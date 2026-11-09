Cựu Phó Thủ tướng Đức gốc Việt tham gia kể chuyện Việt Nam bằng điện ảnh

Dự án phim “Profile Đất nước của tôi” dự kiến ghi hình tại 34 tỉnh, thành phố cùng các vùng biển, đảo của Tổ quốc (Ảnh minh họa: ITN).

Chuyện đời thường làm nên diện mạo Việt Nam

Sinh ra tại Sóc Trăng, được một gia đình người Đức nhận nuôi khi mới vài tháng tuổi, Philipp Rösler lớn lên và trưởng thành tại Đức. Sau khi theo học ngành y, ông tham gia chính trường, trở thành Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Đức năm 2011, khi mới 38 tuổi.

Sau khi rời chính trường, ông tiếp tục các hoạt động kinh tế, tư vấn đầu tư và kết nối hợp tác quốc tế.

Trong “Profile Đất nước của tôi”, Philipp Rösler không xuất hiện với tư cách khách mời mà đảm nhận vai một nhân vật lịch sử Việt Nam. Danh tính nhân vật hiện chưa được ê-kíp tiết lộ.

Đạo diễn Lương Đình Dũng cho biết, việc lựa chọn Philipp Rösler trước hết xuất phát từ sự phù hợp giữa trải nghiệm, khí chất của ông với nhân vật và tinh thần câu chuyện. Sự tham gia này như một kết nối mang tính biểu tượng khi ông mang trong mình trải nghiệm của hai nền văn hóa.

Về phần mình, TS. Philipp Rösler chia sẻ tình yêu đặc biệt dành cho lịch sử Việt Nam là một trong những lý do khiến ông nhận lời tham gia bộ phim. Sự hiện diện của ông không chỉ bổ sung một gương mặt đặc biệt cho tác phẩm, mà còn gợi nhắc mối liên hệ giữa quê hương với những người Việt trưởng thành ở nước ngoài.

Tuy nhiên, Philipp Rösler chỉ là một trong nhiều nhân vật mà dự án muốn tìm kiếm. Ê-kíp còn hướng tới những người dân bình dị, những câu chuyện đời thường để tạo nên bức tranh đa dạng về đất nước.

Đợt casting toàn quốc của “Profile Đất nước của tôi” bắt đầu từ ngày 15/8, không đặt nặng ngoại hình, tuổi tác hay kinh nghiệm diễn xuất. Người tham gia gửi video dài tối đa 1 phút, chia sẻ cảm nhận về quê hương, một câu chuyện nhân văn, trải nghiệm hoặc góc nhìn về cuộc sống và vẻ đẹp Việt Nam.

Những câu chuyện được lựa chọn không nhất thiết phải lớn lao. Đó có thể là ký ức về nơi mình sinh ra, một nét văn hóa, một con người hay khoảnh khắc đời thường còn lưu lại trong tâm trí. Cách tuyển chọn này mở rộng phạm vi, người kể chuyện về đất nước không chỉ là nghệ sĩ hay diễn viên chuyên nghiệp, mà có thể là bất kỳ ai mang trong mình trải nghiệm đáng chia sẻ về Việt Nam.

TS. Philipp Rösler - cựu Phó Thủ tướng Đức gốc Việt. (Ảnh: NVCC).

Đạo diễn Lương Đình Dũng mong muốn tập hợp những câu chuyện chân thực từ chính người Việt. Bởi nhiều giá trị làm nên bản sắc dân tộc không chỉ hiện diện trong những sự kiện lịch sử lớn hay công trình nổi tiếng, mà còn nằm trong nếp sống, phong tục, cách ứng xử và tình cảm giữa con người với con người.

Một câu chuyện về tình thân, sự gắn bó với quê hương, lòng nhân ái hay nghị lực sống có thể không mang dáng vẻ hoành tráng, nhưng lại có khả năng chạm tới người xem ở nhiều quốc gia. Khi được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh, những trải nghiệm riêng có thể trở thành câu chuyện chung, giúp khán giả hiểu thêm về con người và văn hóa Việt Nam.

