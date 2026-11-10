Cựu sinh viên Ngoại thương làm game 'chữa ngọng L/N' trong 24 giờ, viral khắp mạng xã hội

Chỉ sau gần 22 giờ đăng tải, bài viết giới thiệu về web game “chữa ngọng L/N” mang tên Nón lá đã thu hút hơn 1,5 triệu lượt xem cùng gần 70.000 lượt yêu thích trên mạng xã hội Threads. "Cha đẻ" của game này là Trung Hiếu (sinh năm 2001, quê Hưng Yên), cựu sinh viên chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, trường ĐH Ngoại thương. Từng có thời gian làm việc trong lĩnh vực Khoa học Dữ liệu tại các ngân hàng lớn, Hiếu quyết định nghỉ việc bốn tháng trước để thử sức khởi nghiệp với các ứng dụng học ngôn ngữ.

Chia sẻ với Sinh Viên Việt Nam, Hiếu cho biết, sự lan tỏa mạnh mẽ này nằm ngoài sức tưởng tượng của anh. “Ban đầu, mình chỉ nghĩ bài đăng sẽ đạt khoảng vài trăm lượt xem. Không ngờ, chỉ sau một đêm, thông báo trên Threads gần như "khủng bố" điện thoại. Tính đến hiện tại, web có tới 50.000 người chơi, tạo ra khoảng 300.000 - 400.000 lượt chơi chỉ trong thời gian rất ngắn”, Hiếu kể.

Tác giả game 'Nón lá' 'chữa ngọng L/N' đang gây 'sốt' mạng xã hội.

Trò game khiến hàng chục ngàn bạn trẻ phải “khóc thét” khi chơi này được hoàn thiện chỉ trong đúng một ngày. Tuy nhiên trước đó, Hiếu đã mất bốn tháng ròng rã nghiên cứu về các phần mềm nhận diện giọng nói.

Nhận thấy các công cụ nhận diện giọng nói tiếng Việt hiện nay đang có một “lỗ hổng” lớn trong việc học ngôn ngữ, Hiếu nảy ra ý tưởng làm game: “Nếu bạn nói ngọng từ 'lòng lợn' thành 'nòng nợn', AI của các phần mềm hiện tại vẫn tự động sửa và ghi ra chữ ‘lòng lợn’ vì nó hiểu ngữ cảnh. Điều này khiến AI không thể dùng để phát hiện lỗi sai và chữa ngọng được. Mình làm ra web game này ban đầu chỉ với mục đích kiểm tra xem mức độ nhận diện giọng địa phương của AI hiện tại đang ở mức nào, nhưng không ngờ lại được mọi người đón nhận nồng nhiệt đến vậy”.

Điểm thú vị nhất trong quá trình phát triển game Nón lá là Hiếu đã giao phó phần lớn khâu viết mã nguồn (code) cho AI. Thay vì tự gõ từng dòng lệnh, anh đóng vai trò như một người ra đề, cung cấp các yêu cầu chi tiết và tập trung vào khâu kiểm thử. Nhờ sự tinh chỉnh kỹ lưỡng này, nhịp độ game được cân bằng, giúp người chơi có trải nghiệm mượt mà nhất.

VIDEO: Người dùng trải nghiệm game 'Nón lá'.

Hiệu ứng của trò chơi bùng nổ đến mức tạo ra những tình huống dở khóc dở cười. Trong hàng ngàn phản hồi, Hiếu ấn tượng nhất với những bạn vốn phát âm rất chuẩn, nhưng do lặp đi lặp lại hai âm “l/n” nhiều quá nên cuối cùng lại... ngọng luôn ngoài đời thực.

Sau cú hích từ game “chữa ngọng”, Trung Hiếu đang ấp ủ một tham vọng lớn hơn. Chàng trai trẻ mong muốn tận dụng sức nóng này để kêu gọi nguồn lực, xây dựng một đội ngũ chuyên phát triển phần mềm chuyển đổi giọng nói thành văn bản chất lượng cao, có khả năng nhận diện chính xác mọi giọng địa phương thuộc các vùng miền khác nhau của Việt Nam.