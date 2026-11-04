Cựu Phó Thủ tướng Đức vừa nhận chức, Chứng khoán HD liền dự kiến chào bán 122 triệu cổ phiếu

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Chứng khoán HD (HDS) vừa thông qua một số nội dung trong phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán.

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến chào bán gần 122 triệu cổ phiếu với mức giá được chốt ở 38.900 đồng/cổ phiếu, cao gấp hơn 3 lần so với giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 (12.811 đồng/cổ phiếu). Nếu toàn bộ số lượng trên được phát hành thành công, HDS ước tính thu về hơn 4.737 tỷ đồng.

Sau đợt phát hành, lượng cổ phiếu lưu hành của công ty dự kiến tăng lên hơn 1,2 tỷ đơn vị; tính theo mức giá IPO, doanh nghiệp được định giá khoảng 47.375 tỷ đồng (khoảng 47.400 tỷ đồng), tương đương 1,84 tỷ USD (gần 1,9 tỷ USD).

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Về phương án sử dụng vốn trong giai đoạn từ quý IV/2026 đến hết quý II/2027, HDS dự kiến phân bổ 60% số tiền thu được để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ (margin), 15% đầu tư trái phiếu Chính phủ, 15% đầu tư trái phiếu doanh nghiệp và 10% còn lại bổ sung vốn cho hoạt động ứng trước tiền bán chứng khoán.

Trong trường hợp không huy động đủ số tiền dự kiến, nguồn vốn thực tế thu được vẫn sẽ được phân bổ theo các tỷ lệ tương ứng với từng mục đích nêu trên. Ngoài nguồn thu từ đợt IPO, doanh nghiệp cho biết có thể huy động thêm vốn thông qua việc vay các tổ chức tín dụng, định chế tài chính, phát hành trái phiếu hoặc tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược và đối tác.

Theo kế hoạch, HDS dự kiến thực hiện thủ tục đăng ký chào bán tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE).

Sau khi kết thúc đợt IPO, công ty sẽ tiến hành đăng ký, lưu ký tập trung toàn bộ cổ phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), đồng thời cam kết đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống UPCoM nếu chưa đáp ứng đủ các điều kiện niêm yết theo quy định.

Tính đến ngày 30/6/2026, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank - Mã: HDB) là cổ đông lớn nắm giữ 90% vốn điều lệ tại HDS. Về nhân sự cấp cao, cuối tháng 10 vừa qua, HĐQT công ty đã bầu ông Philipp Roesler (trước đó là thành viên độc lập HĐQT) giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 23/10 cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Philipp Roesler.

Xét về kết quả kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu hoạt động của HDS đạt hơn 3.018 tỷ đồng, tăng 158% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế của công ty đạt xấp xỉ 2.241 tỷ đồng (tăng 265%) và lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.804 tỷ đồng (tăng 270%). So với mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm 2026 là 3.375 tỷ đồng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, HDS đã hoàn thành khoảng 66% kế hoạch sau 3 quý đầu năm.