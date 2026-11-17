Theo cáo trạng, Huấn đã chỉ đạo cấp dưới và trực tiếp tham gia tạo lập khống 164 hồ sơ bệnh án cho 114 người, đồng thời nhận 1,18 tỷ đồng từ các đầu mối để thực hiện hành vi phạm pháp.

Cơ quan chức năng TP. Bắc Ninh tống đạt các quyết định tố tụng đối với các bị can.

Theo đó, trong vụ án này, bị can Hoàng Văn Huấn (cựu Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội) bị truy tố về tội “Nhận hối lộ” và “Giả mạo trong công tác”.

Cùng bị truy tố về tội “Giả mạo trong công tác” với cựu Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội còn có các bị can: Lã Đức Mạnh (cựu Điều dưỡng viên); Đặng Việt Phong (Bác sĩ) và Đoàn Đức Thiện (Kỹ thuật viên xét nghiệm).

Với các bị can còn lại trong vụ án cùng bị truy tố về tội “Môi giới hối lộ” hoặc “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Chỉ đạo cấp dưới tạo lập khống 164 hồ sơ bệnh án lao phổi

Theo cáo trạng truy tố, trong thời gian từ năm 2021 - 2025, Nguyễn Văn Huấn là Phó Giám đốc Bệnh viện phổi Hà Nội có hành vi chỉ đạo Lã Đức Mạnh là Điều dưỡng; Đặng Việt Phong là Bác sỹ, Đoàn Đức Thiện là Kỹ thuật viên xét nghiệm của Bệnh viện phổi Hà Nội và trực tiếp tham gia vào quá trình tạo lập hồ sơ bệnh án lao phổi giả.

Lã Đức Mạnh có hành vi tiếp nhận thông tin, hướng dẫn và đưa người có nhu cầu làm giả hồ sơ đi làm các thủ tục để lập hồ sơ giả, trực tiếp viết và ký giả nội dung phiếu sàng lọc, đánh giá tình trạng dinh dưỡng, phiếu theo dõi...; Đặng Việt Phong có hành vi ký xác nhận khống vào các tài liệu thể hiện việc bản thân tiếp điều trị bệnh nhân trong khi thực tế không tham gia điều trị bệnh và biết rõ người được lập hồ sơ không bị bệnh về lao phổi;

Đoàn Đức Thiện có hành vi can thiệp vào quá trình xét nghiệm, thay mẫu xét nghiệm, tạo kết quả xét nghiệm không đúng thực tế, làm sai lệch kết quả xét nghiệm theo hướng dương tính với vi khuẩn lao.

Cơ quan tố tụng xác định, tổng số tài liệu, hồ sơ bệnh án lao phổi do Huấn, Mạnh, Phong và Thiện tạo lập khống được xác định 164 hồ sơ của 114 người.

Nhận 1,18 tỷ đồng, nhiều đầu mối hưởng lợi hàng trăm triệu đồng

Theo đó, cựu Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội Hoàng Văn Huấn đã có hành vi nhận tổng số tiền 1,18 tỷ đồng.

Trong đó, bị can Đỗ Văn Tuấn đưa là 710 triệu đồng, của Nguyễn Đăng Quân đưa là 200 triệu đồng, của Đào Khắc Hiệp và Nguyễn Như Đức đưa là 200 triệu đồng, của Trần Văn Tâm đưa là 70 triệu đồng để thực hiện việc lập hồ sơ bệnh án lao phổi giả cho Đỗ Cường Quân, Đỗ Vĩnh Long, Trần Văn Phú, Nguyễn Trọng Toàn, Đỗ Quốc Thịnh, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Hữu Dương, Trịnh Xuân Duy, Đinh Mạnh Hà, Lê Văn Long, Trần Đức Nhân, Lưu Văn Nam, Phạm Như Sở, Trần Thị Hằng và Trần Văn Tâm.

Bị can Đỗ Văn Tuấn có hành vi làm trung gian, tiếp nhận thông tin và nhận tiền từ Trần Văn Quang và các bị án chuyển cho Hoàng Văn Huấn để làm giả hồ sơ bệnh án lao phổi.

