Cựu sinh viên Học viện Ngoại giao nhận 5 học bổng tại Anh, giành suất toàn phần dự Global Youth Festival 2026

Từ những băn khoăn đến 5 học bổng tại Anh

Khi còn học tại Học viện Ngoại giao, Diệu Anh đã mong muốn được du học, khám phá một môi trường mới và nhìn thấy bản thân ở một phiên bản khác. Tuy nhiên, chi phí học tập, sinh hoạt, khác biệt văn hóa và nỗi lo phải xa gia đình khiến cô nhiều lần chùn bước. “Mình đã để những nỗi sợ ấy giữ mình lại trong một cái kén an toàn suốt một thời gian dài”, Diệu Anh chia sẻ.

Bước ngoặt đến vào năm cuối đại học, khi khoa có chương trình học bổng liên kết với các trường đại học tại Anh dành cho sinh viên ngành Luật. Nhận thấy đây có thể là cơ hội quan trọng, Diệu Anh quyết định nộp hồ sơ dù không đặt quá nhiều kỳ vọng.

Diệu Anh nhận học bổng từ 5 trường đại học tại Anh, mở ra cơ hội học tập và trải nghiệm trong môi trường quốc tế.

Kết quả, cô nhận được học bổng từ 5 trường đại học tại Anh. Niềm vui nhanh chóng đi kèm một lựa chọn không dễ dàng. Dù có học bổng, chi phí sinh hoạt tại Anh vẫn khiến Diệu Anh lo lắng, đặc biệt khi cô không muốn trở thành gánh nặng tài chính cho bố mẹ.

Trong thời điểm phân vân giữa đi và ở lại, gia đình trở thành điểm tựa giúp cô đưa ra quyết định. “Mẹ nói với mình: ‘Mẹ luôn ủng hộ tất cả quyết định của con. Chỉ cần là điều con muốn làm, bố mẹ sẽ luôn ủng hộ con hết lòng’. Sự ủng hộ ấy giúp mình có thêm dũng khí để bước ra thế giới”, cô kể.

Trưởng thành từ những “lần đầu”

Đặt chân đến Anh, Diệu Anh nhận ra, cuộc sống du học không chỉ có những trải nghiệm mới mẻ như từng hình dung. Xa gia đình đồng nghĩa với việc cô phải tự thích nghi và giải quyết những vấn đề trong học tập, sinh hoạt.

Từ một người trước đây khó xa nhà quá lâu, cô trải qua hàng loạt “lần đầu”: Một mình bay khoảng 15 giờ với ba vali hành lý, tự tìm đường từ sân bay về nơi ở, sử dụng phương tiện công cộng, sắp xếp không gian sống, tự đi chợ và có những lúc một mình đối diện với cảm giác nhớ nhà.

Diệu Anh hiện theo học chương trình thạc sĩ tại University of Lincoln, Vương quốc Anh.

“Chính những lần đầu ấy đã dạy mình rằng, mình có thể làm được nhiều hơn mình nghĩ”, Diệu Anh nói. Quá trình tự lập cũng giúp cô thay đổi cách nhìn về những cơ hội xung quanh. Nếu trước đây, Diệu Anh từng thiếu tự tin khi nghĩ đến các diễn đàn quốc tế hay chương trình học bổng, môi trường mới khiến cô chủ động thử sức nhiều hơn.

Bước khỏi vùng an toàn

Một dấu mốc trong hành trình đó là khi Diệu Anh nhận suất fully-funded delegate (đại biểu được tài trợ toàn phần) tại Global Youth Festival 2026, sự kiện do HISA khởi xướng, diễn ra tại Paris. Từ trải nghiệm này, cô tiếp tục tìm hiểu và đăng ký thêm các chương trình quốc tế khác.

“Trước đây, mình không nghĩ bản thân có gì để nhận được học bổng. Sau này mình nhận ra, không dám thử thì sẽ không biết mình có thể làm được hay không. Cơ hội không tự đến với người chờ đợi, nó đến với người dám thử”, cô chia sẻ.

Diệu Anh cũng bắt đầu chia sẻ cuộc sống du học trên TikTok. Từ một cô gái từng ngại đăng ảnh và xuất hiện trước công chúng, cô dần cởi mở hơn khi kể về những trải nghiệm đời thường của một sinh viên Việt Nam tại Anh. Những phản hồi nhận được giúp cô nhận ra câu chuyện cá nhân có thể mang đến động lực cho những người có cùng dự định.

Sự chủ động ấy cũng đưa Diệu Anh đến cơ hội trở thành đại sứ của Uhomes, nền tảng hỗ trợ sinh viên quốc tế tìm chỗ ở tại nhiều quốc gia.

Diệu Anh lưu lại những khoảnh khắc trong cuộc sống du học tại Anh.

“Tri thức sẽ đưa bạn đến những nơi bạn muốn”

Nhìn lại hành trình từ Học viện Ngoại giao đến giảng đường tại Anh, Diệu Anh dành sự biết ơn cho gia đình, thầy cô và môi trường đại học đã tạo nền tảng để cô tiếp tục học tập, tìm kiếm những cơ hội mới.

Với cô, du học không phải con đường duy nhất hay ngắn nhất để đi đến thành công. Điều nhận được sau hành trình xa nhà còn là khả năng tự lập, sự tự tin và tinh thần chủ động trước những cơ hội.

“Hành trang đi du học của mình không chỉ là sự quyết tâm mà còn có niềm hy vọng của gia đình. Du học không phải để rời xa gia đình, mà để một ngày mình có thể trở về với nhiều điều tốt đẹp hơn”, Diệu Anh chia sẻ.

Từ trải nghiệm của bản thân, Diệu Anh mong muốn những bạn trẻ đang đứng trước một cơ hội nhưng còn do dự có thể mạnh dạn thử sức. Với cô, việc không ngừng học hỏi, tích lũy tri thức và chủ động nắm bắt cơ hội sẽ giúp mỗi người khám phá thêm những khả năng của mình, thay vì để những cơ hội trôi qua rồi nuối tiếc.

(Ảnh: NVCC)