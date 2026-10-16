Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang sắp hầu tòa

Ngày 29/10, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Đức Giang (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) và 10 bị cáo khác trong vụ án: “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”, “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Trốn thuế”.

Thẩm phán Lê Quang Chiều làm chủ tọa phiên tòa. Đại diện Viện KSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động xét xử.

Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang.

Trong vụ án, bị cáo Lê Đức Giang cùng ba bị cáo cấp dưới gồm: Phạm Văn Hoành (cựu Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa), Nguyễn Thế Hùng (cựu Trưởng phòng Tài nguyên khoáng sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Tâm (cựu chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa) bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”.

7 bị cáo còn lại gồm: Nguyễn Xuân Tùng (Giám đốc Công ty Khoáng sản Thiên An Phát), Nguyễn Gia Hải, Hà Thị Nga, Nguyễn Thị Cúc (cùng là thành viên góp vốn Công ty Khoáng sản Thiên An Phát), Nguyễn Thị Tâm (Giám đốc Công ty Xây dựng Thương mại Thanh Tâm), Nguyễn Công Bắc và Trần Văn Linh (ở Thanh Hóa) bị xét xử về một trong các tội: “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” hoặc “Trốn thuế”.

Theo cáo trạng của VKSND tối cao, Công ty Xây dựng Thương mại Thanh Tâm được UBND tỉnh Thanh Hóa cho phép thuê đất, khai thác mỏ số 2 (xã Thiệu Tân, huyện Thiệu Hóa cũ).

Năm 2022, Nguyễn Thị Tâm thỏa thuận với nhóm bị cáo tại Công ty Khoáng sản Thiên An Phát về việc bán quyền khai thác tại mỏ số 2, giá trị 62 tỷ đồng. Tuy nhiên, trên hợp đồng, các bị cáo chỉ ký với số tiền 2 tỷ đồng. Qua đó, bị cáo Nguyễn Thị Tâm đã trốn thuế, gây thiệt hại của Nhà nước số tiền hơn 16 tỷ đồng.

Sau khi ký hợp đồng với Công ty Xây dựng Thương mại Thanh Tâm, Nguyễn Xuân Tùng (Giám đốc Công ty Khoáng sản Thiên An Phát) đến gặp người quen là bị cáo Lê Đức Giang (khi đó là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) đề nghị giúp đỡ trong quá trình làm thủ tục chuyển nhượng.

Bị cáo Lê Đức Giang đồng ý rồi chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa (cũ) cùng các đơn vị liên quan giải quyết hồ sơ cho Công ty Khoáng sản Thiên An Phát trái quy định.

Ngày 10/12/2020, Lê Đức Giang ký giấy phép cho Công ty Khoáng sản Thiên An Phát được khai thác hơn 46.000m3. Hành vi này đã vi phạm Nghị định 158/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khoáng sản.

Kết luận định giá thể hiện, hơn 46.000m3 cát ở thể tự nhiên có giá trị gần 5,2 tỷ đồng. Đây là số tiền thiệt hại do bị cáo Lê Đức Giang và đồng phạm gây ra.

Sau khi được cấp phép, bị cáo Nguyễn Xuân Tùng đã nhiều lần tặng quà cho một số bị cáo trong vụ án vào các dịp lễ, tết. Trong đó, bị cáo Lê Đức Giang nhận 180 triệu đồng; bị cáo Phạm Văn Hoành nhận 60 triệu đồng; bị cáo Nguyễn Thế Hùng nhận 35 triệu đồng và bị cáo Nguyễn Văn Tâm nhận 20 triệu.

Ở hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, cáo trạng xác định, từ năm 2023-2025, Công ty Khoáng sản Thiên An Phát đã khai thác hơn 582.000m3 cát, nhưng tổng trữ lượng được cấp phép khai thác chỉ ở mức 159.000m3. Như vậy, công ty này khai thác trái phép hơn 434.000m3, có giá trị hơn 75,8 tỷ đồng.

Nhóm bị cáo tại Công ty Khoáng sản Thiên An Phát còn để ngoài sổ sách kế toán, che giấu hơn 133.000m3 cát cũng như doanh thu có được, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 8 tỷ đồng.