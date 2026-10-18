Cựu sao La Liga kiếm 4 triệu euro vẫn phải vay tiền mua thức ăn

Amath Ndiaye từng kiếm khoảng 4 triệu euro trong 6 năm thi đấu chuyên nghiệp, nhưng có thời điểm phải vay tiền để trang trải sinh hoạt.

Ndiaye từng có thu nhập đáng kể trong thời gian thi đấu tại Tây Ban Nha, nhưng những rắc rối trong việc quản lý tài chính khiến tiền đạo người Senegal rơi vào hoàn cảnh khó khăn.

Theo El Norte de Castilla, Ndiaye kiếm được khoảng 4 triệu euro trong vòng 6 năm. Riêng một mùa thi đấu tại La Liga, anh nhận mức lương khoảng 1,2 triệu euro trước thuế. Khi xuống giải hạng Nhì, thu nhập của cầu thủ này vẫn lên tới 675.000 euro mỗi năm.

Dù vậy, báo chí Tây Ban Nha hồi tháng 6 tiết lộ Ndiaye có thời điểm không đủ tiền chi tiêu hàng ngày. Anh từng phải nhờ bạn bè chuyển 200 euro qua ứng dụng Bizum để mua thực phẩm.

Khó khăn tài chính còn xuất hiện khi cha Ndiaye qua đời vào tháng 4. Theo những thông tin được công bố, cầu thủ người Senegal gặp trở ngại trong việc thu xếp khoảng 3.000 euro để trở về quê nhà lo việc gia đình.

Những chi tiết này gây chú ý bởi Ndiaye không phải cầu thủ có thu nhập thấp. Anh từng khoác áo Getafe, Mallorca và Real Valladolid, trải qua nhiều mùa giải tại La Liga và được hưởng mức đãi ngộ cao hơn đáng kể so với mặt bằng thu nhập thông thường.

Rắc rối bắt nguồn từ mối quan hệ giữa Ndiaye và công ty đại diện EF11 SL, đơn vị đã đồng hành cùng anh khoảng 15 năm. Công ty do Luis Perote điều hành được cho là tham gia quản lý phần lớn các khoản thu nhập của cầu thủ, trong đó có một tài khoản ngân hàng đứng tên chung.

Hiện chưa có thông tin đáng tin cậy xác nhận tình hình tài chính của Ndiaye sau khi chuyển tới Qatar đã được giải quyết hoàn toàn hay chưa.

Sau khi phát sinh bất đồng, Ndiaye chấm dứt hợp tác với EF11 SL và chuyển sang công ty đại diện Youfirst. Phía cầu thủ muốn làm rõ việc sử dụng số tiền kiếm được trong nhiều năm, đồng thời xem xét khả năng thực hiện các bước pháp lý.

Tuy nhiên, EF11 SL bác bỏ những cáo buộc liên quan đến việc quản lý tài chính không đúng quy định. Công ty khẳng định luôn hành động vì lợi ích của Ndiaye, đồng thời cho biết từng bỏ tiền hỗ trợ anh trở về Senegal khi gia đình có tang.

Đến nay, chưa có kết luận pháp lý công khai xác nhận Ndiaye bị chiếm đoạt tài sản. Vì vậy, dù từng gặp khó khăn nghiêm trọng về tiền bạc, không thể khẳng định anh đã mất toàn bộ số tiền kiếm được hoặc trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo.

Trong khi gặp rắc rối ngoài sân cỏ, sự nghiệp Ndiaye cũng chịu ảnh hưởng bởi chấn thương. Anh từng phải phẫu thuật sau những vấn đề liên quan đến vùng mặt và xương mác. Ở mùa 2025/26, tiền đạo người Senegal ghi 4 bàn cho Valladolid nhưng không duy trì được khả năng thi đấu ổn định.

Tháng 8/2026, Ndiaye rời Valladolid để gia nhập Lusail SC tại Qatar. Thương vụ giúp đội bóng Tây Ban Nha giảm quỹ lương, còn cầu thủ 30 tuổi có cơ hội tiếp tục sự nghiệp ở môi trường mới.

Hiện chưa có thông tin đáng tin cậy xác nhận tình hình tài chính của Ndiaye sau khi chuyển tới Qatar đã được giải quyết hoàn toàn hay chưa. Dù vậy, câu chuyện của anh cho thấy thu nhập hàng triệu euro trong bóng đá chuyên nghiệp không đồng nghĩa cầu thủ luôn kiểm soát được tài sản của mình, đặc biệt khi việc quản lý tiền bạc phụ thuộc nhiều vào những người đại diện.