Cựu Phó giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội nhận hơn 1,1 tỷ đồng làm giả bệnh án

Viện KSND TP Bắc Ninh vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Hoàng Văn Huấn, cựu Phó giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội, về các tội Nhận hối lộ và Giả mạo trong công tác. Huấn bị cáo buộc nhận hơn 1,1 tỷ đồng để chỉ đạo lập khống 164 hồ sơ bệnh án lao phổi cho 114 người.

Liên quan vụ án, nhiều bị can khác bị truy tố về các tội Giả mạo trong công tác, Môi giới hối lộ và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan nhà nước.

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Theo cáo trạng, từ tháng 9/2025, Công an TP Bắc Ninh tiếp nhận nhiều trường hợp đến đầu thú, trình báo về việc bản thân từng bị tòa án xét xử hoặc đang chuẩn bị xét xử. Những người này có nhu cầu xin hoãn chấp hành hình phạt tù hoặc giảm nhẹ hình phạt.

Dù không mắc bệnh lao phổi nặng hoặc lao phổi kháng đa thuốc, các bị án, bị cáo đã trực tiếp hoặc thông qua người trung gian liên hệ với Hoàng Văn Huấn để nhờ làm giả hồ sơ bệnh án. Sau khi có các tài liệu này, họ sử dụng để đề nghị tòa án có thẩm quyền xem xét hoãn thi hành án hoặc giảm nhẹ hình phạt.

Đổi lại, những người có nhu cầu phải đưa tiền cho Huấn trực tiếp hoặc thông qua trung gian.

Kết quả điều tra xác định, trong giai đoạn 2021-2025, Huấn trực tiếp tham gia và chỉ đạo Lã Đức Mạnh (điều dưỡng), Đặng Việt Phong (bác sĩ) và Đoàn Đức Thiện (kỹ thuật viên) tạo lập hồ sơ bệnh án lao phổi giả.

Cụ thể, Mạnh tiếp nhận thông tin, hướng dẫn người có nhu cầu thực hiện các thủ tục lập hồ sơ, đồng thời trực tiếp viết và ký giả nhiều tài liệu như phiếu sàng lọc, đánh giá tình trạng dinh dưỡng, phiếu theo dõi.

Phong ký xác nhận khống vào các tài liệu thể hiện việc trực tiếp điều trị bệnh nhân, dù thực tế không tham gia điều trị và biết rõ những người được lập hồ sơ không mắc bệnh lao phổi.

Trong khi đó, Thiện bị cáo buộc can thiệp vào quá trình xét nghiệm, thay mẫu và tạo kết quả không đúng thực tế, làm sai lệch kết quả theo hướng dương tính với vi khuẩn lao.

Cáo trạng xác định, các bị can đã tạo lập khống tổng cộng 164 hồ sơ bệnh án lao phổi cho 114 người.

Về dòng tiền, Hoàng Văn Huấn bị cáo buộc nhận tổng cộng hơn 1,1 tỷ đồng để thực hiện việc lập hồ sơ bệnh án giả. Trong đó, Huấn nhận từ Đỗ Văn Tuấn hơn 710 triệu đồng; từ Nguyễn Đăng Quân và Nguyễn Như Đức mỗi người 200 triệu đồng; từ Trần Văn Tâm 70 triệu đồng.

Đối với Đỗ Văn Tuấn, người này bị cáo buộc giữ vai trò trung gian, tiếp nhận thông tin và nhận tiền từ Trần Văn Quang cùng các bị án khác để chuyển cho Huấn. Tổng số tiền Tuấn nhận được là hơn 1,4 tỷ đồng.

Vụ án đang được các cơ quan tiến hành tố tụng xử lý theo quy định pháp luật.