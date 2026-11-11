Cựu Phó Trưởng phòng thuộc Sở Y tế Hà Nội lĩnh án 8 năm tù

Các bị cáo tại phiên tòa.

Chiều 11/11, HĐXX sơ thẩm TAND TP. Hà Nội đã tuyên án đối với 16 bị cáo trong vụ án "Nhận, Môi giới hối lộ" liên quan đến hoạt động cấp phép hành nghề y, dược tư nhân tại Sở Y tế TP Hà Nội.

Theo đó, các bị cáo thuộc Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân (Sở Y tế Hà Nội) bị xét xử về tội “Nhận hối lộ” gồm: Bị cáo Tô Tử Anh (SN 1962, cựu Phó trưởng phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân thuộc Sở Y tế Hà Nội) bị tuyên phạt 8 năm tù; Bị cáo Nguyễn Thị Huy (SN 1968, cựu cán bộ Sở Y tế Hà Nội) bị tuyên phạt 8 năm 6 tháng tù; Bị cáo Nguyễn Văn Đức (SN 1970, cựu Trưởng phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân) bị tuyên phạt 24 tháng tù; Bị cáo Trần Thị Bạch Tuyết (SN 1972, cựu Phó trưởng phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân) bị tuyên phạt 25 tháng tù, cho hưởng án treo; Bị cáo Đỗ Thị Hương (SN 1988, chuyên viên) bị tuyên phạt 26 tháng tù, cho hưởng án treo; Bị cáo Vũ Việt Phong (SN 1972, cán bộ) bị tuyên phạt 24 tháng tù, cho hưởng án treo; Bị cáo Đỗ Đình Long (SN 1995, chuyên viên) bị tuyên phạt 42 tháng tù.

Hội đồng xét xử tuyên án với các bị cáo.

Đối với các bị cáo khác thuộc Sở Y tế Hà Nội bị xét xử về tội “Môi giới hối lộ” gồm: Bị cáo Ngô Thị Hồng Phương (SN 1969, chuyên viên Văn phòng) bị tuyên phạt 30 tháng tù; Bị cáo Nguyễn Đình An (SN 1985, nhân viên Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội) bị tuyên phạt 30 tháng tù, cho hưởng án treo; Bị cáo Đỗ Doãn Tiến (SN 1977, lái xe) bị tuyên phạt 22 tháng 1 ngày tù.

Đối với các bị cáo còn lại, căn cứ vào vai trò, tính chất, mức độ hành vi phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt các mức án từ 30 tháng tù đến 6 năm tù theo tội danh truy tố.

Theo nhận định của HĐXX, hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án có tính chất đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, ảnh hưởng đến hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực hành nghề y, dược tư nhân. Các bị cáo đã lợi dụng chức vụ, nhiệm vụ được giao hoặc thông qua hoạt động môi giới để nhận tiền, tạo điều kiện cho các cơ sở khám, chữa bệnh, kinh doanh dược trong quá trình thực hiện thủ tục cấp phép.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi vi phạm. Bên cạnh đó, nhiều bị cáo có quá trình công tác, cống hiến, được tặng bằng khen, giấy khen; một số bị cáo có gia đình thuộc diện có công với cách mạng.

Theo hồ sơ vụ án, trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2024, một số lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên thuộc Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân, Sở Y tế Hà Nội đã lợi dụng chức vụ, nhiệm vụ được giao để nhận tiền của các cơ sở khám, chữa bệnh và kinh doanh dược.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ thẩm định, cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn và giấy phép hoạt động, các bị cáo bị cáo buộc nhận tiền để tạo điều kiện cho những cơ sở có nhu cầu hoàn thiện thủ tục cấp phép. Trong đó, một số cán bộ bị cáo buộc nhận tiền để hướng dẫn các cơ sở khắc phục những tồn tại, sai phạm được phát hiện trong quá trình thẩm định. Các bị cáo còn bị cáo buộc ghi giảm số lỗi hoặc bỏ qua một số vi phạm nhằm tạo điều kiện cho các cơ sở được cấp giấy chứng nhận, giấy phép hoạt động.

Các bị cáo nghe HĐXX tuyên án.

Cơ quan tố tụng xác định, có tổng cộng 686 phòng khám, nhà thuốc và cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn Hà Nội đã chi khoảng 8,67 tỷ đồng thông qua những người môi giới để thực hiện các thủ tục liên quan đến cấp phép.

Trong số tiền trên, nhóm bị cáo đóng vai trò môi giới bị xác định hưởng lợi khoảng 850 triệu đồng. Tổng số tiền các bị cáo thuộc nhóm nhận hối lộ bị cáo buộc đã nhận là hơn 3,5 tỷ đồng. Riêng bị cáo Tô Tử Anh, cơ quan tố tụng xác định đã nhận hơn 1,3 tỷ đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ liên quan đến thẩm định, cấp phép hoạt động cho các cơ sở khám, chữa bệnh.