Cựu 'Sao tháng Giêng' và công việc kết nối giáo dục Việt Nam với cộng đồng quốc tế

Từ Quan hệ quốc tế đến hợp tác giáo dục

Xuất phát từ ngành Quan hệ quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Nguyễn Khánh Toàn bước vào lĩnh vực giáo dục năm 2020. Công việc phụ trách hợp tác quốc tế đưa anh đến với các trường đại học, tổ chức và đối tác từ nhiều quốc gia, đồng thời tham gia triển khai các hoạt động dành cho sinh viên và nghiên cứu sinh.

Theo Toàn, kiến thức về văn hóa, chính trị, kinh tế giúp anh hiểu đối tác, từ đó xây dựng và duy trì quan hệ hợp tác. Anh chú trọng những lợi ích mà sự kết nối mang lại cho các bên.

“Điều quan trọng không phải là chúng ta có bao nhiêu đối tác, mà là sau khi kết nối, hai bên có thể cùng tạo ra giá trị gì. Chính sự nhân văn, đặt con người làm trọng tâm đã giúp cho các bên nhanh chóng tìm được tiếng nói chung trong hợp tác giáo dục”, anh chia sẻ.

Khánh Toàn tham gia triển khai các hoạt động hợp tác giáo dục quốc tế.

Toàn cho rằng, hợp tác giáo dục cần tạo điều kiện để người học tiếp cận các hệ thống giáo dục, chuyên gia và cơ sở vật chất tiên tiến. Đồng thời, họ cần có cơ hội vận dụng kiến thức, kinh nghiệm đã tích lũy để đóng góp cho Việt Nam và tri thức thế giới.

Hơn 10 năm khẳng định năng lực Việt tới bạn bè quốc tế

Từ lần đầu giao lưu, học tập quốc tế khi còn là sinh viên, Khánh Toàn đã có hơn 10 năm tham gia các hoạt động này, sau đó, đảm nhận thêm vai trò thiết kế chương trình. Anh từng tham gia chương trình Hội nghị mô phỏng ASEAN (AFMAM) 2015, Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản (SSEAYP) 2017 và hướng dẫn sinh viên tham gia chương trình tương tự.

Năm 2022, Toàn nhận Học bổng Chính phủ Úc (AAS), theo học thạc sĩ Giáo dục tại ĐH Melbourne (Úc). Với anh, đây là cơ hội đào tạo chuyên môn, mở rộng kết nối và nhìn lại kinh nghiệm làm việc trong giáo dục.

Khánh Toàn theo học thạc sĩ Giáo dục, chuyên ngành Quản trị và Lãnh đạo, tại ĐH Melbourne (Úc).

Trong thời gian học tập, Toàn đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch Tổng hội Sinh viên Việt Nam tại Úc (SVAU) và tham gia tổ chức các sự kiện sinh viên. Anh nhận được danh hiệu “Sao tháng Giêng” và Bằng khen của Đại sứ Việt Nam tại Úc ghi nhận những đóng góp trong hoạt động.

“Có những lúc, mình là người học hỏi từ quốc tế, nhưng cũng có những lúc mình nhận ra rằng, mình hoàn toàn có thể chia sẻ ngược lại. Việt Nam có rất nhiều câu chuyện, kinh nghiệm và con người đáng để thế giới biết đến”, Toàn chia sẻ.

Cuối năm 2025, Toàn đã xuất sắc vượt qua 300 hồ sơ, trở thành một trong 23 học viên từ 20 quốc gia nhận học bổng UNILEAD 2026 tại Đức. Anh là học viên trẻ nhất và đại diện duy nhất của Việt Nam tham gia chương trình.

“Được lựa chọn vào UNILEAD là sự ghi nhận đối với những nỗ lực mà mình đã theo đuổi trong nhiều năm. Nhưng đồng thời, mình cũng xem đó là một trách nhiệm. Khi là người duy nhất đến từ Việt Nam, mình có thêm cơ hội để chia sẻ về giáo dục Việt Nam và những điều mà sinh viên, những nhà nghiên cứu trẻ Việt Nam đang làm” anh nói.

Tháng 9/2026, Nguyễn Khánh Toàn nhận chứng nhận hoàn thiện chương trình UNILEAD kéo dài 9 tháng, với các nội dung về quản lý dự án, quản trị nhân lực, chuyển đổi số và quản trị đổi mới.

Đưa cam kết hợp tác vào thực tế

Theo Toàn, tiếp xúc với đối tác quốc tế là bước đầu để thúc đẩy hợp tác. Để triển khai các cam kết, hai bên cần có năng lực chuyên môn và quản trị phù hợp.

Sau UNILEAD, anh dự định kết hợp kinh nghiệm giao lưu quốc tế với kiến thức quản trị dự án để cải thiện các dự án tại đơn vị công tác. Anh cho rằng, quản trị gắn liền với công việc chuyên môn: Những vướng mắc về hệ thống, thủ tục hành chính có thể khiến nhân sự mất thời gian và khó tập trung vào nhiệm vụ.

Trong hợp tác quốc tế, quản trị tốt giúp các bên triển khai kế hoạch đã cam kết, bảo đảm tính minh bạch và duy trì tinh thần hợp tác. “Quản trị tốt sẽ giúp mối quan hệ hợp tác trở nên ngày càng thăng hoa, giúp đối tác đánh giá cao năng lực từ phía Việt Nam và gián tiếp xây dựng “bảo chứng” cho nhân lực Việt, để chúng ta ngày càng tự tin hơn khi đàm phán với các đối tác nước ngoài”, Khánh Toàn chia sẻ.

Ảnh: NVCC