối hợp hoàn tất thủ tục để bàn giao 4 ngư dân cho gia đình.