Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang bị tuyên phạt 36 tháng tù

Sau hai ngày xét xử sơ thẩm, chiều 13/11, TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang và 10 bị cáo khác trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”, “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Trốn thuế”.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Đức Giang 36 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Hội đồng xét xử.

Cùng tội danh trên, bị cáo Phạm Văn Hoành, cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) tỉnh Thanh Hóa” bị tuyên phạt 30 tháng tù; bị cáo Nguyễn Thế Hùng (cựu Trưởng phòng Tài nguyên khoáng sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa) bị tuyên phạt 26 tháng tù treo và bị cáo Nguyễn Văn Tâm (cựu chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa) bị tuyên phạt 24 tháng tù treo.

Bị cáo Nguyễn Xuân Tùng (Giám đốc Công ty Khoáng sản Thiên An Phát) bị tuyên phạt 8 năm tù về hai tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Phiên tòa xét xử cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang và đồng phạm.

Đối với các bị cáo còn lại, tùy theo mức độ phạm tội mà Hội đồng xét xử tuyên phạt từ 18 tháng tù treo đến 5 năm tù về một trong các tội: “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” hoặc trốn thuế. Một số bị cáo bị phạt bổ sung từ 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng.

Bị cáo Lê Đức Giang, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Bị cáo Phạm Văn Hoành, cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa.

Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử tuyên tịch thu sung công quỹ Nhà nước hơn 82.000m3 cát khai thác trái phép cùng hơn 168 triệu đồng tiền bán cát đã thu giữ. Đồng thời buộc nhóm các bị cáo Tùng, Nga, Hải và Cúc khắc phục hơn 65,4 tỷ đồng liên quan đến hành vi khai thác tài nguyên trái phép và hơn 8,12 tỷ đồng thiệt hại từ hành vi vi phạm quy định về kế toán; buộc các bị cáo nộp lại tiền hưởng lợi bất hợp pháp.

Bị cáo Nguyễn Xuân Tùng (hàng trên, bên trái) và các bị cáo tại phiên tòa.

Theo bản án sơ thẩm, vụ án liên quan mỏ cát tại xã Thiệu Tân, huyện Thiệu Hóa (cũ), tỉnh Thanh Hóa, do Công ty Khoáng sản Thiên An Phát của Nguyễn Xuân Tùng đứng tên khai thác.

Khi làm thủ tục xin cấp phép, Nguyễn Xuân Tùng Lê Đức Giang, khi đó là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhờ tạo điều kiện. Giang đồng ý, hướng dẫn Tùng liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa.

Nhận được tín hiệu “Đây là trường hợp người nhà lãnh đạo”, các cán bộ sở thông qua hồ sơ dù còn thiếu nhiều nội dung. Sau đó, Giang ký giấy phép cho doanh nghiệp khai thác hơn 147.000 m³ cát, trong khi trữ lượng thực tế chỉ còn khoảng 46.000 m³.

Sai phạm này được xác định gây thiệt hại 5,2 tỷ đồng. Sau khi được cấp phép, công ty của Tùng còn khai thác tới 582.000 m³, gần gấp 4 lần khối lượng được cho phép. Qua đây, Giang được Tùng “biếu” 180 triệu đồng.