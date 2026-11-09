Cựu Phó Thủ tướng Đức gốc Việt sẽ góp mặt trong phim 'Profile Đất nước của tôi'

Theo thông tin nhà sản xuất, trong phim Tiến sĩ Philipp Rösler sẽ hóa thân thành một nhân vật lịch sử của Việt Nam. Ông là nhân vật được đông đảo người Việt Nam yêu mến, không chỉ bởi hành trình đặc biệt từ một đứa trẻ gốc Việt trở thành Phó Thủ tướng Đức, mà còn bởi tình cảm gắn bó nhiều năm qua của ông với quê hương.

Tiến sĩ Philipp Rösler - Cựu Phó Thủ tướng Đức gốc Việt (Ảnh: Baiba).

Ông Philipp Rösler sinh tại Sóc Trăng. Trong những năm cuối của chiến tranh, ông được một cặp vợ chồng người Đức nhận nuôi khi mới vài tháng tuổi. Lớn lên tại Đức, ông theo học ngành y trước khi rẽ hướng sang chính trị và trở thành một trong những gương mặt nổi bật của đảng Dân chủ Tự do (FDP).

Năm 2011, ở tuổi 38, ông được bầu làm Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Đức, trở thành người gốc Á đầu tiên giữ cương vị này trong lịch sử nước Đức.

Sau khi rời chính trường, ông từng đảm nhiệm vị trí Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) và hiện sinh sống tại Thụy Sĩ, tiếp tục các hoạt động tư vấn đầu tư, kết nối hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với các nước nói tiếng Đức.

Chính những cống hiến đó, cùng tình cảm sâu đậm mà ông dành cho đất nước, đã khiến ekip sản xuất tin rằng ông là một đại diện mạnh mẽ để góp mặt trong bộ phim quảng bá hình ảnh Việt Nam lần này.

Chia sẻ thêm về nhân vật đặc biệt này, đạo diễn Lương Đình Dũng cho biết ông tiến sĩ Philipp Rösler Rösler còn sở hữu "một khuôn mặt điện ảnh" hiếm có, vừa tri thức, vừa giản dị và rất nhân văn sẽ tạo điểm nhấn giúp câu chuyện của ông thêm phần cuốn hút khi lên hình. Đạo diễn Dũng tiết lộ, anh đã từng mời tiến sĩ Philipp Rösler tham gia bộ phim trước đây của anh nhưng lần này khi nói chuyện về bộ phim "Profile Đất nước của tôi" và những giá trị và ý nghĩa của bộ phim khiến Philipp Rösler hứng thú và đồng ý tham gia.

Tiến sĩ Philipp Rösler, Cựu Phó Thủ tướng Đức gốc Việt sẽ xuất hiện trong phim "Profile Đất nước của tôi" (Vietnam: Beyond Words). Bộ phim do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Cục Điện ảnh phối hợp và bảo trợ.

Về phần mình, ông Philipp Rösler cũng chia sẻ thêm niềm yêu thích đặc biệt của mình đối với lịch sử Việt Nam, xem đây là một phần lý do khiến ông muốn góp một phần công sức vào bộ phim quảng bá hình ảnh đất nước lần này.

Điều thú vị là Tiến sĩ Rösler không xuất hiện với tư cách khách mời mà sẽ vào vai một nhân vật lịch sử trong phim. Tuy nhiên, các thông tin khác vẫn được giữ kín để dành sự bất ngờ cho khán giả khi bộ phim ra mắt. Ê kíp kỳ vọng sự góp mặt của một người con gốc Việt lớn lên ở phương Tây, từng giữ những cương vị cao nhất của chính trường châu Âu, sẽ trở thành điểm nhấn riêng, hòa cùng tinh thần xuyên suốt của phim: mỗi người Việt Nam viết một trang kể về đất nước.

"Profile Đất nước của tôi" là dự án phim quảng bá hình ảnh quốc gia được thực hiện, dưới sự bảo trợ và phối hợp chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Cục Điện ảnh. Bộ phim được ghi hình trong 34 tỉnh, thành phố và các vùng biển, đảo của Tổ quốc. Đây được đánh giá là một trong những dự án quảng bá hình ảnh quốc gia bằng điện ảnh có quy mô toàn diện nhất từ trước đến nay, khắc họa vẻ đẹp thiên nhiên, chiều sâu lịch sử, sự phong phú văn hóa và tinh thần con người Việt Nam. Sau khi hoàn thành, với kỳ vọng tạo nên hạ tầng hình ảnh của Việt Nam. Bộ phim sẽ được sử dụng rộng rãi tại các sự kiện văn hóa, ngoại giao trong nước, quốc tế và trên các nền tảng số, tham dự nhiều sự kiện điện ảnh về Liên hoan phim quốc tế 2027, góp phần định vị thương hiệu quốc gia và lan tỏa hình ảnh một Việt Nam giàu bản sắc đến bạn bè năm châu.