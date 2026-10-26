Cựu Phó Thủ tướng Đức Philipp Roesler làm Phó Chủ tịch Chứng khoán HD

Theo Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) của HDS vừa công bố, ông Philipp Roesler được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT. Quyết định có hiệu lực từ ngày 23/10 và áp dụng cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT 2025-2030.

Hiện HĐQT HDS do ông Vũ Hữu Điền giữ chức Chủ tịch, ông Nguyễn Cảnh Vinh và ông Philipp Roesler đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch.

Trước đó, cổ đông HDS đã thông qua việc bầu bổ sung ông Philipp Roesler làm thành viên HĐQT độc lập. Việc bầu bổ sung được thực hiện thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Ông Philipp Rösler (Ảnh :TL)

Theo hồ sơ ứng viên được công bố trong đợt lấy ý kiến cổ đông đầu tháng 10, ông không sở hữu cổ phiếu HDS tại thời điểm lập hồ sơ.

HDS đang đẩy mạnh mở rộng quy mô vốn và hoạt động kinh doanh, đồng thời xúc tiến kế hoạch IPO và niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Theo phương án được thông qua cuối tháng 9, HDS dự kiến chào bán gần 121,8 triệu cổ phiếu ra công chúng trong quý 4, tương đương khoảng 11,11% số cổ phiếu đang lưu hành.

HDS dự kiến dành 60% số tiền thu được từ IPO để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ, 30% đầu tư vào giấy tờ có giá và 10% phục vụ nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứng khoán.

Hiện Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) nắm giữ trực tiếp 90% vốn điều lệ HDS.

9 tháng đầu năm 2026, doanh thu của HDS đạt 3.018 tỷ đồng, gấp 2,6 lần cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế gấp 3,7 lần cùng kỳ và vượt cả năm 2025, đạt 2.241 tỷ đồng.

Ông Philipp Roesler sinh năm 1973 tại Việt Nam, là người Đức gốc Việt. Ông có học vị tiến sĩ y khoa và từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong Chính phủ Liên bang Đức, bao gồm Bộ trưởng Y tế giai đoạn 2009-2011, Bộ trưởng Kinh tế và Công nghệ giai đoạn 2011-2013, và đảm nhiệm cương vị Phó Thủ tướng Đức từ năm 2011 đến năm 2013.

Ông cũng là người gốc Á đầu tiên giữ chức Phó Thủ tướng trong lịch sử nước Đức.

Sau khi rời chính trường, ông Roesler chuyển sang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và tư vấn quốc tế. Giai đoạn 2014-2017, ông giữ chức Giám đốc điều hành tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Thụy Sĩ.

Tiếp đó, ông thành lập công ty tư vấn Consessor AG, đồng thời tham gia các tổ chức và doanh nghiệp quốc tế với vai trò thành viên HĐQT hoặc cố vấn.

Tại Việt Nam, ông Roesler từng là thành viên độc lập HĐQT Vietravel Airlines trong giai đoạn 2023-2025.

Tháng 5/2025, ông gia nhập HĐQT Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet và được bầu làm Phó Chủ tịch HĐQT vào tháng 5/2026. Ông cũng tham gia Ủy ban Kiểm toán của hãng hàng không này.

Ông được giới thiệu là Chủ tịch Hội đồng tư vấn quốc tế của VinaCapital Ventures và cố vấn tại Ngân hàng số Vikki. Ông Philipp Roesler cũng đang là thành viên Tổ tư vấn Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM.