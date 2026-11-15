Cựu Phó Thủ tướng Đức đóng phim quảng bá Việt Nam

Theo thông tin từ nhà sản xuất, ông Rösler hóa thân thành một nhân vật trong phim. Đạo diễn Lương Đình Dũng từng ngỏ lời mời ông tham gia tác phẩm trước đây. Đến dự án lần này, ý nghĩa quảng bá đất nước Việt Nam khiến cựu Phó Thủ tướng Đức hứng thú và đồng ý.

Profile Đất nước của tôi (Vietnam: Beyond Words) được xây dựng với mục tiêu tạo ra bộ phim quảng bá hình ảnh quốc gia ghi lại vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, chiều sâu lịch sử, sự phong phú của văn hóa và tinh thần con người Việt Nam trên khắp 34 tỉnh, thành phố và vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Phim được ghi hình tại 34 tỉnh, thành phố cùng các vùng biển, đảo, huy động hơn 300 diễn viên và dự kiến ra mắt vào ngày 24/11 (Ngày Văn hóa Việt Nam). Dự án hướng đến việc tích hợp công nghệ QR gắn tại các cơ quan ngoại giao, cửa khẩu, các địa điểm công cộng, khách sạn, tàu, các tuyến vận tải hàng không, đường thủy nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho du khách và công dân dễ dàng tiếp cận các nội dung quảng bá hình ảnh Việt Nam.

Năm 2027, tác phẩm được trình chiếu tại các liên hoan phim quốc tế uy tín, góp phần lan tỏa nền điện ảnh và hình ảnh đất nước Việt Nam ra thế giới.

Cựu Phó Thủ tướng Đức Philipp Rösler xuất hiện trong Profile Đất nước của tôi.

Đạo diễn Lương Đình Dũng chia sẻ về dự án ﻿Profile Đất nước của tôi.

Việc cựu Phó Thủ tướng Đức nhận lời tham gia đóng phim là bất ngờ với ê-kíp. Đạo diễn Lương Đình Dũng nhận xét ông có “khuôn mặt điện ảnh”, với vẻ trí thức, giản dị và nhân văn. Điều này tạo điểm nhấn giúp câu chuyện của ông thêm phần cuốn hút khi lên hình.

Philipp Rösler sinh năm 1973 tại Khánh Hưng, Ba Xuyên, thuộc địa bàn Sóc Trăng. Trước khi được một gia đình Đức nhận nuôi, ông sống trong cô nhi viện Công giáo. Gia đình đón ông về khi ấy đã có hai con gái.

Cha nuôi của ông là một quân nhân, phi công trực thăng và giáo viên hướng dẫn bay. Khi Philipp lên bốn, cha mẹ nuôi chia tay. Ông sống cùng cha, trải qua tuổi thơ tại Hamburg, Bückeburg và Hannover.

Trong cuộc trò chuyện với chương trình Talk Vietnam, ông kể năm sáu tuổi, cha đưa ông đứng cạnh mình trước gương. Người cha giải thích hai người có đôi mắt, chiếc mũi khác nhau, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến tình cha con. Từ cuộc trò chuyện ấy, Philipp biết mình là con nuôi và đón nhận điều đó tự nhiên.

TS. Philipp Rösler đang tiếp tục các hoạt động tư vấn đầu tư, kết nối hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với các nước nói tiếng Đức.

Lớn lên trong các khu quân sự, ông từng muốn làm phi công trực thăng như cha. Niềm đam mê bay bắt đầu từ năm 14 tuổi. Ông có bằng lái máy bay tư nhân siêu nhẹ. Khi gia nhập quân đội, ông theo học y với mong muốn trở thành bác sĩ kiêm phi công, rồi cuối cùng đi sâu vào công việc của một bác sĩ.

Ông tốt nghiệp Trường Y khoa Hannover năm 1999, nhận học vị tiến sĩ năm 2002 với nghiên cứu thuộc lĩnh vực phẫu thuật tim, lồng ngực và mạch máu. Trước khi được biết đến trên chính trường, ông đã có thời gian làm bác sĩ quân y.

Năm 2009, ở tuổi 36, Rösler trở thành Bộ trưởng Y tế Liên bang Đức. Hai năm sau, ông giữ cương vị Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Công nghệ trong chính phủ của Thủ tướng Angela Merkel, trở thành người gốc Á đầu tiên giữ chức Phó Thủ tướng nước này.

Ông kết hôn với bà Wiebke năm 2002 và có hai con gái. Vợ ông cũng là bác sĩ.

Sau khi rời chính trường Đức cuối năm 2013, ông chuyển sang Thụy Sĩ, đảm nhiệm vị trí giám đốc điều hành tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF). Sau giai đoạn làm việc ở WEF, ông thành lập công ty tư vấn Consessor AG tại Zug. Tháng 9/2021, ông được bổ nhiệm làm Lãnh sự danh dự Việt Nam tại hai bang Zurich và Zug.