Cứu sống 2 bệnh nhân nhồi máu cơ tim tại đặc khu Phú Quốc

Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc can thiệp tái thông tim mạch cho người bệnh ngay tại Phú Quốc. Ảnh: TTXVN phát

Đêm 14/9, ông L.V.Q. (65 tuổi) nhập viện do khó thở, mệt ở ngực, choáng váng, vã mồ hôi. Tại Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc, bệnh nhân được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Bác sĩ Nguyễn Tuấn Anh, Khoa Can thiệp tim mạch Bệnh viện Chợ Rẫy mới được điều động đến Phú Quốc đã nhanh chóng phối hợp cùng ê-kíp của Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc tiến hành xử lý can thiệp cấp cứu cho bệnh nhân. Người bệnh được tái thông thành công động mạch vành phải đoạn xa ngay trong đêm. Sau can thiệp, dòng chảy phục hồi tốt, các triệu chứng tức ngực và khó thở giảm, người bệnh phục hồi tốt.

Cũng trong đêm 14/9, Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc tiếp nhận bệnh nhân P.N.V. (58 tuổi) với triệu chứng mệt, khó thở kéo dài. Cách nhập viện 2 ngày, bệnh nhân đi khám sức khỏe và được ghi nhận kết quả điện tim có bất thường nên kiểm tra chuyên sâu. Kết quả cận lâm sàng ghi nhận, bệnh nhân bị giảm động vách liên thất vùng mỏm, giảm chức năng tâm thu thất trái, phân suất tống máu chỉ còn khoảng 45%. Bệnh nhân được chẩn đoán nhồi máu cơ tim bán cấp thành trước, suy tim, rối loạn lipid máu, đái tháo đường type 2. Bệnh nhân cũng được can thiệp ngay trong đêm và thành công tái thông tắc đoạn giữa động mạch liên thất trước, dòng chảy tốt, không huyết khối, không bóc tách. Bệnh nhân cũng diễn tiến hồi phục tốt sau thủ thuật.

Theo bác sĩ Lý Ích Trung, Trưởng Khoa Can thiệp tim mạch, Bệnh viện Chợ Rẫy, cả 2 bệnh nhân đều bị nhồi máu cơ tim có ST (biểu thị khoảng thời gian tâm thất của tim co bóp xong và đang chuẩn bị phục hồi điện thế) chênh lên. Trong số các thể của hội chứng vành cấp thì đây là thể có nguy cơ tử vong cao và cần được thực hiện can thiệp tái thông động mạch vành càng sớm càng tốt. Ngược lại, trong tình huống không được xử lý tại Phú Quốc, bệnh nhân phải di chuyển đến các cơ sở y tế có phòng thông tim trong đất liền, thời gian ước chừng khoảng vài giờ hoặc dài hơn.

“Mỗi giờ chậm trễ can thiệp có thể làm tăng nguy cơ tử vong cho bệnh nhân khoảng 5 -10%. Vì vậy, thời gian từ khi tiếp nhận đến khi can thiệp càng ngắn thì tỷ lệ vùng cơ tim hoại tử càng giảm, giúp giảm biến chứng cho người bệnh”, bác sĩ Lý Ích Trung thông tin.

Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc can thiệp tái thông tim mạch cho người bệnh ngay tại Phú Quốc. Ảnh: TTXVN phát

Nhờ có sự tăng cường phối hợp của Bệnh viện Chợ Rẫy, hai bệnh nhân đã được xử trí tại Phú Quốc trong thời gian sớm nhất có thể. Đồng thời, việc được tái khám, theo dõi điều trị ngay tại Phú Quốc cũng giúp người bệnh giảm bớt thời gian đi lại. Sau 4 ngày can thiệp thành công, 2 bệnh nhân đã được xuất viện trong tình trạng ổn định.

Bác sĩ Phạm Thanh Việt, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, hoạt động ký kết hợp tác chuyên môn giữa Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc nhằm xây dựng một mạng lưới kết nối chuyên môn toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại địa phương, tạo điều kiện để nhiều ca bệnh phức tạp ở đảo được can thiệp kịp thời trong “thời gian vàng”, hạn chế những trường hợp chuyển viện không cần thiết. Sự phối hợp này tập trung vào các bệnh lý cần có sự can thiệp khẩn cấp như đột quỵ não, nhồi máu cơ tim cấp - những bệnh lý mà thời gian cứu sống người bệnh tính bằng phút.

Bác sĩ Phạm Thanh Việt kỳ vọng, sự hợp tác này sẽ giúp y tế Phú Quốc từng bước làm chủ các kỹ thuật cấp cứu phức tạp, tạo nền tảng vững chắc về y tế để người dân Phú Quốc và khách quốc tế yên tâm, đặc biệt là trong bối cảnh Hội nghị APEC năm 2027 sắp diễn ra tại Phú Quốc.