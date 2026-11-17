Một số bị can trong vụ án làm giả hồ sơ tại Bệnh viện Phổi Hà Nội - (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Lập khống 164 hồ sơ bệnh án lao phổi

Viện Kiểm sát nhân dân TP Bắc Ninh vừa ban hành cáo trạng truy tố ông Hoàng Văn Huấn, cựu Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội, cùng 46 bị can khác trong vụ án tạo lập hồ sơ bệnh án lao phổi giả tại Bệnh viện Phổi Hà Nội và một số địa phương.

Cáo trạng xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2021 - 2025, Hoàng Văn Huấn đã chỉ đạo Lã Đức Mạnh, Đặng Việt Phong và Đoàn Đức Thiện tham gia tạo lập hồ sơ bệnh án lao phổi giả cho những người có nhu cầu.

Trong đó, Lã Đức Mạnh có nhiệm vụ tiếp nhận thông tin, hướng dẫn và đưa những người có nhu cầu làm giả hồ sơ đi thực hiện các thủ tục liên quan. Mạnh còn trực tiếp viết, ký giả mạo các nội dung trong phiếu sàng lọc, phiếu đánh giá tình trạng dinh dưỡng, phiếu theo dõi và những tài liệu khác trong hồ sơ bệnh án.

Đặng Việt Phong thực hiện việc ký xác nhận khống vào các tài liệu thể hiện bản thân đã trực tiếp điều trị bệnh nhân, mặc dù trên thực tế không tham gia điều trị và biết rõ những người được lập hồ sơ không mắc bệnh lao phổi.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định đối với Hoàng Văn Huấn, cựu Phó giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội - (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Trong khi đó, Đoàn Đức Thiện có hành vi can thiệp vào quá trình xét nghiệm, thay mẫu xét nghiệm, tạo kết quả không đúng thực tế, làm sai lệch kết quả theo hướng dương tính với vi khuẩn lao.

Với những thủ đoạn trên, Huấn cùng các đồng phạm đã tạo lập khống tổng cộng 164 hồ sơ bệnh án lao phổi của 114 người.

Nhận hơn 1,18 tỷ đồng để làm giả hồ sơ

Quá trình điều tra xác định, Hoàng Văn Huấn đã nhận tổng cộng 1,18 tỷ đồng từ các đầu mối trung gian để thực hiện việc lập hồ sơ bệnh án lao phổi giả cho nhiều người.

Cụ thể, Huấn nhận 710 triệu đồng từ Đỗ Văn Tuấn; 200 triệu đồng từ Nguyễn Đăng Quân; 200 triệu đồng từ Đào Khắc Hiệp và Nguyễn Như Đức; 70 triệu đồng từ Trần Văn Tâm.

Bị can Hoàng Văn Huấn bị truy tố về hai tội “Nhận hối lộ” và “Giả mạo trong công tác”. Ba cấp dưới của Huấn gồm Lã Đức Mạnh (cựu điều dưỡng viên), Đặng Việt Phong (bác sĩ) và Đoàn Đức Thiện (kỹ thuật viên xét nghiệm) cùng bị truy tố về tội “Giả mạo trong công tác”. Các bị can Trần Văn Quang (cựu Thẩm phán TAND khu vực 7, Bắc Ninh); Đỗ Văn Tuấn, Đào Khắc Hiệp, Nguyễn Như Đức (đều là cựu cán bộ Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an TP Hà Nội); Nguyễn Đăng Quân (lao động tự do) và Hoàng Anh Dũng (kinh doanh) bị truy tố về tội “Môi giới hối lộ”. Các bị can còn lại bị truy tố về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Những người được làm giả hồ sơ bệnh án gồm Đỗ Cường Quân, Đỗ Vĩnh Long, Trần Văn Phú, Nguyễn Trọng Toàn, Đỗ Quốc Thịnh, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Hữu Dương, Trịnh Xuân Duy, Đinh Mạnh Hà, Lê Văn Long, Trần Đức Nhân, Lưu Văn Nam, Phạm Như Sở, Trần Thị Hằng và Trần Văn Tâm.

Trong đường dây này, Đỗ Văn Tuấn giữ vai trò trung gian, tiếp nhận thông tin và tiền từ Trần Văn Quang cùng một số người có nhu cầu làm giả hồ sơ, sau đó chuyển cho Hoàng Văn Huấn.

Tổng số tiền Tuấn nhận là 1,45 tỷ đồng, gồm 1,26 tỷ đồng từ Trần Văn Quang, 100 triệu đồng từ Trịnh Xuân Duy, 60 triệu đồng từ Đinh Mạnh Hà và 30 triệu đồng từ Nguyễn Hữu Dương.

