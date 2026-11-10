Cựu Phó trưởng phòng Sở Y tế Hà Nội bị đề nghị từ 7 đến 8 năm tù

Sau một ngày TAND TP Hà Nội xét xử 16 bị cáo trong vụ án “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Môi giới hối lộ” xảy ra tại Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân thuộc Sở Y tế Hà Nội, chiều 10/11, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa đã nêu quan điểm giải quyết vụ án và đề nghị hình phạt đối với các bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát đánh giá, hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án có tính chất đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, ảnh hưởng đến hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực hành nghề y, dược tư nhân.

Bị cáo Tô Tử Anh, cựu Phó trưởng Phòng Quản lý y, dược tư nhân.

Các bị cáo đã lợi dụng chức vụ, nhiệm vụ được giao hoặc thông qua hoạt động môi giới để nhận tiền, tạo điều kiện cho các cơ sở khám, chữa bệnh, kinh doanh dược trong quá trình thực hiện thủ tục cấp phép.

Hành vi của các bị cáo cần được xử lý bằng những hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ phạm tội, qua đó bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật. Tuy nhiên, đại diện Viện kiểm sát cũng ghi nhận trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi vi phạm.

Bị cáo Nguyễn Thị Thu Hoài.

Ngoài ra, nhiều bị cáo có quá trình công tác, cống hiến, được tặng bằng khen, giấy khen, một số bị cáo có gia đình thuộc diện có công với cách mạng nên cần xem xét, giảm nhẹ một phần hình phạt.

Sau khi phân tích tính chất, mức độ và vai trò của các bị cáo, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Tô Tử Anh (SN 1962, cựu Phó trưởng Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân) từ 7-8 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

﻿Bị cáo Đỗ Đình Long, cựu chuyên viên Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân.

Cùng tội danh, các bị cáo: Nguyễn Thị Huy (SN 1968, cựu cán bộ Sở Y tế Hà Nội) bị đề nghị từ 8-9 năm tù; Nguyễn Văn Đức (SN 1970, cựu Trưởng phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân) từ 24-30 tháng tù; Trần Thị Bạch Tuyết (SN 1972, cựu Phó trưởng Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân) từ 24-30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Đối với 12 bị cáo còn lại, căn cứ vào vai trò, tính chất, mức độ hành vi phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt từ 12 tháng tù cho hưởng án treo đến 7 năm tù.