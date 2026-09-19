Thông tin trên được Bác sĩ CK2 Lý Ích Trung - Trưởng Khoa Tim mạch can thiệp Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết ngày 19/9.

Xuyên đêm cứu hai ca nhồi máu cơ tim

Trường hợp đầu tiên là ông L.V.Q (65 tuổi), nhập viện lúc 0 giờ ngày 14/9 trong tình trạng khó thở, mệt ngực, choáng váng và vã mồ hôi. Bệnh nhân có tiền sử hút thuốc lá nhiều.

Kết quả điện tâm đồ tại Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc ghi nhận ST chênh lên ở các chuyển đạo DII, DIII và aVF. Căn cứ triệu chứng lâm sàng và kết quả cận lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim ST chênh lên thành dưới, giờ thứ 3, Killip I.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, bác sĩ Nguyễn Tuấn Anh, Khoa Can thiệp Tim mạch Bệnh viện Chợ Rẫy, phối hợp cùng ê-kíp Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc tiến hành can thiệp cấp cứu lúc 1 giờ cùng ngày.

Các bác sĩ tiến hành thủ thuật cho bệnh nhân.

Đây là bác sĩ được Bệnh viện Chợ Rẫy điều động đến Phú Quốc theo chương trình hợp tác chuyên môn giữa hai đơn vị.

Ê-kíp đã tái thông thành công động mạch vành phải đoạn xa, phục hồi tốt dòng chảy. Sau thủ thuật, các triệu chứng tức ngực, khó thở của bệnh nhân giảm rõ rệt và sức khỏe diễn tiến ổn định.

Ngay trong ngày 14/9, Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc tiếp tục tiếp nhận ông P.N.V (58 tuổi), có tiền sử hút thuốc lá nhiều. Khoảng 2 tuần trước khi nhập viện, bệnh nhân xuất hiện tình trạng mệt ngực, khó thở kéo dài.

Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp cứu sống 2 bệnh nhân nhồi máu cơ tim tại Phú Quốc.

Hai ngày trước khi vào viện, trong một lần khám sức khỏe, điện tâm đồ của bệnh nhân được phát hiện bất thường nên tiếp tục được kiểm tra chuyên sâu.

Kết quả cho thấy bệnh nhân giảm động vách liên thất vùng mỏm, giảm chức năng tâm thu thất trái, phân suất tống máu (EF) khoảng 45%. Bệnh nhân được chẩn đoán nhồi máu cơ tim bán cấp thành trước, suy tim NYHA II, rối loạn lipid máu và đái tháo đường type 2.

Đến 20 giờ ngày 14/9, ê-kíp tiến hành can thiệp. Các bác sĩ tái thông thành công đoạn giữa động mạch liên thất trước bị tắc, dòng chảy sau can thiệp tốt, không ghi nhận huyết khối hay bóc tách. Sau thủ thuật, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và hồi phục thuận lợi.

Đến ngày 18/9, sau 4 ngày can thiệp, cả hai bệnh nhân đều ổn định và được xuất viện.

Rút ngắn thời gian vàng trong cấp cứu tim mạch

Theo Bác sĩ CK2 Lý Ích Trung, nhồi máu cơ tim ST chênh lên là một thể của hội chứng vành cấp có nguy cơ tử vong cao, đòi hỏi người bệnh được tái thông động mạch vành càng sớm càng tốt.

Trong trường hợp không thể can thiệp ngay tại Phú Quốc, người bệnh phải chuyển đến các cơ sở y tế có phòng thông tim ở đất liền hoặc TP.HCM, với thời gian di chuyển có thể kéo dài nhiều giờ.

Việc rút ngắn thời gian từ khi tiếp nhận đến lúc can thiệp có ý nghĩa quan trọng trong hạn chế tổn thương cơ tim và các biến chứng.

Bác sĩ Lý Ích Trung cho biết, sau can thiệp, người bệnh vẫn cần tuân thủ điều trị, tái khám và kiểm tra định kỳ tại các cơ sở chuyên khoa để hạn chế nguy cơ biến cố tim mạch về lâu dài.

Can thiệp cấp cứu thành công 2 bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp và bán cấp.

Hai ca bệnh được xử trí thành công cũng là những trường hợp đầu tiên được can thiệp kể từ khi Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc ký kết hợp tác chuyên môn vào tháng 7/2026.

Bác sĩ CK2 Phạm Thanh Việt, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, chương trình hợp tác hướng đến xây dựng mạng lưới kết nối chuyên môn giữa hai bệnh viện, tập trung vào tiếp nhận, cấp cứu và điều trị các bệnh lý cấp tính, trong đó có đột quỵ não và nhồi máu cơ tim.

Việc phối hợp giữa đội ngũ chuyên môn hai bệnh viện giúp các trường hợp cấp cứu tim mạch tại Phú Quốc có thêm cơ hội được xử trí trong thời gian sớm, hạn chế những trường hợp phải chuyển viện khi điều kiện cấp cứu tại chỗ có thể đáp ứng.

Theo Bệnh viện Chợ Rẫy, hoạt động này cũng là một phần trong định hướng tăng cường năng lực y tế tại Phú Quốc, góp phần bảo đảm công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân và du khách, nhất là trong bối cảnh địa phương hướng tới vai trò điểm đến quốc tế và chuẩn bị cho các hoạt động liên quan APEC 2027.