Ảnh minh họa: nhandan.vn

Thực tế cho thấy, sự suy giảm của nhiều loài động vật hoang dã không đơn thuần xuất phát từ nạn săn bắt, bẫy bắt hay buôn bán trái phép. Đằng sau đó còn là tình trạng thu hẹp, chia cắt sinh cảnh, suy kiệt nguồn thức ăn và những xáo trộn do hoạt động của con người. Một cánh rừng bị chia cắt bởi đường giao thông, công trình xây dựng hay diện tích sản xuất mở rộng thiếu kiểm soát có thể khiến những quần thể động vật vốn sinh sống ổn định bị cô lập, mất đường di chuyển và khó duy trì khả năng sinh sản. Khi môi trường sống bị phá vỡ, mọi nỗ lực cứu hộ, gây nuôi hay tái thả động vật về tự nhiên đều khó đạt được hiệu quả bền vững.

Nhận thức rõ yêu cầu đó, Chính phủ đã phê duyệt Chương trình quốc gia về bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 49/QĐ-TTg ngày 8/1/2025. Chương trình đặt mục tiêu cải thiện tình trạng quần thể của ít nhất 10 loài, đồng thời bảo tồn, phục hồi sinh cảnh và từng bước đưa các loài được cứu hộ, gây nuôi bảo tồn trở lại môi trường tự nhiên. Đây không chỉ là một chương trình bảo tồn sinh học, mà còn thể hiện quyết tâm chính trị trong gìn giữ tài sản thiên nhiên, bảo đảm nền tảng sinh thái cho phát triển bền vững.

Tuy nhiên, chủ trương đúng chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành những hành động cụ thể trên từng cánh rừng, từng lưu vực và từng địa bàn. Bảo vệ rừng phải được đặt trong tư duy bảo vệ hệ sinh thái tổng thể. Không thể chỉ chú trọng trồng cây mà xem nhẹ chất lượng rừng; không thể chỉ tính số lượng cá thể được cứu hộ mà bỏ qua khả năng sinh tồn của chúng sau khi trở về tự nhiên. Điều cần thiết là phục hồi những sinh cảnh đã suy thoái, kết nối các khu rừng bị chia cắt, bảo vệ nguồn nước, nguồn thức ăn và thiết lập những hành lang an toàn để động vật có thể di chuyển, kiếm ăn, sinh sản theo quy luật tự nhiên.

Cùng với đó, phải kiên quyết đấu tranh với nạn săn bắt, vận chuyển, buôn bán và tiêu thụ động vật hoang dã trái phép. Những chiếc bẫy giăng trong rừng, những đường dây mua bán động vật xuyên địa bàn hay tâm lý chuộng sử dụng sản phẩm từ thú rừng đều có thể làm tiêu tan thành quả bảo tồn. Vì vậy, công tác kiểm tra, tuần tra cần được tăng cường, gắn với ứng dụng công nghệ, thiết bị giám sát và cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng kiểm lâm, công an, chính quyền địa phương cùng các tổ chức bảo tồn. Đặc biệt, cần xử lý nghiêm các hành vi tiếp tay cho tội phạm về động vật hoang dã, không để những khoảng trống trong quản lý trở thành cơ hội cho các hoạt động xâm hại thiên nhiên.

Một nhiệm vụ có ý nghĩa lâu dài khác là phát huy vai trò của cộng đồng dân cư sống gần rừng. Người dân không thể chỉ được nhìn nhận là đối tượng cần tuyên truyền, vận động, mà phải trở thành chủ thể trực tiếp tham gia bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Khi sinh kế được bảo đảm, quyền lợi gắn với trách nhiệm và những đóng góp được ghi nhận xứng đáng, người dân sẽ có thêm động lực gìn giữ rừng. Phát triển du lịch sinh thái có trách nhiệm, tạo việc làm từ các mô hình kinh tế dưới tán rừng, chi trả dịch vụ môi trường rừng và hỗ trợ cộng đồng vùng đệm cần được triển khai thực chất, phù hợp với điều kiện từng địa phương.

Bảo tồn thiên nhiên cũng không thể chỉ là công việc của các cơ quan chuyên môn. Đó phải trở thành một chuẩn mực ứng xử trong xã hội, bắt đầu từ việc không tiêu thụ động vật hoang dã, không tiếp tay cho các sản phẩm có nguồn gốc bất hợp pháp và chủ động lên tiếng trước những hành vi xâm hại môi trường. Mỗi trường học, mỗi cơ quan, mỗi gia đình đều có thể góp phần hình thành ý thức tôn trọng sự sống và trách nhiệm gìn giữ thiên nhiên cho thế hệ mai sau...