Theo cơ quan tố tụng, tổng số tiền bị can Tuấn nhận là 1,45 tỷ đồng, trong đó nhận của Trần Văn Quang là 1,26 tỷ đồng, của Trịnh Xuân Duy là 100 triệu đồng, của Đinh Mạnh Hà là 60 triệu đồng và của Nguyễn Hữu Dương là 30 triệu đồng. Tuấn đã chuyển cho Hoàng Văn Huấn số tiền 710 triệu đồng, hưởng lợi số tiền 740 triệu đồng.

Trần Văn Quang có hành vi làm trung gian, tiếp nhận thông tin và nhận tiền từ các bị án có nhu cầu làm giả hồ sơ bệnh án lao phổi giả chuyển cho Đỗ Văn Tuấn để Tuấn chuyển cho Hoàng Văn Huấn làm giả hồ sơ bệnh án lao phổi.

Tổng số tiền Quang nhận là 2,03 tỷ đồng, trong đó nhận của Đỗ Cường Quân là 80 triệu đồng, của Đỗ Vĩnh Long và Trần Văn Phú mỗi người là 300 triệu đồng, của Nguyễn Ngọc Toàn, Đỗ Quốc Thịnh và Nguyễn Thị Nga mỗi người là 450 triệu đồng. Quang đã chuyển cho Đỗ Văn Tuấn số tiền 1,26 tỷ đồng, hưởng lợi số tiền 770 triệu đồng.

Nguyễn Đăng Quân có hành vi làm trung gian, tiếp nhận thông tin và nhận tiền từ các bị án có nhu cầu làm giả hồ sơ bệnh án lao phổi chuyển cho Hoàng Văn Huấn để làm giả hồ sơ bệnh án lao phổi.

Tổng số tiền Quân nhận là 360 triệu đồng, trong đó nhận của Lê Văn Long là 150 triệu đồng, của Trần Đức Nhân là 100 triệu đồng, của Lưu Văn Nam là 70 triệu đồng và của Phạm Như Sở là 40 triệu đồng.

Quân đã chuyển cho Hoàng Văn Huấn số tiền 200 triệu đồng, trả lại cho Nhân 50 triệu đồng, chuyển cho cán bộ TAND Hà Nội giúp Long hoãn thi hành án số tiền 40 triệu đồng và hưởng lợi số tiền 70 triệu đồng.

Cũng theo cáo trạng truy tố, bị can Đào Khắc Hiệp và Nguyễn Như Đức có hành vi làm trung gian, tiếp nhận thông tin và nhận tiền từ Trần Thị Hằng chuyển cho Hoàng Văn Huấn để Huấn làm giả hồ sơ bệnh án lao phổi cho Hằng.

Tổng số tiền Hiệp và Đức nhận của Hằng là 400 triệu đồng, Hiệp và Đức chuyển cho Huấn số tiền 200 triệu đồng, hưởng lợi số tiền 200 triệu đồng.

Hoàng Anh Dũng có hành vi làm trung gian, giới thiệu và đưa Trần Văn Tâm gặp Hoàng Văn Huấn và Nguyễn Thế Phúc để Tâm nhờ Huấn làm giả hồ sơ bệnh án lao phổi và nhờ Phúc hỗ trợ việc làm thủ tục xin hoãn thi hành án.

Trần Văn Tâm đã 2 lần chuyển thông tin cá nhân nhân và tổng số tiền 70 triệu đồng (lần 1 số tiền 30 triệu đồng, lần 2 số tiền 40 triệu đồng) cho Huấn để Huấn làm giả hồ sơ bệnh án lao phổi; 2 lần nộp hồ sơ bệnh án lao phổi giả và tổng số tiền 60 triệu đồng (mỗi lần 30 triệu đồng) cho Nguyễn Thế Phúc để giúp đỡ trong quá trình xin hoãn thi hành án.

Cáo trạng cho thấy, các bị can Đỗ Quốc Thịnh, Nguyễn Hải Hiệp…đều có hành vi biết rõ bản thân không bị bệnh về lao phổi nặng, kháng đa thuốc nhưng đã thông qua trung gian hoặc trực tiếp nhờ Hoàng Văn Huấn, Lã Đức Mạnh và những người có liên quan tạo lập hồ sơ bệnh án lao phổi giả.

Sau khi có hồ sơ bệnh án lao phổi giả thì sử dụng nộp cho Tòa án có thẩm quyền để xin hoãn thi hành án phạt tù hoặc xin giảm hình phạt.