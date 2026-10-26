Cựu Phó Thủ tướng Đức chính thức làm Phó Chủ tịch HĐQT Chứng khoán HD

CTCP Chứng khoán HD (HDS) vừa công bố nghị quyết về việc bầu ông Philipp Roesler giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 23/10/2026 cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT nhiệm kỳ 2025–2030.

Ông Philipp Roesler vừa được bầu làm thành viên độc lập HĐQT thông qua hình thức lấy ý kiến văng bản kết thúc ngày 20/10 vừa qua.

Được biết, ông Philipp Roesler sinh năm 1973, là người Đức gốc Việt. Ông từng đảm nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Công nghệ, đồng thời là Phó Thủ tướng Đức giai đoạn 2011 – 2013.

Ông là nhà sáp lập và Tổng giám đốc tại Consessor AG. Từ tháng 8/2025 tới nay ông là Thành viên HĐQT tại Vietjet (mã VJC, sàn HoSE).

Ông Philipp Roesler được bầu làm Phó Chủ tịch HĐQT Chứng khoán HD.

Việc kiện toàn nhân sự cấp cao diễn ra trong bối cảnh Chứng khoán HD đang chuẩn bị cho kế hoạch IPO và niêm yết cổ phiếu trên HoSE.

Theo phương án được thông qua, HDS dự kiến chào bán 121,79 triệu cổ phiếu lần đầu ra công chúng, tương đương 11,11% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Giá chào bán tối thiểu là 12.252 đồng/cp, tương ứng số tiền huy động ít nhất khoảng 1.492 tỷ đồng.

Nhà đầu tư được đăng ký mua tối thiểu 100 cổ phiếu và tối đa khoảng 60,8 triệu đơn vị, tương đương không quá 5% vốn điều lệ dự kiến sau IPO. Cổ phiếu được phân phối trực tiếp qua HDS và hai đại lý là SSI, HSC.

Đợt chào bán dự kiến thực hiện trong quý IV. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của Chứng khoán HD sẽ tăng từ 10.961 tỷ đồng lên 12.178 tỷ đồng.

Trong số tiền dự kiến huy động, khoảng 895 tỷ đồng, tương đương 60%, sẽ được bổ sung cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ. Khoảng 448 tỷ đồng dành để đầu tư giấy tờ có giá và gần 149 tỷ đồng bổ sung vốn cho hoạt động ứng trước tiền bán chứng khoán.

Công ty cũng có kế hoạch nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu tại HoSE song song với quá trình đăng ký IPO tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Toàn bộ cổ phiếu sẽ được đăng ký, lưu ký tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) sau đợt chào bán.

Ngoài ra, cổ đông HDS đã thông qua việc triển khai dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP).

Về hoạt động kinh doanh, HDS công bố báo cáo tài chính quý III/2026 với doanh thu hoạt động 1.130 tỷ đồng, gần gấp 3 lần cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 769 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 615 tỷ đồng, cùng gấp hơn 3 lần cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu hoạt động đạt 3.018 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 2.241 tỷ đồng, lần lượt gấp 2,6 lần và 3,7 lần cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 1.804 tỷ đồng. Chỉ sau 03 quý, HDS đã hoàn thành 66% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2026.

Tại 30/9/2026, tổng nguồn vốn của HDS đạt 27.750 tỷ đồng, gấp 4,7 lần đầu năm. Vay ngắn hạn với 10.565 tỷ đồng, chiếm 38,1%.

Nguồn vốn được phân bổ chủ yếu vào ba khoản mục: cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán 10.972 tỷ đồng; tài sản tài chính FVTPL 9.464 tỷ đồng, trong đó trái phiếu chưa niêm yết chiếm 8.628 tỷ đồng; tiền gửi có kỳ hạn và chứng chỉ tiền gửi 5.251 tỷ đồng.