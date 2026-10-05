Cựu siêu mẫu Kim Alexis tiết lộ mặt tối làng thời trang thập niên 1980

Cựu siêu mẫu Kim Alexis vừa hé lộ những góc khuất đáng sợ của làng thời trang trong thập niên 1970 - 1980, từ ma túy, quấy rối đến những người nổi tiếng sử dụng chất gây nghiện quá liều tại hộp đêm đình đám Studio 54. Dù từng sống giữa thời kỳ tiệc tùng cuồng nhiệt, nữ người mẫu cho biết cô đã cố gắng tránh xa những cạm bẫy này.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Page Six, Kim Alexis kể lại trải nghiệm khi hoạt động trong làng thời trang và thường xuyên xuất hiện trên các trang bìa của Sports Illustrated, Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour, Self và Cosmopolitan.

Cựu siêu mẫu Kim Alexis vừa hé lộ những góc khuất đáng sợ của làng thời trang trong thập niên 1970 - 1980.

Thừa nhận từng chịu áp lực về ngoại hình, Alexis cho biết cô đã sử dụng cocaine trong một thời gian vì luôn cảm thấy bản thân chưa đủ gầy. Tuy nhiên, cô sớm quyết định dừng lại và chuyển sang chạy marathon để chứng minh năng lực thể thao của mình. Nữ người mẫu tiết lộ đã hoàn thành tổng cộng 8 cuộc đua marathon.

Alexis cũng nhớ lại những lần bạn bè rủ đến Studio 54, hộp đêm nổi tiếng với văn hóa tiệc tùng và những câu chuyện gây tranh cãi thời bấy giờ. Dù không muốn tham gia, cô thường bị bạn bè thuyết phục đi cùng.

“Mọi người sẽ nói với tôi: ‘Thôi nào, Kim, chúng tôi muốn đến đó’. Tôi đáp: ‘Tôi muốn đi ngủ’. Nhưng họ lại nói: ‘Không, không, chúng tôi cần cậu đi cùng để vào được bên trong’”, cô kể.

Theo Alexis, cô từng chứng kiến những người nổi tiếng không được nêu tên sử dụng ma túy quá liều và rơi vào trạng thái mất kiểm soát. “Điều đó thật đáng sợ và buồn bã, bởi bạn từng nhìn họ như những con người khác, rồi lại thấy những gì họ làm ở nơi đó”, cựu siêu mẫu chia sẻ. Hiện cô là người dẫn chương trình podcast Unexpired.'

Theo Alexis, cô từng chứng kiến những người nổi tiếng không được nêu tên sử dụng ma túy quá liều và rơi vào trạng thái mất kiểm soát.

Kim Alexis được phát hiện bởi John Casablancas - một người đại diện người mẫu đã qua đời, từng có mối liên hệ với Jeffrey Epstein và Tổng thống Donald Trump. Casablancas từng bị một cựu người mẫu cáo buộc lạm dụng tình dục trong một vụ kiện, nhưng ông phủ nhận các cáo buộc và vụ kiện sau đó bị bác bỏ.

Nhắc đến người từng phát hiện mình, Alexis khẳng định Casablancas chưa từng có hành vi không phù hợp với cô. “Ông ấy chưa bao giờ có ý định làm điều gì với tôi. Mọi người có thể nghĩ tôi ngây thơ, nhưng tôi xem ông ấy như một người cha. Ông ấy luôn tử tế và lịch thiệp với tôi”, cô nói.

Kim Alexis và John Casablancas.

Cựu người mẫu cho rằng bản thân có một phản ứng tự nhiên khiến những người có ý định quấy rối phải dè chừng. “Tôi nghĩ mình đã rơi vào nhiều tình huống như vậy, nhưng có một điều gì đó rất bản năng trong tôi. Tôi nghĩ đàn ông hiểu điều đó. Nếu anh tiếp cận tôi, tôi sẽ đánh anh”, Alexis chia sẻ. Theo cô, thái độ cứng rắn này giúp nhiều tình huống không đi quá giới hạn.

Dù gặt hái thành công, Alexis thừa nhận chưa bao giờ thực sự yêu thích nghề người mẫu. Cô gọi đây là công việc vất vả, đòi hỏi nhiều nỗ lực phía sau hậu trường mà công chúng ít nhìn thấy. Vốn là một cô gái tomboy, quen với bơi lội và những hoạt động đề cao thành tích, cô không quá hứng thú với thời trang.

Alexis rời ngành người mẫu khi mới ngoài 20 tuổi và không kiếm được khoản thu nhập khổng lồ như thế hệ siêu mẫu sau này. Cô từng kết hôn với cựu vận động viên khúc côn cầu Ron Duguay và có một con trai tên Noah. Với người chồng cũ Jim Stockton, cô có thêm hai con trai Jamie và Bobby.

Dù gặt hái thành công lớn, Alexis vẫn rời bỏ nghề người mẫu khi mới ngoài 20 tuổi.

Hiện tại, Alexis xem podcast Unexpired là niềm đam mê của mình. Chương trình tập trung vào hành trình mỗi người vượt qua những cột mốc trong cuộc sống và tìm cách đạt được thành công. Cô hy vọng những câu chuyện được chia sẻ sẽ truyền cảm hứng, đồng thời góp phần khiến thế giới trở nên tốt đẹp hơn.