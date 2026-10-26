Cựu Phó Thủ tướng Đức làm Phó Chủ tịch chứng khoán HD

Công ty Cổ phần Chứng khoán HD (HDS) chính thức phát đi thông báo về sự thay đổi quan trọng trong bộ máy nhân sự cấp cao. Theo các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT vừa được thông qua, ông Philipp Roesler đã được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT của công ty.

Nhiệm kỳ cho chức vụ mới này kéo dài từ năm 2025 đến năm 2030 và chính thức có hiệu lực từ ngày 23/10/2026. Trước khi đảm nhận vị trí lãnh đạo quan trọng này, ông không nắm giữ chức vụ nào khác trong công ty chứng khoán HD.

Ông Philipp Roesler sinh ngày 24/02/1973 tại Việt Nam và là người Đức gốc Việt. Đáng chú ý, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong Chính phủ Liên bang Đức, bao gồm Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Công nghệ, và Phó Thủ tướng giai đoạn 2011 - 2013. Theo đó, ông là người gốc Á đầu tiên giữ cương vị Phó Thủ tướng trong lịch sử nước Đức.

Bên cạnh sự nghiệp chính trị, ông Philipp Roesler còn từng tham gia quản trị tại nhiều doanh nghiệp quốc tế. Đặc biệt, ông còn có giai đoạn làm Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Geneva và đảm nhận cương vị Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Thụy Sĩ từ năm 2021.

Về quá trình công tác tại Việt Nam, ông Philipp Roesler đóng vai trò là thành viên độc lập HĐQT Vietravel Airlines từ tháng 9/2023 - 1/2025. Ngày 5/6/2025, Vietjet đã thông qua bầu ông vào Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Ông Philipp Roesler đồng thời là thành viên HĐQT Vietjet nhiệm kỳ 2022 - 2027 (Ảnh: Vietjet).

Về quá trình trở thành nhân sự HĐQT HDS, trước đó, chứng khoán HD đã thông báo lấy ý kiến đề cử, ứng cử của cổ đông bằng văn bản. Tính đến ngày 5/10/2026, Công ty không nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử của cổ đông/nhóm cổ đông nào khác, do đó HĐQT đương nhiệm đã giới thiệu ông Philipp Roesler.

Chứng khoán HD đón ông Philipp trong bối cảnh tình hình kinh doanh của công ty tăng trưởng ấn tượng. Theo báo cáo tài chính quý III/2026 mới được công bố, doanh thu hoạt động của HDS đạt 1.130 tỷ đồng, gần gấp 3 lần cùng kỳ năm ngoái. Sau khi trừ đi các chi phí hoạt động và chi phí tài chính, lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp đạt 769,06 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 615,25 tỷ đồng, gấp hơn ba lần so với quý III/2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, chứng khoán HD đạt 3.018,5 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 158% so với cùng kỳ năm 2025. Bên cạnh đó, công ty mang về tổng lợi nhuận trước thuế lên tới 2.240,59 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.803,64 tỷ đồng.

HDS đặt mục tiêu năm 2026 với doanh thu dự kiến đạt 4.747 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 3.375 tỷ đồng. Theo đó, sau 3 quý, HDS đã hoàn thành lần lượt 64% và 66% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm 2026.