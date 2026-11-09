Cựu Phó Tổng Giám đốc SeaBank bị tuyên 10 năm tù do gây thiệt hại hơn 14 tỷ đồng

Lập khống hồ sơ tín dụng, thiệt hại hơn 14 tỷ đồng

Ngày 9/11, TAND Tp.Hà Nội xét xử vắng mặt Nguyễn Thị Hương Giang - cựu Giám đốc Chi nhánh ngân hàng SeaBank Hai Bà Trưng (Hà Nội), cựu Phó Tổng Giám đốc SeaBank và Lê Anh Tâm - Giám đốc Công ty An Việt Úc, trong vụ án sai phạm xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina.

Trong vụ án này, Lê Anh Tâm bị xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, còn Nguyễn Thị Hương Giang bị xét xử về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Cả hai hiện đang bị truy nã.

HĐXX cho biết, trước phiên tòa, TAND Tp.Hà Nội đã kêu gọi các bị cáo ra đầu thú, có mặt để thực hiện quyền tự bào chữa và được hưởng chính sách khoan hồng. Tuy nhiên, đến ngày xét xử, hai bị cáo vẫn vắng mặt. Sau khi xem xét hồ sơ, tài liệu và các căn cứ pháp luật, HĐXX quyết định xét xử vắng mặt các bị cáo.

HĐXX công bố đơn của gửi tới tòa của cựu Giám đốc Nguyễn Thị Hương Giang (Ảnh: Phùng Anh).

Tại phiên tòa, HĐXX công bố đơn của Nguyễn Thị Hương Giang gửi đến tòa. Trong đơn, bị cáo cho rằng thời điểm năm 2012, tình hình tài chính của SeaBank gặp khó khăn, việc phê duyệt tín dụng và giải ngân được thực hiện rất chặt chẽ. Một số khoản vay thuộc thẩm quyền của chi nhánh nhưng vẫn phải trình Hội sở phê duyệt.

Bị cáo đề nghị tòa đánh giá khách quan vai trò của những người tham gia, đồng thời làm rõ trách nhiệm của Hội sở. Trong đơn, Giang cho biết nhận thức được những sai lầm của mình, mong muốn được pháp luật khoan hồng và đề nghị tòa xem xét các kiến nghị nêu trên.

Theo cáo trạng được công bố tại phiên tòa, giai đoạn 2010-2011, Công ty Vina Megastar do Nguyễn Hoàng Long làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc có dư nợ khoảng 400 tỷ đồng tại SeaBank Hai Bà Trưng.

Để có tiền trả nợ và duy trì hoạt động kinh doanh, Long gặp Nguyễn Thị Hương Giang, khi đó là Giám đốc chi nhánh, bàn bạc việc tiếp tục vay vốn ngân hàng.

Hai bên thống nhất lập khống hồ sơ tín dụng bằng cách chỉ đạo Giám đốc các công ty thành viên thuộc Tập đoàn Vina Megastar ký hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng thuê kho bãi và biên bản kiểm kê hàng hóa không có thực. Những tài liệu này được sử dụng để lập hồ sơ thế chấp, vay vốn tại SeaBank Hai Bà Trưng.

Về phía ngân hàng, Giang chỉ đạo nhân viên cấp dưới lập khống biên bản thẩm định tài sản bảo đảm, hợp đồng thuê kho ba bên và biên bản kiểm kê hàng hóa gửi kho, sau đó trình duyệt hồ sơ dù không có tài sản bảo đảm thực tế như khai báo.

Với thủ đoạn trên, Nguyễn Hoàng Long được SeaBank giải ngân tổng cộng 30 tỷ đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng.

Đối với Lê Anh Tâm, cơ quan tố tụng xác định bị cáo là Giám đốc Công ty An Việt Úc, đồng thời là em vợ của Long, đã tích cực giúp sức trong việc lập hồ sơ vay vốn khống.

Dù biết không có giao dịch mua bán thép cuộn thực tế với Công ty Fuji và Công ty Cơ khí Megastar, Tâm vẫn ký khống các hợp đồng mua bán hơn 737 tấn thép cuộn, trị giá gần 13 tỷ đồng, cùng các biên bản thẩm định giá, hợp đồng thuê kho ba bên và hợp đồng thế chấp tài sản.

