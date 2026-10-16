Cựu sao MU đá không lương ở đội mới

Herrera có hành động ý nghĩa với đội cũ.

Chia sẻ trên chương trình "Rio Ferdinand Presents", Herrera giải thích rằng Zaragoza đóng vai trò quyết định trong hành trình trở thành cầu thủ chuyên nghiệp của anh.

“Nếu không có Real Zaragoza, có lẽ tôi đã không bao giờ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp”, tiền vệ người Tây Ban Nha chia sẻ. Anh cho rằng trong thời điểm đội bóng gặp khó khăn, các cổ động viên và những người gắn bó với câu lạc bộ đều có trách nhiệm chung tay giúp đỡ.

Herrera trưởng thành từ lò đào tạo Zaragoza và từng có thời gian thi đấu cho đội một trước khi chuyển đến Athletic Bilbao, mở đường cho sự nghiệp tại những câu lạc bộ hàng đầu châu Âu. Tiền vệ này sau đó gia nhập MU, trải qua 5 năm tại Old Trafford, trước khi tiếp tục khoác áo PSG.

Những năm tháng thi đấu đỉnh cao giúp Herrera tích lũy khối tài sản đáng kể. Vì vậy, khi trở lại Zaragoza hồi tháng 7, anh không đặt vấn đề tiền bạc lên hàng đầu.

Herrera có nhiều năm khoác áo MU.

Theo AS, cầu thủ 37 tuổi chấp nhận mức lương tượng trưng 5.500 bảng mỗi tuần và chuyển toàn bộ khoản tiền này trở lại quỹ của tổ chức thuộc câu lạc bộ nhằm hỗ trợ quá trình tái thiết.

Herrera cũng khẳng định quyết định thi đấu miễn phí xuất phát từ sự tự nguyện. Sau những thành công đạt được cả trong bóng đá lẫn tài chính, anh không còn xem tiền lương là ưu tiên hàng đầu. Điều quan trọng hơn với cựu sao MU là được cống hiến cho nơi mình luôn dành tình cảm đặc biệt.

“Tôi muốn đóng góp trở lại cho bóng đá. Tôi không chỉ là một cầu thủ chuyên nghiệp mà còn là người hâm mộ bóng đá và yêu công việc của mình”, Herrera nhấn mạnh.

Quyết định của Herrera diễn ra trong bối cảnh Zaragoza đối mặt nhiều năm khó khăn về tài chính và những vấn đề pháp lý. Đội bóng từng sáu lần vô địch Cúp Nhà vua Tây Ban Nha đang nỗ lực tìm lại vị thế sau giai đoạn sa sút kéo dài.

Highlights MU 0-1 Man City Đêm 13/9, Manchester United thua Manchester City với tỷ số 0-1 thuộc vòng 4 Premier League.