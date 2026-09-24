Cựu Phó phòng hình sự phủ nhận việc cầm 140.000 USD để giúp công ty sữa giả 'chạy tội'

Làm mất 140.000 USD?

Chiều 24/9, sau khi làm rõ hành vi nhận hối lộ của cựu Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình cũ và cấp dưới, HĐXX xét hỏi các bị cáo hành vi “môi giới hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, liên quan đến cựu Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc để “chạy tội” cho nhóm công ty sản xuất sữa giả Rance Pharma và Hacofood.

Theo cáo buộc, ngày 27/12/2024, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C05) Bộ Công an, kiểm tra kho hàng và nhà máy sản xuất của công ty sữa Rance Pharma và Hacofood đã phát hiện nhiều sai phạm.

Lo sợ bị xử lý hình sự Hoàng Mạnh Hà và Vũ Mạnh Cường (Giám đốc và cổ đông Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood) đã tìm mối quan hệ để "chạy án" nhằm chuyển hướng sang xử phạt hành chính.

Qua môi giới, hai bị cáo kết nối với Bùi Quốc Hưng (cựu Phó phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũ) và được nhận lời.

Quá trình "lo việc", Hưng chỉ đến gặp người có thẩm quyền tại C05 để hỏi thông tin chứ không thực hiện bất kỳ tác động nào, nhưng đã hai lần nhận tổng 100 triệu đồng và 140.000 USD từ nhiều trung gian. Tất cả đều là tiền mặt, đựng trong túi giấy.

Bị cáo Hoàng Mạnh Hà - người lo "chạy tội" cho công ty.

Khi bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an triệu tập, Hưng đã trả lại 100 triệu đồng cho một trung gian, yêu cầu không khai sự việc.

Theo cơ quan điều tra, Hưng cầm tiền chi tiêu toàn bộ, không "nhờ vả" ai. Hưng còn quanh co khai nhận 140.000 USD trên ô tô cá nhân song đã làm mất. Cơ quan tố tụng cho rằng đủ căn cứ buộc tội Hưng phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Các bị cáo Phạm Gia Khải (SN 1971, trú phường Phú Thượng, Hà Nội), Nguyễn Văn Quân (SN 1977, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư xây dựng Đông Bắc A) và Nguyễn Văn Hòa (SN 1976, cựu Giám đốc chi nhánh BIDV ở Vĩnh Phúc) là những người “móc nối, môi giới hối lộ” cho Hưng.

Tại tòa, Phạm Gia Khải khai trước đây có thời gian làm việc cùng Hoàng Mạnh Hà nên hai người tin tưởng nhau. Khi Hà nhờ giúp đỡ, Khải nhận lời.

Theo lời Khải, khi nhờ Hà nói công ty bị thu giữ nhiều sản phẩm sữa và bị cấm không được sản xuất. Hà rất mong công ty sớm vận hành trở lại. Nhận lời Hà, bị cáo Khải gọi điện hỏi một số người bạn và biết Nguyễn Văn Quân “có khả năng”.

Sau khi kết nối, Khải cho biết Hà đã đưa tổng số tiền 150.000 USD cho Quân xử lý công việc.

Cuộc gặp mặt tại nhà vườn của cựu Giám đốc chi nhánh BIDV

Bị cáo Nguyễn Văn Quân khai, thông qua Nguyễn Văn Hòa (cựu Giám đốc chi nhánh BIDV ở Vĩnh Phúc) để tiếp cận Bùi Quốc Hưng. Quân sau đó đưa cho Hòa 200 triệu đồng, nhờ chuyển trước cho Hưng để kết nối.

Một thời gian sau, trong lần gặp tại nhà vườn của Nguyễn Văn Hòa, Quân khai đã đưa cho Hưng 140.000 USD. Thời điểm giao tiền, Quân nhớ Hòa đang đi pha trà.

Trong khi, cựu Giám đốc chi nhánh BIDV Nguyễn Văn Hòa cho hay, sau khi nhận 200 triệu đồng từ Quân, bị cáo đưa cho Bùi Quốc Hưng 100 triệu đồng. Khoản 100 triệu đồng còn lại, Hòa dùng mua xì gà và đưa lại cho Quân.

Bị cáo Vũ Mạnh Cường.

Hòa khẳng định không biết về số tiền 140.000 USD. Nhớ lại lần gặp mặt tại nhà vườn, Hòa cho biết Quân đến cầm theo một chiếc túi.

“Bị cáo hỏi túi gì đấy thì Quân bảo quà cho Hưng, hỏi rõ thì Quân bảo xì gà", Hòa nói, ông ta với Quân là anh em kết nghĩa. Lúc đầu Quân nhờ bị cáo từ chối ngay nhưng sau đó Quân bảo chỗ nhờ là anh em nhà bác nên Hòa đồng ý “kết nối” với bị cáo Hưng.

Còn bị cáo Hưng tại tòa thừa nhận cầm 100 triệu đồng từ Nguyễn Văn Hòa, song khẳng định "không biết" và "không nhận" 140.000 USD từ Nguyễn Văn Quân như cáo buộc.

Cựu Phó phòng Cảnh sát hình sự khai trước ngày 2/1/2025 (thời điểm bị cáo buộc nhận 140.000 USD), cán bộ này không biết Quân là ai.

Theo Hưng trình bày, hôm 1/1/2025, Hòa gọi điện nhờ giúp đỡ liên quan đến hai công ty sữa. Do đang trong ngày nghỉ, Hưng nói khi nào đi làm sẽ trao đổi. Hôm sau khi tới trụ sở Công an Phúc Yên làm việc, Hưng gặp Quân tại quán bún chả phía sau cơ quan.

Tại đây, Hưng được nhờ giúp xử lý giúp cho hai công ty sữa bị xử phạt hành chính và lấy được hàng về bán dịp Tết, nhưng bị cáo Hưng "không nhận lời".

Khoản tiền 100 triệu đồng đã nhận, Hưng khai đem trả cho ông Hòa. Cựu công an cho rằng hành vi của mình là “Môi giới hối lộ” chứ không phải “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” như cáo trạng quy kết.