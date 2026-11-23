Công ty này là chủ đầu tư nhiều dự án bất động sản tại khu vực Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cũ (nay thuộc thành phố Đà Nẵng) nhưng sau khi huy động hàng nghìn tỷ lại để các dự án chậm trễ kéo dài, gây bức xúc cho nhiều khách hàng.

Tại phiên phúc thẩm, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Kim Châu, cựu Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bách Đạt An 20 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", 20 năm tù về tội "Tham ô tài sản"; tổng hợp hình phạt là 30 năm tù; buộc bị cáo bồi thường hơn 774 tỷ đồng cho Công ty cổ phần Bách Đạt An.

Trước đó, tháng 1/2026, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án "Tham ô tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" đối với bị cáo Hoàng Thị Kim Châu và tuyên án chung thân đối với bị cáo. Sau đó, bị cáo Châu đã kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.

Theo cáo trạng, trong thời gian từ ngày 4/5 đến ngày 21/11/2017, bị cáo Hoàng Thị Kim Châu giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bách Đạt An. Cuối tháng 11/2017, Châu nhờ người khác đứng tên làm Tổng giám đốc và chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho nhiều người, còn Châu tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty.

Bị cáo Châu là người trực tiếp quản lý nguồn tiền mặt của doanh nghiệp. Lợi dụng việc được giao quản lý tài chính, bị cáo đã nhiều lần nhận tiền dưới hình thức tạm ứng cá nhân, sau đó sử dụng vào mục đích riêng, không hoàn ứng cho công ty.

Cũng theo cáo trạng, Công ty Bách Đạt An được tỉnh Quảng Nam (cũ) giao làm chủ đầu tư 10 dự án gồm: Dự án An Phú Quý; Hera Complex Riverside; Bách Thành Vinh; Bách Thành Vinh mở rộng; An Cư; 7B; 7B mở rộng; Bách Đạt 1; Sentosa; khu dân cư chợ Điện Dương. Công ty Bách Đạt An trực tiếp hoặc thông qua đơn vị phân phối ký hợp đồng đặt cọc, phiếu đặt mua sản phẩm, nhằm bán đất nền, thu tiền theo tiến độ. Tổng số tiền thu của khách hàng tại các dự án là hơn 1.287 tỷ đồng, toàn bộ số tiền này đều được công ty hạch toán đầy đủ trên sổ sách kế toán...

Theo cơ quan chức năng, từ lúc làm Tổng giám đốc đến khi làm Phó Tổng giám đốc công ty trên, bị cáo Châu đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 774 tỷ đồng của công ty. Số tiền chiếm đoạt được, bị cáo Châu sử dụng để đầu tư, mua bán nhiều bất động sản tại Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, với hàng chục căn hộ, nhiều lô đất và các công trình thương mại, trong đó có tài sản đứng tên cá nhân hoặc nhờ người khác đứng tên.

Mặc dù bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội, song các chứng cứ, tài liệu kế toán, lời khai của những người liên quan đã đủ cơ sở xác định bị cáo lợi dụng tín nhiệm, chức vụ để chiếm đoạt tài sản. Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử buộc bị cáo Châu bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt. Các tài sản liên quan đã bị kê biên, tiếp tục xử lý theo quy định nhằm đảm bảo thi hành án…