Tâm còn ký hợp đồng thế chấp căn hộ số 11, tầng 2, tòa nhà A, khu nhà ở số 6 phố Đội Nhân, Hà Nội, với giá trị 2,26 tỷ đồng để bảo đảm khoản vay. dưới sự chỉ đạo của Giang, nhân viên SeaBank đã lập các biên bản thẩm định tài sản bảo đảm và kiểm kê hàng hóa khống, hoàn thiện hồ sơ cho Tâm vay 7 tỷ đồng.

Sau khi đối trừ giá trị tài sản thế chấp là căn hộ nêu trên, số tiền Tâm bị xác định đồng phạm giúp sức cho Long chiếm đoạt của SeaBank Hai Bà Trưng là 4,74 tỷ đồng. Toàn bộ tiền giải ngân được chuyển cho Long sử dụng.

Cơ quan tố tụng xác định Nguyễn Thị Hương Giang biết Long và các công ty thành viên không có tài sản bảo đảm là thép cuộn như hồ sơ thể hiện, nhưng vẫn chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ tín dụng khống, ký duyệt 4 hồ sơ vay vốn. Hành vi này tạo điều kiện cho Long chiếm đoạt tiền, gây thiệt hại cho SeaBank Hai Bà Trưng hơn 14 tỷ đồng.

Trước đó, tại Bản án hình sự sơ thẩm số 472/2016 ngày 22/12/2016, TAND Tp.Hà Nội đã xét xử nhiều bị cáo liên quan trong vụ án. Riêng Lê Anh Tâm và Nguyễn Thị Hương Giang bỏ trốn nên cơ quan điều tra ra quyết định truy nã, tách tài liệu và tạm đình chỉ điều tra đối với hai bị can.

Bản chất sai phạm đã hình thành ngay từ đầu khi các bên bàn bạc lập hồ sơ khống

Tại phiên tòa, đại diện Ngân hàng SeaBank cho biết ngân hàng đã được khắc phục toàn bộ hậu quả, nhận đủ số tiền bồi thường theo yêu cầu và không có đề nghị gì thêm về trách nhiệm dân sự. Về trách nhiệm hình sự, ngân hàng đề nghị HĐXX giải quyết vụ án theo quy định pháp luật.

Luật sư bào chữa cho Nguyễn Thị Hương Giang cho rằng cần làm rõ trách nhiệm của Hội sở ngân hàng đối với các khoản vay. Theo luật sư, với vai trò người đứng đầu chi nhánh, Giang phải chịu trách nhiệm, nhưng cần đánh giá cụ thể việc phân công, chỉ đạo cấp dưới và trách nhiệm của các bộ phận tại Hội sở.

Đại diện VKS tại phiên tòa (Ảnh: Phùng Anh).

Đối đáp quan điểm này, đại diện VKSND Tp.Hà Nội cho rằng, đối với những khoản vay vượt hạn mức, hồ sơ phải được trình Hội đồng tín dụng và bộ phận thẩm định tại Hội sở xem xét, phê duyệt.

Tuy nhiên, theo đại diện VKS, bản chất sai phạm đã hình thành ngay từ đầu khi các bên bàn bạc lập hồ sơ khống, ký khống và hoàn thiện bộ hồ sơ tín dụng không có tài sản bảo đảm thực tế. Việc chuyển hồ sơ lên Hội sở chỉ là khâu thẩm định trên cơ sở tài liệu do chi nhánh lập và gửi lên.

Do đó, cơ quan công tố cho rằng trách nhiệm của các bị cáo vẫn phải được xác định trên cơ sở hành vi bàn bạc, lập khống hồ sơ, vi phạm quy định về cho vay, dẫn đến ngân hàng giải ngân và bị chiếm đoạt tiền.

Kết thúc phần luận tội, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt Lê Anh Tâm 12-13 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nguyễn Thị Hương Giang 10-11 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Sau thời gian nghị án, HĐXX quyết định tuyên Lê Anh Tâm 12 năm tù và 10 năm tù với Nguyễn Thị Hương Giang tương ứng với các tội danh nêu trên.