Ông Oleksiy Chernyshov khi còn giữ chức Phó Thủ tướng Ukraine. Ảnh: Getty Images

Theo báo The Kyiv Independent ngày 23/11, Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) và Viện Công tố Chống tham nhũng chuyên trách (SAPO) đã thông báo cáo buộc đối với cựu Phó Thủ tướng Oleksiy Chernyshov và hai cựu lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ Đoàn kết Quốc gia, liên quan đến hành vi bị nghi biển thủ ngân sách và làm giả tài liệu thông qua việc tuyển dụng nhân sự khống.

NABU không trực tiếp nêu tên ông Chernyshov, nhưng danh tính của ông được xác định rõ qua những chức vụ mà cơ quan này đề cập, gồm cựu Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Đoàn kết Quốc gia.

Tháng 11/2025, ông Chernyshov cũng bị cáo buộc liên quan đến đường dây tham nhũng lên tới 100 triệu USD tại tập đoàn năng lượng hạt nhân nhà nước Energoatom. Cuộc điều tra vụ Energoatom, được công khai từ tháng 11/2025, là một trong những cuộc điều tra tham nhũng lớn nhất tại Ukraine dưới thời Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Cuộc điều tra đã gây chấn động chính trường Ukraine. Trong bối cảnh vụ bê bối lan rộng, ông Andriy Yermak, khi đó là Chánh Văn phòng Tổng thống Zelensky, từ chức vào tháng 11/2025. Đến tháng 5/2026, ông Yermak cũng bị cáo buộc tham nhũng.

Ông Chernyshov xác nhận với tờ The Kyiv Independent rằng mình đã bị cáo buộc, nhưng cho biết còn quá sớm để bình luận về nội dung cụ thể của các cáo buộc.

NABU cho biết: "Nghi phạm đã tổ chức một kế hoạch trong đó 5 cá nhân được nhận lương từ bộ dù không thực hiện bất kỳ nhiệm vụ chính thức nào tại đây. Thay vào đó, họ làm tài xế riêng và vệ sĩ cho cựu bộ trưởng".

Cùng với ông Chernyshov, NABU còn đưa ra cáo buộc đối với hai trưởng đơn vị thuộc Bộ Đoàn kết Quốc gia.

Theo NABU, "họ biết những nhân viên này chỉ được tuyển dụng trên giấy tờ, nhưng vẫn thường xuyên ký các tài liệu xác nhận sai sự thật rằng những người này đã thực hiện công việc. Các tài liệu đó sau đó được sử dụng làm căn cứ tính và chi trả tiền lương".

Tháng 11/2025, Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine đã cáo buộc ông Chernyshov làm giàu bất hợp pháp trong khuôn khổ vụ án tham nhũng Energoatom. Bảy nghi phạm khác cũng bị cáo buộc vào thời điểm đó. Timur Mindich, một cộng sự thân cận của Tổng thống Zelensky, bị nghi là người cầm đầu đường dây.

Theo các đoạn ghi âm do NABU công bố, những người tham gia đường dây tham nhũng bị cáo buộc đã đưa cho ông Chernyshov 1,2 triệu USD và 100.000 euro.

Theo một bài điều tra của dự án báo chí Bihus.info công bố tháng 11/2025, dẫn các đoạn ghi âm của NABU, ông Chernyshov bị cáo buộc đã sử dụng số tiền thu được từ đường dây tham nhũng Energoatom để tài trợ xây dựng những căn biệt thự cao cấp gần Kiev.

Bihus.info cáo buộc các biệt thự do ông Chernyshov xây dựng được dành cho chính ông, ông Mindich và giới lãnh đạo đất nước. Văn phòng Tổng thống Ukraine từ chối bình luận.

Tháng 5/2026, ông Chernyshov và cựu Chánh Văn phòng Tổng thống Zelensky, ông Yermak, bị cáo buộc rửa tiền liên quan đến việc xây dựng những căn biệt thự nói trên.

Các cuộc điều tra báo chí sau đó cũng đề cập đến những nhân vật cấp cao khác trong chính quyền Ukraine, trong đó có Chánh Văn phòng Tổng thống Kyrylo Budanov.

Tuy nhiên, những thông tin này chủ yếu dựa trên tài liệu và bản ghi lời thoại bị rò rỉ; việc một cá nhân được nhắc tên hoặc bị cho là có đặc điểm nhận dạng trùng khớp chưa đủ để xác định người đó liên quan đến hành vi phạm tội.