Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa lĩnh án 3 năm tù

Cùng tội danh này, bị cáo Phạm Văn Hoành (cựu Phó Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Thanh Hóa) bị phạt 30 tháng tù giam; bị cáo Nguyễn Thế Hùng (cựu Trưởng phòng thuộc Sở TN-MT tỉnh Thanh Hóa) lĩnh mức án 26 tháng tù, cho hưởng án treo. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 15 tháng tù, hưởng án treo đến 8 năm tù giam.

Theo bản án sơ thẩm, hành vi phạm tội của các bị cáo có tính chất nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tài nguyên đất đai do nhà nước quản lý, gây hiệt hại đặc biệt lớn cho tài sản nhà nước.

Các bị cáo trong phiên tòa chiều 13-11. Ảnh: LAM HOÀNG

Theo hồ sơ vụ án, quá trình thẩm định, tham mưu, quyết định cho phép chuyển nhượng và cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty cổ phần Thiên An Phát tại mỏ số 2, do nể nang và vụ lợi, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang và đồng phạm đã làm trái nhiệm vụ được giao, vi phạm các quy định của pháp luật, gây thất thoát tài sản nhà nước trị giá hơn 5,1 tỷ đồng.

Quá trình giải quyết việc chuyển nhượng và cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty cổ phần Thiên An Phát, ông Lê Đức Giang đã ký văn bản chấp thuận cho chuyển nhượng quyền khai thác mỏ số 2 và ký giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty cổ phần Thiên An Phát trái với các quy định của Nhà nước, trong lĩnh vực quản lý tài nguyên khoáng sản.

Theo cáo trạng, hành vi của ông Lê Đức Giang đã gây thất thoát cho Nhà nước hơn 46.000m3 cát, với tổng trị giá hơn 5,1 tỷ đồng và bản thân được hưởng lợi trái phép 180 triệu đồng.