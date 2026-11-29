Viện Công nghệ Massachusetts nằm trong nhóm đại học có thu nhập cựu sinh viên cao nhất. Ảnh: MIT.

Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) là cơ sở giáo dục đại học Mỹ đứng đầu bảng xếp hạng 25 trường đại học có thu nhập cựu sinh viên cao nhất do Forbes công bố. Danh sách này được Forbes thực hiện dựa trên mức lương trung bình hàng năm ước tính ở các mốc 3, 6, 10 và 20 năm sau tốt nghiệp.

Forbes cho biết bảng xếp hạng thu nhập được xây dựng từ dữ liệu People Data Labs - đơn vị thu thập và phân tích dữ liệu lực lượng lao động. Thu nhập cựu sinh viên ở các mốc 3, 6, 10 và 20 năm được kết hợp với dữ liệu Payscale sử dụng trong bảng xếp hạng năm 2026 để tính điểm tiền lương.

Loạt cái tên đáng chú ý trong tốp đầu

Theo bảng xếp hạng của Forbes, cựu sinh viên MIT có mức thu nhập trung bình ước tính 106.721 USD sau 3 năm, 123.114 USD sau 6 năm, 137.277 USD sau 10 năm và 180.734 USD sau 20 năm. Trường nổi tiếng về kỹ thuật, khoa học máy tính và đổi mới sáng tạo, đồng thời đứng đầu danh sách 500 đại học hàng đầu của Forbes.

Đứng thứ hai là Đại học Pennsylvania (Penn) với mức thu nhập trung bình ước tính 96.502 USD sau 3 năm, 107.222 USD sau 6 năm, 131.350 USD sau 10 năm và 183.810 USD sau 20 năm. Đáng chú ý, ở mốc 20 năm, cựu sinh viên Penn có mức thu nhập cao nhất trong số các trường thuộc danh sách Top 500 của Forbes.

Đại học Stanford xếp thứ ba với thu nhập ước tính lần lượt là 99.853 USD, 105.963 USD, 125.498 USD và 171.726 USD ở các mốc 3, 6, 10 và 20 năm sau tốt nghiệp. Vị trí gần Thung lũng Silicon giúp sinh viên có cơ hội tiếp cận các tập đoàn công nghệ, công ty khởi nghiệp và doanh nghiệp đầu tư mạo hiểm từ khi còn học đại học.

Viện Công nghệ Stevens - trường định hướng kỹ thuật và công nghệ tại Hoboken, New Jersey, đứng thứ tư. Thu nhập của cựu sinh viên trường này ước tính đạt 95.179 USD sau 3 năm, 101.656 USD sau 6 năm, 120.051 USD sau 10 năm và 164.139 USD sau 20 năm.

Babson College đứng thứ năm. Cựu sinh viên trường có mức thu nhập ước tính là91.926 USD sau 3 năm, 101.028 USD sau 6 năm, 127.274 USD sau 10 năm và 168.764 USD sau 20 năm. Babson nổi bật với chương trình đào tạo kinh doanh kết hợp khởi nghiệp, tài chính, quản lý và các lĩnh vực khoa học xã hội, nhân văn.

Một số trường có vị trí thấp trong bảng xếp hạng tổng thể của Forbes nhưng lại đạt thứ hạng cao về thu nhập cựu sinh viên. Đại học Kettering ở Flint (bang Michigan) là một ví dụ. Trường này xếp thứ 222 trong danh sách Top Colleges 2027 của Forbes nhưng đứng thứ 13 về thu nhập cựu sinh viên.

Sinh viên Viện Công nghệ Massachusetts làm thí nghiệm. Ảnh: MIT.

Kinh nghiệm và kỹ năng quan trọng không kém ngành học

Forbes cho biết điểm chung của nhiều trường có thu nhập cựu sinh viên cao là sinh viên được tiếp xúc với môi trường làm việc thực tế từ sớm. Các chương trình thực tập, cộng tác, nghiên cứu giúp người học tích lũy kinh nghiệm, xây dựng mối quan hệ nghề nghiệp và hiểu rõ hơn về công việc trước khi tốt nghiệp.

Ví dụ, tại Đại học Kettering, sinh viên dành một nửa thời gian học đại học để làm việc. Cứ mỗi 12 tuần, họ chuyển từ lớp học sang các vị trí cộng tác có hưởng lương tại doanh nghiệp. Phần lớn sinh viên tốt nghiệp có ít nhất 2 năm kinh nghiệm chuyên môn và kiếm được 60.000-75.000 USD từ các kỳ làm việc này.

Đáng chú ý, chương trình cộng tác của Kettering bắt đầu từ năm nhất, khi sinh viên luân phiên giữa học tại trường và làm việc tại một trong khoảng 600 doanh nghiệp đối tác. Sinh viên bắt buộc trải qua 5 kỳ cộng tác, nhưng phần lớn hoàn thành 6-8 kỳ.

Còn tại Viện Công nghệ Stevens, hơn 90% sinh viên tham gia thực tập, cộng tác hoặc nghiên cứu. Trường cũng đưa kiến thức công nghệ vào chương trình học của tất cả sinh viên, kể cả những người theo học âm nhạc và khoa học xã hội. Mỗi sinh viên phải hoàn thành một khóa lập trình và một khóa giới thiệu về AI, khoa học dữ liệu cùng các công nghệ mới nổi.

Đại học Pennsylvania cũng chú trọng trải nghiệm nghề nghiệp. Một nửa sinh viên tốt nghiệp năm 2025 cho biết đã hoàn thành ít nhất 3 kỳ thực tập. Theo dữ liệu nghề nghiệp của trường, sinh viên ngành kỹ thuật có mức lương khởi điểm khoảng 122.500 USD/năm.

Trong khi đó, tại Babson College, sinh viên năm nhất đã được tham gia thành lập và vận hành các dự án kinh doanh theo nhóm trong môn học Foundations of Management and Entrepreneurship. Trải nghiệm này giúp sinh viên áp dụng kiến thức về quản lý và khởi nghiệp vào thực tế ngay từ khi bắt đầu chương trình đại học.

Theo báo cáo kết quả nghề nghiệp của trường, 91% sinh viên tốt nghiệp năm 2025 hoàn thành ít nhất một kỳ thực tập và 98% có việc làm, học cao học hoặc tham gia hoạt động tình nguyện trong vòng 6 tháng sau tốt nghiệp.

Các số liệu nêu trên cho thấy lợi thế nghề nghiệp không chỉ đến từ lựa chọn ngành học. Một số trường chuyên về kỹ thuật, công nghệ và kinh doanh có mức thu nhập cao ở giai đoạn đầu sự nghiệp, nhưng các trường đào tạo khoa học xã hội và nhân văn cũng có thể cải thiện vị trí theo thời gian. Ví dụ, Dartmouth College đứng thứ 22 về thu nhập ước tính sau 3 năm nhưng lên thứ 5 ở mốc 20 năm. Princeton tăng từ vị trí thứ 14 lên thứ 3.

Trao đổi với Forbes, các chuyên gia nêu rằng ngành học không nhất thiết quyết định nghề nghiệp tương lai. Sinh viên ngành triết học vẫn có thể làm việc trong lĩnh vực tài chính, trong khi người học các ngành khoa học xã hội và nhân văn có thể tích lũy kỹ năng, kinh nghiệm để đạt mức thu nhập cao hơn sau nhiều năm làm việc.