Cựu Phó phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân nhận án 8 năm tù

Hội đồng xét xử nhận định, căn cứ lời khai của các bị cáo tại phiên tòa, phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở xác định hành vi phạm tội của các bị cáo.

Quang cảnh tại phiên toà. Ảnh: N.M

Theo Hội đồng xét xử, từ năm 2019 đến năm 2024, lợi dụng các quy định của pháp luật, một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cùng chuyên viên, cán bộ Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân thuộc Sở Y tế Hà Nội đã có hành vi nhận hối lộ để "tạo điều kiện", hướng dẫn khắc phục, ghi giảm số lỗi hoặc bỏ qua vi phạm trong quá trình thẩm định, cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn GPP, GDP và giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh; tổng số tiền các bị cáo đã nhận hối lộ là hơn 3,5 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử đánh giá, hành vi phạm tội của các bị cáo có tính chất đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Các bị cáo đều là những người có hiểu biết pháp luật nhưng vẫn lợi dụng chức vụ, nhiệm vụ được giao hoặc thông qua hoạt động môi giới để nhận tiền, tạo điều kiện cho các cơ sở khám, chữa bệnh, kinh doanh dược trong quá trình thực hiện thủ tục cấp phép.

Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, ảnh hưởng đến hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực hành nghề y, dược tư nhân. Do đó, cần áp dụng những hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ phạm tội của từng bị cáo, qua đó bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.

Bên cạnh đó, Hội đồng xét xử cũng ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi vi phạm.

Ngoài ra, nhiều bị cáo có quá trình công tác, cống hiến, được tặng thưởng bằng khen, giấy khen; một số bị cáo có gia đình thuộc diện có công với cách mạng.

Các bị cáo tại phiên toà. Ảnh: N.M

Từ những nhận định trên, Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo:

Về tội “Nhận hối lộ”, bị cáo Nguyễn Thị Huy (cán bộ Sở Y tế Hà Nội) 8 năm 6 tháng tù, Tô Tử Anh (sinh năm 1962, cựu Phó trưởng phòng Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân Sở Y tế Hà Nội) 8 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Văn Đức (sinh năm 1970, cựu Trưởng phòng) 24 tháng tù, bị cáo Trần Thị Bạch Tuyết (sinh năm 1972, cựu Phó trưởng phòng) 25 tháng tù cho hưởng án treo.

Bị cáo Vũ Việt Phong (cựu cán bộ, Sở Y tế Hà Nội) 24 tháng tù cho hưởng án treo, Đỗ Thị Hương (sinh năm 1988, cựu chuyên viên) 26 tháng tù cho hưởng án treo, Đỗ Đình Long (sinh năm 1995, cựu chuyên viên) 42 tháng tù, Ngô Thị Hồng Phương (sinh năm 1969, cựu chuyên viên) 30 tháng tù.

Về tội "Môi giới hối lộ", bị cáo Nguyễn Thị Bích (sinh năm 1984) 6 năm tù, bị cáo Bùi Lan Anh (dược sĩ) 5 năm 6 tháng tù, Trần Thị Chiến (lao động tự do) 36 tháng tù, Nguyễn Thị Thu Hoài (sinh năm 1978, trú phường Bạch Mai, Hà Nội) 32 tháng tù, Nguyễn Thị Hải Yến (sinh năm 1975, trú phường Phúc Lợi, Hà Nội) 30 tháng tù. Vũ Thị Bích Ngọc (sinh năm 1962, cán bộ hưu trí) 30 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Đình An (sinh năm 1985, cựu nhân viên Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội) 30 tháng tù cho hưởng án treo, Đỗ Doãn Tiến (sinh năm 1977, lái xe) 22 tháng 1 ngày tù, xác nhận chấp hành xong hình phạt tù.

Các bị cáo còn bị xử phạt hình phạt bổ sung, một số bị cáo bị phạt 30 triệu đồng, sung công quỹ nhà nước.

Đáng chú ý, Hội đồng xét xử kiến nghị Sở Y tế thành phố Hà Nội cần tăng cường quán triệt đến đội ngũ công chức về ý thức tuân thủ pháp luật, tăng cường công khai minh bạch thủ tục hành chính, mẫu biểu rõ ràng, công khai. Số hóa việc tiếp nhận đơn yêu cầu, thủ tục, hạn chế tiếp xúc giữa cán bộ và nhân dân tránh tiêu cực.

Theo cáo trạng, Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân trực thuộc Sở Y tế thành phố Hà Nội, có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập.

Phòng này cung cấp dịch vụ hành chính công theo quy định của pháp luật như: Cấp mới, cấp lại, cấp điều chỉnh, cấp bổ sung Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn GPs (trong đó có GPP và GDP)...

Từ năm 2019-2024, lợi dụng kẽ hở của các quy định pháp luật, một số cá nhân là lãnh đạo Phòng, nguyên lãnh đạo Phòng, chuyên viên, cán bộ tại Phòng QLHN Sở Y tế Hà Nội đã nhận hối lộ để “tạo điều kiện”, hướng dẫn cách khắc phục, ghi giảm số lỗi hoặc bỏ qua vi phạm trong hoạt động thẩm định cấp Giấy chứng nhận đạt chuẩn GPP, GDP và cấp Giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh.

Từ năm 2019 đến 2024, nhiều cán bộ Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân đã lợi dụng nhiệm vụ được giao để nhận tiền, tạo điều kiện đẩy nhanh việc cấp phép hoặc bỏ qua sai phạm cho các cơ sở hành nghề y, dược.

Cơ quan tố tụng xác định có 686 phòng khám, quầy thuốc và cơ sở kinh doanh dược đưa tiền thông qua các "cò", với mức từ 15 - 20 triệu đồng đối với quầy thuốc và 60 - 70 triệu đồng đối với phòng khám; tổng số tiền các môi giới thu khoảng 8,6 tỷ đồng, trong đó hơn 3,8 tỷ đồng được dùng để hối lộ cán bộ Sở Y tế Hà Nội.

Đáng chú ý, cựu Phó trưởng phòng Tô Tử Anh bị cáo buộc nhận hơn 1,3 tỷ đồng, trong đó có 79 lần nhận tiền gián tiếp qua tài khoản của lái xe Sở Y tế.

Cáo trạng cho rằng với vai trò trưởng đoàn thẩm định, bị cáo Tô Tử Anh đã thống nhất bỏ qua các sai phạm, tạo điều kiện cho nhiều phòng khám được cấp mới hoặc cấp lại giấy phép dù chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định.