Cựu sinh viên BUV từ tự học làm game đến sáng lập studio độc lập

Từ sở thích đến quyết định chọn ngành game

Đam mê trò chơi điện tử từ nhỏ, Tùng từng trải nghiệm game trên tivi, điện thoại, máy chơi game cầm tay rồi máy tính. Năm 2017, Tùng bị thu hút bởi khả năng tự chỉnh sửa bản đồ, vũ khí, hình ảnh của trò chơi Ravenfield bằng công cụ Unity. Không có kiến thức nền tảng, anh tự tìm hiểu và thử nghiệm. “Mình lúc đó có biết gì đâu nhưng mà đam mê lắm nên mình cứ học thôi!”, Tùng nhớ lại.

Tùng bắt đầu tự học làm game từ năm 2017.

Năm 2020, anh lần đầu đăng bản chỉnh sửa trò chơi do mình thực hiện lên Steam Workshop. Sau hai ngày, bản mod xuất hiện trên trang đầu Steam Workshop, nhận 95% đánh giá tích cực. Hai năm tiếp theo, Tùng tiếp tục tạo những sản phẩm nổi bật trong cộng đồng, kết nối với nhiều bạn bè quốc tế; một số người hỗ trợ quay nội dung, dựng video và thử nghiệm sản phẩm.

Tuy nhiên, lựa chọn ngành đại học từng khiến anh trăn trở. Tùng dự định học Kiến trúc theo mong muốn của gia đình, sử dụng kiến thức về phần mềm 3D qua việc làm game. Chỉ khi vào năm lớp 11, tham gia cuộc thi CareerQuest ở Trường Wellspring, anh lần đầu biết đến ngành game tại trường ĐH Anh Quốc Việt Nam (BUV).

Khi ấy, gia đình sống tại khu tập thể Trung Tự (Hà Nội), mẹ anh một mình trang trải chi phí cho hai con. “Cách duy nhất để mình theo đuổi được đam mê là mình cần phải lấy được học bổng”, anh chia sẻ.

Tùng tốt nghiệp chương trình Thiết kế và lập trình game của ĐH Staffordshire (Vương quốc Anh) thông qua chương trình đào tạo tại BUV.

Học cách thấu hiểu con người, dám làm lại từ đầu

Tốt nghiệp chương trình Thiết kế và lập trình game của ĐH Staffordshire (Vương quốc Anh) thông qua chương trình đào tạo tại BUV, Tùng học nhiều công đoạn phát triển game, từ thiết kế, lập trình đến dựng mô hình, tạo chất liệu và xử lý hình ảnh. Nhưng bài học lớn nhất với anh là về “con người”: cách làm việc nhóm, giao tiếp, thấu cảm, hiểu người chơi, đồng nghiệp hay bất cứ ai xung quanh.

Ngay từ năm thứ nhất, anh có cơ hội thực tập, tham gia dự án trên Google Arts & Culture, sau đó thực tập tại Gameloft, tham gia các cuộc thi game jam, nơi các nhóm làm trò chơi trong thời gian giới hạn. Tùng thay đổi cách nhìn nhận thành công. Nếu trước đây muốn chiến thắng để chứng minh năng lực, thì bây giờ anh dần quan tâm hơn đến việc đam mê, trải nghiệm, làm việc nhóm và niềm vui khi sáng tạo.

Tùng (áo xanh) cùng những người bạn thành lập studio game độc lập Tiny Tiger với mong muốn tự phát triển các sản phẩm trò chơi điện tử.

Ý tưởng lập Tiny Tiger cùng bạn bè ban đầu xuất phát từ ước mơ tuổi thơ, muốn tự phát triển những dự án mà mình sở hữu. Nhưng qua những trải nghiệm trong ngành, Tùng thấy rất ít người trẻ nào có đam mê cũng có điều kiện để tiếp cận, may mắn và cơ hội phù hợp như mình.

Chính nhóm đã phải trải qua một năm dài tìm kiếm nhà đầu tư, làm việc với ba nhà đầu tư khác nhau và chuẩn bị nhiều tài liệu giới thiệu dự án. Tới sau mười tháng liên tục làm việc chưa biết liệu có thể mở studio được hay phải tìm công việc khác.

Khi studio mới vào hoạt động, được Tùng chia sẻ, Tiny Tiger từng đã gác lại một dự án làm trong nhiều tháng, dù ý tưởng có hay, nhưng vì những quy mô và giới hạn thời gian khiến các thành viên mệt mỏi, nản lòng. Nhóm quyết định xuống tay chuyển qua hẳn một dự án mới có phạm vi linh hoạt hơn, thay đổi thời gian làm việc để các thành viên có thêm thời gian riêng.

Tùng (áo xanh) mong muốn dùng nguồn thu từ Tiny Tiger để hỗ trợ các nhóm trẻ sáng tạo game, truyện tranh, hoạt hình và đồ thủ công.

Hiện Tiny Tiger hướng tới phát hành sản phẩm đầu tay trên nền tảng Steam, với mục tiêu xây dựng cộng đồng người chơi gắn kết và quốc tế. Về lâu dài, Tùng hứa hẹn sẽ sử dụng phần lớn nguồn thu từ các sản phẩm để hỗ trợ những nhóm sáng tạo trẻ khác nhiều lĩnh vực nghệ thuật như trò chơi điện tử, truyện tranh, hoạt hình hay làm đồ thủ công.

Với Tùng, việc phát triển Tiny Tiger không chỉ là hành trình theo đuổi đam mê cá nhân mà còn hướng tới mục tiêu tạo thêm cơ hội để những người trẻ có ý tưởng sáng tạo được hỗ trợ, phát triển và từng bước đưa sản phẩm của họ đến với công chúng.

(Ảnh: NVCC)