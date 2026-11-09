Cựu Phó tổng giám đốc SeaBank bị tuyên 10 năm tù khi đang trốn ở nước ngoài

Sáng 9/11, TAND TP Hà Nội xét xử vắng mặt bị cáo Nguyễn Thị Hương Giang (SN 1973, cựu Phó tổng Giám đốc, kiêm Giám đốc SeaBank chi nhánh Hai Bà Trưng) về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Liên quan vụ án, bị cáo Lê Anh Tâm (SN 1981, Giám đốc Công ty An Việt Úc) cũng bị xét xử vắng mặt về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử vắng mặt hai bị cáo sáng 9/11.

Trước đó, hai bị cáo Tâm và Giang bị truy nã trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar. Họ được xác định đã xuất cảnh ở giai đoạn 2012-2013.

Theo cơ quan tố tụng, Công ty CP Tập đoàn Vina Megastar (Công ty Vina Megastar) do Nguyễn Hoàng Long làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc. Giai đoạn 2010 - 2011, doanh nghiệp này và các công ty thành viên nợ SeaBank Hai Bà Trưng 400 tỷ đồng.

Do cần trả nợ và duy trì hoạt động kinh doanh, Nguyễn Hoàng Long gặp Nguyễn Thị Hương Giang, đề nghị tiếp tục vay vốn của ngân hàng này. Hai người thống nhất lập khống hồ sơ tín dụng, theo đó, Long chỉ đạo các công ty thành viên lập và ký khống hợp đồng mua bán sắt thép, hợp đồng thuê kho.

Sau đó, doanh nghiệp sử dụng các hợp đồng khống để thế chấp tài sản, hợp đồng tín dụng vay vốn SeaBank Hai Bà Trưng.

Theo bản án, bị cáo Giang không yêu cầu nhân viên kiểm tra xác minh, thẩm định tài sản đảm bảo theo quy định. Bị cáo còn chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ rồi trình duyệt tín dụng khi không có tài sản thế chấp để ngân hàng giải ngân.

Bằng các thủ đoạn nêu trên, Nguyễn Hoàng Long cùng đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 14,2 tỷ đồng của SeaBank Hai Bà Trưng. Trong đó, Lê Anh Tâm (em vợ của Long) giúp sức cho Long chiếm đoạt gần 7 tỷ đồng của SeaBank Hai Bà Trưng.

Trong phần luận tội, đại diện VKSND TP Hà Nội đánh giá, hai bị cáo đều vắng mặt nên gây khó khăn cho quá trình điều tra, thể hiện sự trốn tránh trách nhiệm, các bị cáo còn phạm tội nhiều lần.

Sau khi xem xét, VKS đề nghị cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Giang từ 10 - 11 năm tù; phạt bị cáo Tâm từ 12 - 13 năm tù.

Đại diện VKS công bố cáo trạng và luận tội.

Công bố bản án, Hội đồng xét xử kết luận, các bị cáo bỏ trốn nhưng căn cứ lời khai của các bị cáo khác trong vụ án Nguyễn Hoàng Long đã xét xử, lời khai của nhân viên ngân hàng, nhân viên công ty, tòa án có đủ căn cứ khẳng định, Giang và Tâm đã có hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.

Theo cấp sơ thẩm, hai bị cáo phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Trong đó, Giang vi phạm quy định về cho vay với vai trò chính, chỉ đạo nhân viên cho vay trái quy định. Sau khi gây án, các bị cáo bỏ trốn gây khó khăn cho cơ quan điều tra, nên cần xử lý nghiêm.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lê Anh Tâm 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tuyên bị cáo Nguyễn Thị Hương Giang 10 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.