Đó cũng là sự khác biệt giữa việc giới thiệu đất nước bằng danh sách danh lam thắng cảnh với việc kể về đất nước qua số phận và trải nghiệm con người. Hình ảnh đẹp có thể thu hút sự chú ý, nhưng câu chuyện phía sau mỗi vùng đất, di sản và con người mới có khả năng tạo nên sự đồng cảm.

Muôn miền đất nước, một câu chuyện Việt

Việt Nam có lịch sử hàng nghìn năm, nền văn hóa phong phú và nhiều vùng miền với những sắc thái riêng. Tuy nhiên, “Profile Đất nước của tôi” dự kiến chỉ dài khoảng 15 phút. Đây là thách thức đối với một tác phẩm mang tham vọng khắc họa chân dung quốc gia.

Theo đạo diễn Lương Đình Dũng, bộ phim không thể và cũng không nên cố gắng kể tất cả mọi thứ. Ông không lựa chọn câu chuyện chỉ vì nó nổi tiếng, có quy mô lớn hay hình ảnh hoành tráng. Tiêu chí đầu tiên là câu chuyện phải mang được tinh thần và bản sắc Việt.

Thay vì đưa nhiều địa danh, công trình và cảnh quan lên màn ảnh, ê-kíp cần chọn những chi tiết kết nối thiên nhiên, lịch sử, di sản văn hóa và đời sống con người thành một câu chuyện thống nhất.

Phim dự kiến ghi hình tại 34 tỉnh, thành phố cùng các vùng biển, đảo của Tổ quốc. Quy mô rộng mở cơ hội giới thiệu sự phong phú của Việt Nam, đồng thời đòi hỏi sự chọn lọc trong cách kể.

Mỗi địa phương, di sản không chỉ xuất hiện như hình ảnh minh họa mà cần gắn với những câu chuyện làm nổi bật giá trị đối với cộng đồng.

“Profile Đất nước của tôi” dự kiến được sử dụng tại các sự kiện văn hóa, ngoại giao trong nước và quốc tế.

“Profile Đất nước của tôi” được thực hiện dưới sự bảo trợ và phối hợp chỉ đạo của Bộ VH,TT&DL cùng Cục Điện ảnh. Sau khi hoàn thành, phim dự kiến được sử dụng tại các sự kiện văn hóa, ngoại giao trong nước và quốc tế, phát hành trên nền tảng số, đồng thời tham gia các sự kiện điện ảnh quốc tế năm 2027.

Kế hoạch này mở ra khả năng sử dụng bộ phim như nguồn tư liệu hình ảnh phục vụ quảng bá đất nước lâu dài. Tuy nhiên, hiệu quả không chỉ nằm ở số lượng địa phương xuất hiện, quy mô sản xuất hay phạm vi phát hành, mà quan trọng hơn là khả năng xây dựng hình ảnh Việt Nam nhất quán, có chiều sâu và lưu lại trong tâm trí người xem.

Giới thiệu cảnh đẹp chưa đủ để khơi gợi mong muốn tìm hiểu một đất nước. Bộ phim cần giúp khán giả nhận ra những giá trị văn hóa, lịch sử và con người phía sau mỗi khuôn hình. Đây cũng là thách thức trong việc lựa chọn những câu chuyện vừa có tính đại diện, vừa giữ được sự chân thực và nét riêng.

Một bộ phim về Việt Nam không cần kể hết mọi điều, mà cần chọn được những câu chuyện chân thực, giàu bản sắc và sức lay động. Khi con người trở thành trung tâm, điện ảnh không chỉ giới thiệu đất nước với thế giới mà còn giúp bạn bè quốc tế hiểu hơn những giá trị làm nên Việt Nam.

Theo đạo diễn Lương Đình Dũng, TS. Philipp Rösler sở hữu “một khuôn mặt điện ảnh” hiếm có, toát lên vẻ tri thức, giản dị và nhân văn, góp phần tăng sức cuốn hút cho câu chuyện khi lên màn ảnh. Đạo diễn cũng tiết lộ từng mời TS. Philipp Rösler tham gia một bộ phim trước đây, nhưng phải đến khi nghe giới thiệu về dự án “Profile Đất nước của tôi”, cùng những giá trị và ý nghĩa mà bộ phim hướng tới, vị tiến sĩ mới thực sự hứng thú và nhận lời tham gia.