Sau khi nhận tiền, Tuấn chuyển cho Huấn 710 triệu đồng và hưởng lợi 740 triệu đồng.

Tương tự, Trần Văn Quang cũng tham gia làm trung gian, tiếp nhận thông tin và tiền của những người có nhu cầu làm giả hồ sơ bệnh án lao phổi, sau đó chuyển cho Đỗ Văn Tuấn để Tuấn đưa cho Hoàng Văn Huấn thực hiện.

Tổng số tiền Quang nhận là 2,03 tỷ đồng. Trong đó, Quang nhận 80 triệu đồng của Đỗ Cường Quân; 300 triệu đồng mỗi người từ Đỗ Vĩnh Long và Trần Văn Phú; 450 triệu đồng mỗi người từ Nguyễn Ngọc Toàn, Đỗ Quốc Thịnh và Nguyễn Thị Nga. Quang đã chuyển cho Tuấn 1,26 tỷ đồng và hưởng lợi 770 triệu đồng.

Các bị can khác trong đường dây làm giả hồ sơ bệnh án tại Bệnh viện Phổi Hà Nội - (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Đối với Nguyễn Đăng Quân, bị can này có hành vi tiếp nhận thông tin, tiền của những người có nhu cầu làm giả hồ sơ bệnh án rồi chuyển cho Hoàng Văn Huấn.

Tổng số tiền Quân nhận là 360 triệu đồng, gồm 150 triệu đồng của Lê Văn Long, 100 triệu đồng của Trần Đức Nhân, 70 triệu đồng của Lưu Văn Nam và 40 triệu đồng của Phạm Như Sở.

Trong số tiền trên, Quân chuyển cho Huấn 200 triệu đồng, trả lại cho Trần Đức Nhân 50 triệu đồng, chuyển 40 triệu đồng cho một cán bộ TAND Hà Nội để giúp Lê Văn Long hoãn thi hành án và hưởng lợi 70 triệu đồng.

Làm giả bệnh án để hoãn thi hành án, xin giảm án

Cáo trạng cũng xác định, Đào Khắc Hiệp và Nguyễn Như Đức đã làm trung gian, tiếp nhận thông tin và tiền từ Trần Thị Hằng rồi chuyển cho Hoàng Văn Huấn để làm giả hồ sơ bệnh án lao phổi cho người này.

Tổng số tiền Hiệp và Đức nhận từ Hằng là 400 triệu đồng. Hai bị can chuyển cho Huấn 200 triệu đồng, số tiền còn lại 200 triệu đồng được xác định là khoản hưởng lợi.

Một trường hợp khác là Hoàng Anh Dũng. Bị can này có hành vi làm trung gian, giới thiệu và đưa Trần Văn Tâm gặp Hoàng Văn Huấn và Nguyễn Thế Phúc để nhờ làm giả hồ sơ bệnh án lao phổi, đồng thời hỗ trợ các thủ tục xin hoãn thi hành án.

Theo cáo trạng, Trần Văn Tâm đã hai lần chuyển thông tin cá nhân và tổng cộng 70 triệu đồng cho Huấn để làm giả hồ sơ bệnh án lao phổi. Trong đó, lần thứ nhất chuyển 30 triệu đồng, lần thứ hai chuyển 40 triệu đồng.

Ngoài ra, Tâm còn hai lần nộp hồ sơ bệnh án lao phổi giả và tổng số tiền 60 triệu đồng cho Nguyễn Thế Phúc, mỗi lần 30 triệu đồng, để nhờ hỗ trợ trong quá trình xin hoãn thi hành án.

Đáng chú ý, những người có nhu cầu làm giả hồ sơ bệnh án đều biết rõ bản thân không mắc bệnh lao phổi nặng hoặc lao phổi kháng đa thuốc nhưng vẫn tìm cách thông qua các đầu mối trung gian hoặc trực tiếp liên hệ với Hoàng Văn Huấn, Lã Đức Mạnh và những người liên quan để tạo lập hồ sơ giả.

Sau khi có được hồ sơ bệnh án lao phổi giả, những người này sử dụng tài liệu để nộp cho tòa án có thẩm quyền nhằm xin hoãn thi hành án phạt tù hoặc xin giảm nhẹ hình phạt.

Vụ án cho thấy sự móc nối giữa một số cán bộ y tế và các đối tượng trung gian trong việc làm giả hồ sơ bệnh án. Không chỉ xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ sở y tế, hành vi này còn lợi dụng tài liệu y tế để tác động đến quá trình thực thi các bản án của cơ quan tư pháp.