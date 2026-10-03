Cựu Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Quảng Ngãi bị khai trừ khỏi Đảng

Theo kết luận, ông Phạm Văn Thanh - đảng viên Chi bộ Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thuộc Đảng bộ UBND phường Cẩm Thành, nguyên chi ủy viên, Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Quảng Ngãi (cũ), đã thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ông Thanh bị xác định vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và bị truy tố về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhận định vi phạm của ông Thanh gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm giảm uy tín của tổ chức Đảng, cơ quan nơi công tác và cá nhân ông.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã quyết định thi hành kỷ luật ông Phạm Văn Thanh bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.