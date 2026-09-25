Cựu Phó phòng hình sự phủ nhận cầm 140.000 USD để 'chạy tội' cho công ty sữa

Nhận 150.000 USD để “lo việc” cho hai công ty

Theo cáo buộc, sau khi Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05, Bộ Công an) kiểm tra kho hàng, nhà máy của Rance Pharma và Hacofood cuối tháng 12.2024, Hoàng Mạnh Hà và Vũ Mạnh Cường lo ngại các doanh nghiệp bị xử lý hình sự nên tìm người móc nối, nhờ can thiệp để chuyển hướng sang xử lý hành chính.

Phạm Gia Khải được xác định là một trong những người trung gian. Tại tòa, Khải khai từng làm việc với Hà nên có quan hệ và được Hà nhờ tìm người giúp đỡ.

Khải sau đó liên hệ Nguyễn Văn Quân. Theo lời khai của Khải, Hà đã đưa tổng cộng 150.000 USD cho Quân để xử lý công việc liên quan đến hai công ty. Quân tiếp tục tìm cách kết nối với Nguyễn Văn Hòa, cựu giám đốc một chi nhánh ngân hàng tại Vĩnh Phúc, và Bùi Quốc Hưng.

Bị cáo Hoàng Mạnh Hà tại toà.

Theo cáo buộc, Quân đã đưa 200 triệu đồng cho Hòa để chuyển trước cho Hưng nhằm tạo mối quan hệ. Sau đó, tại một cuộc gặp ở nhà vườn của Hòa, Quân khai trực tiếp đưa cho Hưng 140.000 USD.

Tại tòa, Nguyễn Văn Hòa xác nhận đã nhận 200 triệu đồng từ Quân và đưa cho Hưng 100 triệu đồng. Số 100 triệu đồng còn lại, Hòa khai dùng mua xì gà rồi đưa lại cho Quân. Hòa phủ nhận biết về khoản 140.000 USD.

Theo lời khai của Hòa, tại cuộc gặp ở nhà vườn, Quân có mang theo một chiếc túi. Khi Hòa hỏi bên trong là gì, Quân nói đó là “quà cho Hưng”, sau đó giải thích là xì gà. Hòa cho biết Quân mở túi và bên trong có hai hộp xì gà. Hòa không biết trong túi có tiền.

Trong khi đó, Quân khẳng định chiếc túi chứa 140.000 USD và đã được đưa cho Hưng. Chi tiết này trở thành một trong những điểm tranh luận đáng chú ý tại phiên xét hỏi ngày 24.9: một bên khai túi quà chứa 140.000 USD, bên còn lại cho rằng đó chỉ là hai hộp xì gà.

Cựu Phó phòng hình sự chỉ thừa nhận nhận 100 triệu đồng

Trước HĐXX, Bùi Quốc Hưng thừa nhận đã nhận 100 triệu đồng từ Nguyễn Văn Hòa nhưng phủ nhận nhận 140.000 USD từ Nguyễn Văn Quân.

Hưng khai trước ngày 2.1.2025 không biết Quân là ai. Ngày 1.1.2025, Hòa gọi điện nhờ Hưng giúp đỡ liên quan đến hai công ty sữa. Do đang trong kỳ nghỉ, Hưng nói khi đi làm sẽ trao đổi. Ngày hôm sau, khi đến trụ sở Công an Phúc Yên làm việc, Hưng gặp Quân tại một quán bún chả phía sau cơ quan.

Theo lời khai của Hưng, Quân nhờ giúp để hai công ty sớm được xử phạt hành chính, qua đó lấy hàng về bán dịp Tết. Hưng khẳng định không nhận lời. Hưng cũng khai khoản 100 triệu đồng nhận từ Hòa sau đó đã được trả lại.

Bị cáo cho rằng hành vi của mình, nếu có, chỉ là “môi giới hối lộ”, không phải “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” như cáo trạng truy tố.

Trái với lời khai của Hưng, cáo buộc của cơ quan tố tụng xác định bị cáo đã nhận tổng cộng 100 triệu đồng và 140.000 USD từ nhóm trung gian để “lo việc” cho Rance Pharma và Hacofood. Hưng bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc, sau khi nhận tiền, Hưng không thực hiện được việc tác động đến người có thẩm quyền như đã đặt vấn đề. Cơ quan điều tra cho rằng Hưng đã sử dụng số tiền, trong đó có khoản 140.000 USD, vào mục đích cá nhân.

Cáo trạng cũng thể hiện Hưng từng khai khoản tiền 140.000 USD được để trên ô tô cá nhân nhưng sau đó bị mất. Cơ quan tố tụng cho rằng lời khai của các mắt xích trung gian, kết quả thực nghiệm điều tra và các dữ liệu thu thập được là căn cứ xác định Hưng đã nhận khoản tiền này.

Tại phiên tòa, Hưng tiếp tục bác bỏ cáo buộc và giữ quan điểm mình chỉ nhận 100 triệu đồng.

Vụ án đang được TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm đối với 29 bị cáo. Các lời khai về khoản 140.000 USD hiện có sự mâu thuẫn giữa các bị cáo và được HĐXX tiếp tục làm rõ tại phiên tòa.