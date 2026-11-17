ThS.BS Võ Triệu Đạt thăm khám cho sản phụ Sourn Channa trước khi xuất viện. Ảnh: Bệnh viện FV

Chị Sourn Channa, 39 tuổi, quốc tịch Campuchia, mang thai lần thứ 4 và được chẩn đoán nhau tiền đạo trung tâm. Đây là tình trạng bánh nhau che kín lỗ trong cổ tử cung, cản trở đường sinh và làm tăng nguy cơ xuất huyết nghiêm trọng trong thai kỳ, khi sinh.

Qua thăm khám, siêu âm, ThS.BS Võ Triệu Đạt, Trưởng khoa Sản FV Thomson, xác định sản phụ cần được mổ lấy thai. Ngoài việc đưa em bé ra ngoài an toàn, ê-kíp còn phải chuẩn bị phương án cầm máu, bảo tồn tử cung cho người mẹ. Các bác sĩ sản khoa và gây mê hồi sức đã hội chẩn, dự phòng những tình huống có thể xảy ra.

Ca phẫu thuật ban đầu diễn ra theo kế hoạch, em bé được đưa ra ngoài an toàn. Tuy nhiên, khoảng 15-20 phút sau khi bắt đầu mổ, độ bão hòa oxy trong máu (SpO₂) của sản phụ bất ngờ giảm, buộc ê-kíp gây mê hồi sức khẩn trương tìm nguyên nhân.

Các bác sĩ nghi ngờ sản phụ bị thuyên tắc phổi do huyết khối. Theo ThS.BS Lê Thị Bích Trâm, Khoa Gây mê Hồi sức, đây là biến chứng nguy hiểm, có thể dẫn đến trụy tim mạch, ngưng tim.

Tình huống càng phức tạp khi người bệnh vừa mổ lấy thai. Việc điều trị huyết khối phải được cân nhắc cùng nguy cơ chảy máu tại vết mổ tử cung.

Ê-kíp lập tức kích hoạt quy trình báo động, phối hợp đa chuyên khoa. Sản phụ được tiếp tục thở máy và chuyển thẳng đến Khoa Hồi sức tích cực (ICU) sau phẫu thuật để theo dõi, xử trí.

Khoảng 3 giờ sau, kết quả chụp CT xác định có huyết khối gây thuyên tắc tại một nhánh nhỏ thuộc thùy dưới phổi phải. Theo bệnh viện, huyết khối chưa gây tắc nghẽn diện rộng hay ảnh hưởng đến tuần hoàn.

Do sản phụ vừa trải qua phẫu thuật, ê-kíp đánh giá thuốc tiêu sợi huyết có nguy cơ gây chảy máu nghiêm trọng. Phương án được lựa chọn là sử dụng thuốc chống đông phù hợp, kết hợp theo dõi chặt chẽ tình trạng hậu phẫu và nguy cơ xuất huyết. Đồng thời, bệnh viện chuẩn bị phương án can thiệp hút huyết khối bằng ống thông tại phòng Cathlab nếu tình trạng diễn tiến nặng.

Trong quá trình điều trị, các chuyên khoa liên tục trao đổi, theo dõi chức năng hô hấp, tuần hoàn và tình trạng vết mổ. Nhờ phát hiện sớm biến cố và phối hợp xử trí kịp thời, sản phụ được kiểm soát thuyên tắc phổi, bảo tồn tử cung và xuất viện sau 7 ngày.