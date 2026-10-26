Cựu Phó chủ tịch Vingroup Lê Thị Thu Thủy: "Sao hơn 40 tuổi rồi mà vẫn “điên” thế này?"

Mới đây nhất, cựu lãnh đạo VinFast đã thu hút sự chú ý khi kể lại hành trình chinh phục giải ba môn phối hợp khắc nghiệt Ironman 70.3 Đà Nẵng năm 2015 từ vạch xuất phát gần như bằng không.

Trong bài đăng mới nhất trên trang fanpage cá nhân, bà Lê Thị Thu Thủy đã ôn lại kỷ niệm tham gia giải đấu ba môn phối hợp Ironman 70.3 Đà Nẵng vào năm 2015. Theo chia sẻ của cựu lãnh đạo VinFast, cơ duyên đưa bà đến với cuộc thi khắc nghiệt này bắt nguồn khá tình cờ từ một lời thách đố.

Bà Thủy ở phần thi đạp xe tại giải Sunset Bay Triathlon, Tuần Châu. Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, ở thời điểm nhận lời, bà gần như bắt đầu từ con số không tròn trĩnh khi chưa biết bơi, không biết chạy bộ và lần cuối cùng đạp xe đã từ thời học cấp ba trên quãng đường từ nhà đến trường dài hơn chục cây số.

Thay vì lựa chọn một giải đấu nhẹ nhàng để làm quen dần với vận động, bà Thủy lại quyết định đăng ký tham dự thẳng Ironman 70.3. Đây là cuộc đua sức bền liên hoàn có tổng quãng đường thi đấu lên tới 113 km, bao gồm 1,9 km bơi lội, 90 km đạp xe và 21,1 km chạy bộ. Giải thích về quyết định táo bạo này, bà viết rằng bản thân đã trót nhận thử thách rồi thì phải quyết tâm thực hiện bằng được.

Để chuẩn bị cho giải đấu, trong suốt ba tháng ngắn ngủi, bà Thủy phải bắt đầu học bơi, đi tìm mua xe đạp, tập chạy bộ, đồng thời tự tìm hiểu các quy định thi đấu cũng như chế độ dinh dưỡng phù hợp. Khối lượng công việc và kiến thức cần chuẩn bị là rất lớn, đặc biệt đối với một người hoàn toàn chưa có nền tảng ở cả ba bộ môn thể thao này.

Vượt qua giai đoạn khổ luyện, cuối cùng bà Thủy đã hoàn thành trọn vẹn cả ba phần thi tại Ironman 70.3 Đà Nẵng năm đó và trở thành một trong số ít người Việt Nam thời điểm ấy chinh phục thành công toàn bộ thử thách này.

Theo bà Thủy, chính tính cách không dễ dàng từ bỏ đã giúp bà kiên trì đi đến vạch đích cuối cùng. Ảnh: FBNV

"Nói sợ hay không thì có. Nói có lúc muốn bỏ cuộc hay không thì thú thật là có. Có những lúc học bơi mãi không nổi được, không thở được, bơi 20m còn hết cả hơi, nước mắt nước mũi giàn giụa thì cứ nghĩ sao hơn 40 tuổi rồi mà vẫn “điên” thế này? Nhưng cái tính “điên” và không bao giờ bỏ cuộc này cũng là một phần bản tính của tôi và giúp tôi đạt được nhiều kết quả trong cuộc đời và sự nghiệp", bà Thuỷ nhớ về hành trình mà mình vừa vượt qua.

Bên dưới bài viết, đông đảo người theo dõi đã để lại bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ trước ý chí và hành trình chinh phục giới hạn của bà Thủy.

Bà Lê Thị Thu Thủy chính thức gia nhập Tập đoàn Vingroup từ năm 2008 với vai trò Giám đốc tài chính (CFO).

Đến năm 2011, bà được bầu giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Vingroup và tiếp tục đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc tập đoàn vào năm 2012.

Bà Lê Thị Thu Thủy.

Khi Vingroup chính thức bước chân vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp ô tô vào năm 2017, bà Thủy đã tham gia sâu vào dự án VinFast và kinh qua nhiều vị trí quản lý cấp cao như Tổng giám đốc VinFast toàn cầu, trước khi chuyển sang giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị VinFast vào tháng 1/2024.

Đến tháng 8/2026 vừa qua, bà chính thức công bố khép lại hành trình gắn bó cùng Vingroup để chuyển hướng sang thực hiện những dự định mới trong tương lai.