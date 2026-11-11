Cựu phó phòng thuộc Sở Y tế Hà Nội lĩnh 8 năm tù vì nhận hối lộ

Các bị cáo tại phiên tòa, sáng 10/11/2026.

Theo đó, Tòa đã tuyên phạt 8 bị cáo thuộc Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân (Sở Y tế Hà Nội) gồm: Bị cáo Tô Tử Anh (sinh năm 1962, cựu Phó trưởng phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân thuộc Sở Y tế Hà Nội) bị tuyên phạt 8 năm tù; bị cáo Nguyễn Thị Huy (sinh năm 1968, cựu cán bộ Sở Y tế Hà Nội) 8 năm 6 tháng tù; bị cáo Nguyễn Văn Đức (sinh năm 1970, cựu Trưởng phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân) 24 tháng tù; bị cáo Trần Thị Bạch Tuyết (sinh năm 1972, cựu Phó trưởng phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân) 25 tháng tù, cho hưởng án treo; bị cáo Đỗ Thị Hương (sinh năm 1988, chuyên viên) 26 tháng tù, cho hưởng án treo; bị cáo Vũ Việt Phong (sinh năm 1972, cán bộ) 24 tháng tù, cho hưởng án treo; bị cáo Đỗ Đình Long (sinh năm 1995, chuyên viên) bị tuyên phạt 42 tháng tù cùng về tội "Nhận hối lộ".

Bị cáo Vũ Thị Bích Ngọc (sinh năm 1962, cán bộ hưu trí) 30 tháng tù về tội "Môi giới hối lộ".

Đối với 3 bị cáo khác thuộc Sở Y tế Hà Nội gồm:

Bị cáo Ngô Thị Hồng Phương (sinh năm 1969, chuyên viên Văn phòng) bị tuyên phạt 30 tháng tù; bị cáo Nguyễn Đình An (sinh năm 1985, nhân viên Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội) 30 tháng tù, cho hưởng án treo cùng về tội "Môi giới hối lộ".

Bị cáo Đỗ Doãn Tiến (sinh năm 1977, lái xe) bị tuyên phạt 22 tháng 1 ngày tù về tội "Môi giới hối lộ", bằng thời gian tạm giam nên được trả tự do tại tòa.

Đối với 5 bị cáo còn lại, Hội đồng xét xử tuyên phạt các mức án gồm:

Bị cáo Nguyễn Thị Bích (sinh năm 1984, trú xã Thuận An, Hà Nội) 6 năm tù; bị cáo Bùi Lan Anh (sinh năm 1985, dược sĩ, trú xã Phúc Thịnh, Hà Nội) 5 năm 6 tháng tù; bị cáo Trần Thị Chiến (sinh năm 1988, trú phường Xuân Phương, Hà Nội) 36 tháng tù; bị cáo Nguyễn Thị Thu Hoài (sinh năm 1978, trú phường Bạch Mai, Hà Nội) 32 tháng tù; bị cáo Nguyễn Thị Hải Yến (sinh năm 1975, trú phường Phúc Lợi, Hà Nội) 30 tháng tù cùng về tội "Môi giới hối lộ".

Bản án sơ thẩm nhận định, lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Trên cơ sở đó, Hội đồng xét xử có đủ căn cứ xác định hành vi phạm tội của các bị cáo theo như cáo trạng truy tố.

Cụ thể, từ năm 2019 đến năm 2024, lợi dụng các quy định của pháp luật, một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cùng chuyên viên, cán bộ Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân thuộc Sở Y tế Hà Nội đã có hành vi nhận hối lộ để "tạo điều kiện", hướng dẫn khắc phục, ghi giảm số lỗi hoặc bỏ qua vi phạm trong quá trình thẩm định, cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn GPP, GDP và giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh.

Tổng số tiền các bị cáo đã nhận hối lộ là hơn 3,5 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử đánh giá, hành vi phạm tội của các bị cáo có tính chất đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Các bị cáo đều là những người có hiểu biết pháp luật nhưng vẫn lợi dụng chức vụ, nhiệm vụ được giao hoặc thông qua hoạt động môi giới để nhận tiền, tạo điều kiện cho các cơ sở khám, chữa bệnh, kinh doanh dược trong quá trình thực hiện thủ tục cấp phép.

Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, ảnh hưởng đến hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực hành nghề y, dược tư nhân. Do đó, Hội đồng xét xử cho rằng cần áp dụng những hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ phạm tội của từng bị cáo, qua đó bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử cũng ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi vi phạm, ăn năn hối cải, có ý thức khắc phục hậu quả vụ án, hợp tác với cơ quan điều tra. Đồng thời, quá trình công tác nhiều bị cáo có nhiều thành tích, cống hiến, được tặng thưởng bằng khen, giấy khen; gia đình một số bị cáo có công với cách mạng… nên được Hội đồng xét xử cân nhắc giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.